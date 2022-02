Nota de vogue.es

La psicología del color (es decir, el cómo los distintos tonos afectan a nuestras emociones) afirma que el color marrón hace que las personas nos sintamos seguras y protegidas. ¿Por qué? Por su relación con el suelo de la naturaleza: el elemento tranquilizador y resistente que nos mantiene literalmente con los pies en la tierra.

Por eso no es de extrañar que, tras dos años enteros de incertidumbre pandémica, el marrón resurja masivamente en la decoración del hogar y el diseño de interiores. El ultra-chic Fasano de la Quinta Avenida de Nueva York recurrió a Thierry Despont para revestir su lujoso club privado con los tonos caramelo de Loro Piana. "Esta paleta de colores cálidos no solo realza la acogedora intimidad del local, sino que complementa el ya célebre concepto de hospitalidad de Fasano, refinado y cálido a la vez", declaró a Vogue Andrea Natal, el director general. Bessie Afnaim Corral y Oliver Corral, de Arje, vistieron su apartamento de Greenwich Village con tonos terracota para después replicar su estética en su marca nicho para el hogar, lanzada a principios de este año. En Los Ángeles, Bode utilizó amplios armarios de nogal en su nueva tienda de Melrose Avenue. Mientras tanto, los mejores diseñadores de interiores (como Danielle Colding, Athena Calderone, Justina Blakeney y Mark D. Sikes) se refirieron al marrón como un color a adoptar en el informe anual de tendencias de decoración del hogar de Vogue.

"Todo el mundo quiere sentirse reconfortado por la tierra, ya sea con un lino marrón orgánico en un sofá de la sala de estar o con un terciopelo de seda de color chocolate en un sillón", cuenta Sikes a Vogue. Recientemente, el interiorista decoró un salón de Chicago con paredes lacadas en marrón chocolate y detalles en marfil: "La habitación más chic de la historia", apunta.

Otro factor que contribuye al atractivo del marrón es el auge del minimalismo cálido. El minimalismo (el arte de la simplicidad en la forma y el color) se ha interpretado con frecuencia en decoración como un todo al blanco: sofás blancos, paredes blancas, detalles blancos. Bonito, sí, pero también austero. Y cuando la pandemia hizo que todo el mundo se quedara en casa mirando a las paredes, esa estética monocromática era lo último que queríamos. El marrón es un color reconfortante que además puede encajar en una paleta neutra y reducida, muy apreciada por los devotos del menos es más: "Creo que la gente busca un nuevo neutro 'antiguo'", dice Colding. Su colega Jake Arnold, director de Studio Jake Arnold, está de acuerdo: "Mi lema es siempre el marrón, nunca el gris. Los tonos ocres aportan calidez y calma, son atemporales y tienen carácter", afirma.

Eso no quiere decir que el marrón no presente opciones para los maximalistas. Sikes señala la Drawing Room de Tom Scheerer en el Lyford Cay Club, cuyas paredes están decoradas con un papel de color chocolate y palmeras de marfil: “Es una de las habitaciones marrones más famosas de la historia”. Sikes destaca también los interiores de Albert Hadley, interiorista de la alta sociedad. Por su parte, Rebecca Gardener acaba de lanzar una fabulosa colección de "Grasshopper Toile Linens" en su tienda online de culto, Houses and Parties: "Vuelven todos los tonos marrones, desde los chocolates profundos hasta el elegante tono caramelo, tanto para las paredes como para las cortinas y la tapicería. Y combinan con todo: colores primarios, tonos joya y neutros", subraya Colding. Actualmente está trabajando en una habitación familiar con terracota, ricos tonos joya y fibras naturales de color chocolate.

Arnold añade que el marrón es el color perfecto para quienes se sitúan en un punto intermedio entre ambos estilos: "Como base o como complemento, queda precioso con otras gamas de color".

Giampiero Tagliaferri, director de Studio Tagliaferri y antiguo director creativo de Oliver Peoples, relaciona el marrón con otra tendencia básica en decoración: los años setenta. Las marcas de decoración más reputadas de esta década han vuelto a colarse poco a poco en los hogares. Tagliaferri no está solo: una encuesta realizada a finales de 2020 por 1stDibs entre más de 600 diseñadores se hizo eco de la misma opinión. Y tiene sentido: al igual que la época actual, los 70 fueron unos tiempos de agitación social, por lo que sus contemporáneos querían unos hogares cálidos y cómodos. "Cuando me paro a mirar los interiores de esa época siempre tengo la sensación de que el marrón era por entonces un color neutro de la época, lo que explica que se utilizara tanto", dice el diseñador. Y recuerda el sofá circular marrón de Diamantes para la eternidad (1971), el clásico de James Bond, así como la residencia Strutin de Paul Rudolph, construida en 1975. "No cabe duda de que los setenta están de moda en el interiorismo, y con ellos el marrón".

¿Convencida de aportar un toque terroso a tu casa? Pues tenemos buenas noticias: a diferencia de otras tendencias de decoración, el marrón estará de moda siempre (palabra de Sikes). "Es uno de esos colores que siempre volverán. Y en eso consiste el diseño: por mucho que hablemos de tendencias, la verdadera maestría radica en la capacidad de crear espacios que perduren", concluye Colding.