Unidas. La amistad entre las nuevas soberanas parece ser de años debido a que ambas apuestan por llevar adelante diferentes proyectos educativos y solidarios.

En un festejo que contó con la participación de más de 5.000 personas en el Club Sportivo Los Berros, se llevó a cabo recientemente la Fiesta del Trabajador Minero y la Minería. El cielo del departamento Sarmiento fue testigo de la coronación de las nuevas soberanas: la santaluceña Melani Vila Serrano fue electa como reina, mientras que la pocitana Oriana Camarata fue quien se quedó con la corona de virreina. A continuación, conocé en profundidad a las dos jóvenes en una producción fotográfica exclusiva que realizó Cuyominero en el parque del Hotel Villa Don Tomás:

Esta producción

Lugar: Hotel Villa Don Tomás.

Vestuario formal: Franciso Zitto

Vestuario informal: Lo Llevo Puesto







“La educación es la clave para el futuro de nuestra provincia”

Dulce, amigable, responsable y muy compañera son algunas de las características que forjan la personalidad de Melani Vila, la joven de 20 años que fue electa recientemente como Reina del Trabajador Minero y la Minería. De mirada analítica y hablar pausado, la nueva soberana comentó que proviene de una familia numerosa que entiende lo que significa el sacrificio laboral. “Desde un primer momento me sentí identificada con el esfuerzo de los trabajadores mineros. Creo que la clave de mi reinado será la educación, un elemento que resulta fundamental para el futuro de los chicos de nuestra provincia. Actualmente estoy cursando la carrera de Ciencias de la Educación y mi intención a futuro es trabajar con adolescentes de departamentos alejados para contribuir de alguna manera en el descenso de la deserción escolar, sobre todo a nivel universitario”.

El objetivo de la nueva soberana consiste en alentar a la incorporación de los sectores más vulnerables al mundo laboral, sumado a una gran lista de tareas solidarias que pretenden llevar a cabo el binomio electo recientemente en Los Berros.

“Todos mis familiares me habían mentido, me dijeron que nadie podía ir, que tenían cenas, eventos, o que la fiesta se hacía muy lejos, entonces estaba convencida de que iba a estar sola con mi novio. Pero cuando hice la primera pasada los vi a todos ahí presentes: mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigas con pancartas, carteles y gritando mi nombre cada vez que desfilaba por el escenario, fue un momento muy emotivo para mí, por el apoyo que recibí de mis seres queridos”, dijo Melani.

La nueva reina se fue soltando para las fotos y la entrevista y confesó que su sueño es poder estudiar la carrera de Psicología, con la intención de ayudar a los más necesitados. “En mi casa somos muchos y sabemos lo que significa el esfuerzo del trabajo. Cuando terminé mis estudios secundarios quise estudiar psicología pero mis padres no podían pagarme la carrera, así que decidí estudiar Ciencias de la Educación y una vez que me reciba y empiece a trabajar, comenzaré a tener los recursos económicos para estudiar la carrera que tanto quiero”, comentó la joven oriunda del departamento Santa Lucía.

La nueva embajadora de los trabajadores mineros de la provincia comentó que aunque lleva muy poco tiempo interiorizándose sobre la actividad, con su reciente viaje a Gualcamayo pudo descubrir todo un mundo detrás de la industria más importante de San Juan. “Hay muchas, muchas cosas que la gente no ve. Esta actividad no solo consiste en extraer minerales, implica formar a las personas, genera comunicación, educación, implica la protección del medio ambiente, de la flora, de la fauna y de cada uno de los trabajadores sea cual sea la función que cumpla”, explicó Melani. Y continuó: “Son muchas las posibilidades que brinda laboralmente esta industria, y como sanjuaninos debemos entenderla, comunicarla y cuidarla, por todo lo que significa en materia de formación, de educación y por supuesto por la fuente económica y laboral que tiene en diferentes departamentos de nuestro San Juan”.

