La Asamblea Rural de Jáchal en una de sus acciones.

Mary Mallea, desde la Asociación Quillay, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, en apoyo al desarrollo rural en la provincia y el departamento, explicó a Suplemento Verde que "desde la campaña 2000/2001, conjuntamente con otras instituciones como el INTA, Agricultura Familiar, etc, vamos ejecutando proyectos con privados y el estado, siempre con pequeños productoresàno sólo en lo productivo, sino también en lo social, cultural, etc."



Desde la época de La Faldeñita, cuando conseguimos apoyo de la Fundación Arcor, estamos moviéndonos en conjunto.



"Actualmente, con Quillay estamos en el curso de circuitos cortos de comercialización, con el grupo Cacán de Jáchal, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad de Quilmes, en un trabajo de territorio, un buen logro, agilizado por los tiempos de pandemia" destacó.



"Con la intención de ofrecer nuestros alimentos y productos ecológicos, con la Radio La Montonera, como facilitadora social para que tuvieran las clases los días viernes por ese medio. Artesanías, dulces y conservas, salsas y otros productos se pudieron ofrecer y comercializar por este medio."

Mejorar la venta en tiempos de pandemia, es la idea.



Patricia Assunto, de Extensión del Rectorado de la UNSJ, dijo "dimos una capacitación para estudiantes que no necesitan tener estudios previos, es una diplomatura de operadores socioeducativos, por un convenio entre nuestra universidad y la de Quilmes, Buenos Aires, aparece entre la economía social y solidaria. Lograr el buen vivir, la parte de medio ambiente y su relación con el planeta. Esta práctica final ha sido muy linda, con la gente de Jáchal y facilitando todo por la comercialización en tiempos de pandemia."



Fabián Olivares, de Radio La Montonera, expresó a Suplemento Verde "este trabajo de diplomatura para poder vender productos en tiempos de pandemia, con la idea de aprender en conjunto a comercializar, a movernos en equipo, democratizar la comunicación, y apuntar a poner al aire un programa que era un espacio de aprendizaje. "

Diversos productos alimenticios se comercializan.

"Esto tiene doble validez, porque vender distintos productos y usar la radio en tiempos de Covid 19, con productores y oyentes de La Falda, La Represa, Gran China, Tamberías, Árbol Verde, Pampa y también la villa, en un departamento que tiene problemas de conectividad, es muy bueno. La educación se hizo sensible, se generó una relación entre jóvenes, sus padres y abuelos, con una economía social con gran alcance."



Mary Mallea destacó "siempre estará la Asociación apoyando a las familias de los Pequeños Productores de la Agricultura Familiar, dispuesta a trabajar en forma conjunta con distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales para fortalecer y enriquecer las intervenciones estratégicas, participativas e integradoras con la comunidad, promocionando la autogestión la Economía Social y Solidaria y la Soberanía Alimentaria en los Circuitos Cortos de Comercialización, en un modelo de desarrollo partiendo de los valores y patrones culturales del pueblo y su gente."



La Asociación Quillay cuenta con la Radio Comunitaria La Montonera, una herramienta de comunicación muy válida para desarrollar acciones de participación democrática y horizontal, con espacios de discusión y toma decisiones, donde se permite pensar la economía como un medio y no como un fin, en función de la reproducción de la vida en la ruralidad.

Más info: Celular 264 -7404418. Email: radiocomlamontonera@gmail.com