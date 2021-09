En alusión a una de las posiciones más famosas del Kamasutra, como lo es el 69, es que se estableció el 6 de septiembre para la celebración del Día Mundial del Sexo, también conocido como el Día del Sexo Oral. Hablar sobre este tema ya no es tan tabú como antes, pero aun así hay quienes le escapan a la conversación o prefieren no dar a conocer sus gustos y preferencias, por temor a ser tildados como pervertidos, atrevidos o calificativos más fueres, o simplemente por pudor.

Las prácticas y preferencias sexuales son tan amplias como personas en el mundo, siempre bajo el concepto de experiencias placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. En ese marco es que conversamos con Natalia Clop, quien es experta en la materia, ya que hace 11 años se dedica a la venta de productos para disfrutar en la intimidad, sea en soledad o en compañía.

Si bien se podría pensar que los sanjuaninos, en general, suelen formar parte de una sociedad más conservadora, Natalia afirma, en base a lo que observa en los pedidos y la clientela, que no lo son tanto, pero sí muy reservados a la hora de hablar de intimidad. “Hemos detectado un aumento en las ventas desde el inicio de la pandemia, además de un incremento de revendedores. Hasta antes de la pandemia contábamos con 50 y ahora rondamos más de 100 revendedores, no solo en la provincia, sino fuera de ella”.

Pero, ¿qué es lo que más busca la clientela provincial? Natalia destaca que lo que más vende son los geles íntimos, que se pueden utilizar para distintos momentos y prácticas, ya que se pueden encontrar saborizados y comestibles. Es un producto muy buscado por parejas, donde gracias a la incorporación de estos, como de juguetes, la práctica es más divertida e innovadora en algunos casos.

Otro producto que se ha vuelto tendencia en deadosomas.com es la “U”, superando al Toro en ventas. Se trata de un vibrador que tiene la forma de U, donde una parte se introduce en la vagina y la otra parte estimula el clítoris, permitiendo que al momento de la penetración el pene también pueda sentir las vibraciones, compartiendo el placer en pareja.

Con relación a la clientela local, Natalia afirma que el rango de edad es muy amplio, de 20 a 70 años prácticamente. “La sexualidad no tiene edad, y es un gran tabú creer que con la menopausia la sexualidad desaparece, pero no es así y es variado el target de clientes. Consultan más mujeres, porque al ser atendidos por una mujer por ahí los hombres no se siente cómodos, pero disponemos actualmente de una persona que puede atender las inquietudes de este sector con total tranquilidad", resalta la especialista, quien además afirma que le ha tocado recibir a madres acompañadas de sus hijas, o padres acompañados de sus hijos. “Incluso tenemos una familia entera revendiendo, lo que me parece genial, ya que demuestran que el sexo es una temática que se puede charlar en familia”.

Dentro de los rangos de precios que se pueden encontrar en el catálogo de adosomas.com los geles son los productos más económicos, desde $400; los productos nacionales pueden llegar a costar hasta $2000; mientras que los importados alcanzan valores que rondan los $10.000, de acuerdo al tipo de producto que se esté buscando. Además, solo por hoy, para conmemorar el Día Mundial del Sexo, hay una promoción vigente de geles íntimos comestibles 2X1.

Hay tantos tipos de juguetes sexuales como maneras de usarlos, dependiendo de los gustos de cada uno y de lo que se establezca con el otro de manera voluntaria y consentida. Una buena manera de aprender sobre variedades y cuál es el que puede ir más con cada uno es consultar con Natalia Clop en el perfil de Instagram @deadosomassexshop o visitando el catálogo en la web https://deadosomas.com/