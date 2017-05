Cremas, instrumentos musicales y morteros que conservan sabores tradicionales son algunos de los elementos locales cuyos procesos de fabricación fueron mejorados con los subsidios. La finalidad principal es resaltar la experiencia sensorial que generan.

Los mineros artesanales que utilizan algún mineral de la provincia trabajaron fuertemente dentro de la línea de subsidios del Ministerio de Minería con la clara intención de mejorar los procesos productivos y así resaltar la experiencia sensorial que generan sus productos. Con lo desembolsado hasta el momento, diferentes artesanos de la provincia pudieron mejorar la calidad y tiempos de producción. Cremas corporales, instrumentos musicales, morteros para cocina, canonas, joyería, cerámica e incluso camas sanitarias para gatos son algunos de los nichos que se vieron mejorados tanto a nivel productivo como sensorial. Según explicaron fuentes del Ministerio de Minería local, la línea 1 del programa tiene como objetivo principal fortalecer la identidad minera sanjuanina mediante el financiamiento de proyectos productivos que se orientan a productos de: alfarería, bisutería, orfebrería, objeto de diseño, objetos de uso y todo objeto que use de base material minero sanjuanino, que permita consolidar la identidad cultural del territorio provincial y a su vez, viabilizar proyectos económicos familiares, individuales o asociativos en marco de formalidad. Según las cifras oficiales, del total de proyectos presentados para minería artesanal, fueron monetizados 64, de los cuales el 41,7% se destinó a sumar valor agregado a los productos que se fabrican con al menos un compuesto mineral local. El resto de los subsidios se dividió en: 5% orfebrería, el 10% soporte de la minería, 3,3% minería metalífera, 13,3% cerámica y 26,7% para minería no metalífera. Cabe destacar que para implementar el beneficio se estratificó en San Juan siete regiones territoriales: a) Región Albardón, b) Región Calingasta, c) Región Iglesia, d) Región Sarmiento, e) Región Jáchal, f) Región Valle Fértil, d) Región Pie de Palo (que incluyen San Martín, Angaco y Caucete).



Según el análisis que realizó Cuyominero, las mejoras no se detienen en los productos, ya que gran parte de los receptores del beneficio destinarán el segundo desembolso para mejorar sus instalaciones y poder concretar capacitaciones y talleres. Este es el caso de María Cecilia Bueno, que utilizó parte de los 250.000 pesos para comprar equipamiento que le permita modelar cera. “El segundo desembolso del beneficio vamos a destinarlo a comprar herramientas e insumos que nos permitan armar clases en el taller de orfebrería que tenemos instalado en Capital”. Lo propio hará José Luis Sarmiento en Albardón, un productor de artesanías a base de arcilla, (muebles de baño, cocina y arte funerario) que con la segunda tanta de dinero prevé ampliar su taller para realizar capacitaciones que tiendan a generar nuevas fuentes de trabajo en su departamento.



“Los sentidos son una expresión única del arte, es por eso que entiendo que todos los artesanos hayan querido utilizar el subsidio para mejorar la calidad y cantidad de sus productos. Finalmente lo que uno siente al machacar en un mortero, al escuchar un instrumento o al utilizar un crema hecha de materiales sanjuaninos es lo que hace la diferencia y lo que verdaderamente aporta valor agregado”, comentó Miguel Zárate, artesano vallista. Por su parte, Antonio Iacopino finalizó: “Usar parte de los fondos obtenidos para poder generar talleres de formación y diferentes tipos de capacitaciones es muy importante, es fundamental. Creo que varios solicitantes del beneficio lo han hecho porque es la manera de generar conciencia sobre la importancia que tienen este tipo de productos en nuestra provincia, en el país y también en el mundo”.



A continuación, cinco de los mineros artesanales que recibieron el beneficio del subsidio explicaron en qué lo utilizaron y comentaron sus experiencias, formas de trabajo y expectativas a futuro.

Aprendizaje Las capacitaciones generales que se realizaron previamente al otorgamiento de los subsidios incluyeron un total de 742 personas. Según el Ministerio de Minería, el total de personas capacitadas en los departamentos fue: Valle Fértil: 141; Albardón: 56; Calingasta: 127; Jáchal: 198; Los Berros: 99; Pismanta: 53; San Martín: 68.