Junto a la virreina, la nueva soberana minera buscará desarrollar diferentes proyectos educativos, sociales y solidarios apoyados por diferentes organizaciones mineras. “La intención es siempre ayudar a los que más lo necesitan, es la forma que entiendo el mundo, es la única manera de igualar las posibilidades y que los chicos y adolescentes sanjuaninos tengan el mejor futuro posible”, concluyó.

Relajada. La nueva reina de la minería comenzó tímidamente con la sesión de fotos para luego entrar en confianza y posar como una verdadera modelo.

Oriana Camarata, Virreina de la Minería

“Comunicación y solidaridad son el motor que me impulsan”

Fresca, simpática, auténtica y concreta, así es Oriana Camerata, la joven de 20 años, oriunda del departamento Pocito que fue coronada recientemente ante más de 5.000 personas como la nueva virreina de la Fiesta del Trabajador Minero y la Minería.

El perfil de la nueva soberana se identifica profundamente con la comunicación, la solidaridad y el fitnes, ya que además de estudiar la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de San Juan, realiza diferentes actividades solidarias y se ejercita diariamente para ser un ejemplo de vida saludable. “Amo la comunicación, este año realicé mi programa de radio que espero retomar el año que viene. Creo que informar a la gente sobre minería es una herramienta con un valor impresionante, es la forma para que los sanjuaninos podamos tener un pensamiento crítico sobre la actividad y no guiarnos por rumores o comentarios”, comentó la virreina. Y agregó: “En relación a lo solidario estoy muy en el tema, he trabajado para FUNDAME con niños oncológicos y cuando estaba dentro de la iglesia organice campañas misioneras infantiles. Es algo que me gusta mucho hacer, que me llena el alma”. Sobre su estilo de vida saludable, la joven pocitana se puso un poco más profunda y confesó que de chica sufrió bulling por su peso y ese fue el detonante que la llevó a volcarse por una vida llena de ejercicio físico, de bicicleta, caminatas y una alimentación basada en el cuidado del cuerpo. “Básicamente lo hago por mi salud, no tomo, no fumo, hago mucho deporte y eso me mantiene en línea con todo lo demás dentro de mi vida, creo que es un tema sobre el cual la gente debe tomar conciencia”, indicó la nueva soberana minera.

Sobre sus proyecciones dentro de la industria, Oriana comentó que tiene mucho interés por trabajar dentro del área de la comunicación minera. Principalmente con el objetivo de desmitificar las labores de la actividad y de esta manera formar un pensamiento integrador en relación a la minería. “En mi función como comunicadora social me gustaría poder contarle a la gente cómo se trabaja en las minas, el empeño de los trabajadores, el enorme cuidado que existe a nivel humano y medio ambiental. Cuando fuimos con la reina a Gualcamayo pudimos ver que están hasta en los detalles mínimos y cómo se cuida la flora y la fauna además del agua y el recurso humano”.

La joven mimada de la familia (es hija única) contó que la noche de la elección fue una gran sorpresa: “Como no quería que nadie se decepcionara no le avise a nadie de mi familia ni amigos. Pero finalmente mi mamá y su marido estuvieron ahí alentándome todo el tiempo y tener gente en el público fue muy lindo, te hace sentir respaldada ante tanto marco de público que había en Los Berros. Finalmente cuando fui electa como virreina no pude contener la emoción y empecé a llorar, un poco por la responsabilidad y un poco por los nervios también, pero fue una de las cosas más lindas que me ha pasado”. Sobre el grupo de chicas que se conformó, Oriana indicó que actualmente son todas amigas e incluso existe un grupo de wasap donde se encuentran organizando una juntada de fin de año. “La verdad que no hubo competencia alguna, todas nos llevamos muy bien y nos ayudábamos entre nosotras. Creo que todas las chicas que participaron son geniales y espero que podamos afianzar nuestro vínculo y que ellas también se prendan en las movidas solidarias e informativas que tenemos planeadas con Melani”, concluyó la nueva virreina.

