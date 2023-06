Desde hace 27 años Silvana Myriam Bellotti, psicóloga y magíster en Minoridad y Familia, trabaja con chicos y adolescentes, que la han impulsado a transitar nuevos caminos para acompañarlos en el crecimiento. Además es mamá de cuatro hijos que en la actualidad colaboran con sus investigaciones, sobre todo Ignacio Alaniz de 19 años con quien comparte charlas en redes sociales sobre diferentes aspectos que preocupan a madres, padres e hijos. De hecho son estos diálogos los que han volcado en el tercer libro de Silvana: "Ma... ¿De qué charlamos hoy? está enfocado en los hábitos saludables que se deben incorporar para llevar una vida más sana, de calidad y con herramientas que permiten el desarrollo de las capacidades personales.



-¿Cuándo surgió la idea de este nuevo libro?



Como hace tantos años me dedico a niños y adolescentes vi la necesidad de empezar a trabajar con los papás respecto de la crianza y así escribí mi segundo libro "Y no traen un libro debajo del brazo... traen un pan". A la par empecé a trabajar en las redes, en mi Instagram y en Facebook, hasta que un día Ignacio, el segundo de mis cuatro hijos, me vio haciendo un reel y me manifestó que quería acompañarme y ayudarme. Lógicamente que me pareció buenísimo y así empezamos con la idea de charlar juntos temas de la crianza. El desde su experiencia como hijo y yo desde mis conocimientos de psicología. Es un trabajo de familia porque Gabriel, mi otro hijo, los edita, y entre todos hablamos y elegimos los temas que vamos tocando, en los que también participa Luis, mi marido, y mis dos hijas María Paula y Lucía. Comenzamos con los límites y otros aspectos de la crianza que ya había trabajado en mi otro libro. Nos gustó mucho todo lo vinculado a hábitos saludables porque estos nos facilitan la vida y nos ayudan al crecimiento como ser humano. Así iniciamos los videos y cada día nos dábamos cuenta que habían muchísimos hábitos para desarrollar y, sobre todo, que debíamos plantear el modo de incorporarlos.



- ¿Cuánto tiempo pasó para transformar el trabajo de redes en un libro?



Pasó un año cuando pensamos en transformarlos en un libro para acercárselo a padres, hijos o personas que quieran armar estos hábitos saludables. Así comencé a volcar los diálogos entre madre e hijo en los que abordamos muchos temas. Además por ser una familia numerosa tuve que inculcar muchos hábitos para organizarnos y tener una vida ordenada. Mi marido me dice que se enamoró de mí al ver como yo llevaba a los cuatro chicos con un orden desde pequeños. Por eso es que desde la familia hablamos de qué manera incorporarlos, el camino para adquirirlos, analizar si son saludables ya que también están los perjudiciales y es ahí donde debemos estar muy atentos para desterrarlos porque son los que no ayudan a sacar el potencial.



- Es muy amplio hablar de hábitos. ¿Cómo están definidos en el libro?



Como las conductas o comportamientos que se vuelven automáticos y que van a incidir en nuestro bienestar físico, mental y social. No nacemos con ellos por eso la importancia de trabajarlos desde pequeños porque requieren de aprendizaje, sistematización, y el objetivo es que nos lleven a sentirnos bien. En este sentido es importante saber que deben ser inculcados desde el disfrute, no desde la imposición.



-Suena algo difícil, ¿en el libro contás cómo se puede lograr ese objetivo?



Sí en un capítulo hablamos de como incorporar hábitos sanos y se trabaja en algunos específicos como el hábito del sueño, y según las etapas evolutivas como trabajarlos con los hijos, incluso en la adultez. También cómo tener una rutina saludable en el despertar porque eso influye para el desenvolvimiento de todo el día. También tratamos la alimentación saludable desde pequeños, su importancia, vemos que les pasa a los chicos quisquillosos o selectivos a la hora de comer ya que esto influye en lo psicológico porque partimos de un refrán que dice "dime qué comes y te diré quién eres". También la importancia de la práctica de deportes, del estudio para lograr realización personal, el hábito de la responsabilidad para hacerse cargo desde un primer momento de los pensamientos, emociones, sentimientos y acciones.



- ¿Cómo ha incidido esta experiencia a nivel familiar?



Nos ha enriquecido muchísimo porque lo hemos charlado con el ánimo de ayudar a los demás. Mi familia me ha acompañado siempre con mi vocación de estar para que los niños y adolescentes crezcan los más sanamente posible.



- ¿La tecnología también fue tema de conversación para sumar al libro?



Sí, totalmente ya que la Organización Mundial de la Salud cuenta a su uso excesivo como una adicción a los video juegos. En ese sentido vemos cómo usarla para llevar una vida saludable. Además tratamos los hábitos emocionales que no es otra cosa que aprender a gestionar emociones porque un hábito tiene la capacidad de que nuestra parte no consciente del cerebro nos lleve a ese funcionamiento sin tanto esfuerzo. Así una vez que lo logramos queda instalado en nosotros y nos facilita la vida





- En estos tiempos pareciera que una de las cosas más difíciles es mirar de manera positiva al otro. ¿Esto es posible? ¿Se puede practicar como un hábito?



Sí, tratamos el hábito de la mirada comprensiva, de no juzgar a las personas, de tener una actitud un poco más amorosa, tratando de comprender y ver lo positivo de los demás. En este sentido también el hábito emocional de pedir perdón y saber perdonar no sólo a los otros sino también a nosotros mismos, el hábito de compartir tiempo en familia porque el ritmo de vida lo hace difícil, y nos olvidamos de decir que, por ejemplo, el almuerzo de los domingos es muy importante porque todo eso nos nutre emocionalmente. El hábito de mostrar el afecto porque aparte de ayudarnos al desarrollo cerebral de los niños contribuye a construir lazos fuertes y duraderos con los hijos, el hábito de colaborar en casa, como crecer en el orden, saber disfrutar la vida y valorar las pequeñas cosas. El hábito de vivir el presente, de tomar consciencia, el autocuidado y sus beneficios, el desarrollo de la empatía, la resiliencia o sea fortalecernos ante la adversidad, el de la proactividad para tener una actitud activa ante la vida y no dejar que los acontecimientos pasen por nosotros y nos afecten, sino nosotros ser los protagonistas de nuestra vida. Son muchas las cosas bonitas que podemos trabajar. También hablamos un poquito de hábitos espirituales que son tan necesarios para algunas personas.



- ¿Cómo iban surgiendo tantos temas interesantes?



Es que cada vez que elegíamos uno se nos abría un panorama muy amplio. Así veíamos cuales habían sido los pilares en la crianza de Ignacio y sus hermanos.



-¿Ignacio estudia algo vinculado a la psicología?



Igna estudia ingeniería industrial que es la parte humana de la ingeniería y de ahí su interés por la psicología. El es el que más nos desafió en la crianza porque nació con un temperamento impulsivo. Entonces trabajamos mucho junto con el papá desde el autocontrol y la regulación interna, y él solito se ha ido dando cuenta con la ayuda de todos los que lo acompañamos de regularse y la verdad que ha tenido muy buenos logros, desde ser abanderado en la primaria, en la secundaria y ahora va al día con la universidad. Está cursando el tercer año, juega al hockey en la primera de Olimpia, lo hace desde que tiene 3 años así es que ha desarrollado mucho la voluntad. Por eso los hábitos son un pilar en él, sin ser obsesivo, por supuesto, porque disfruta la vida. No somos robots y debemos disfrutar porque de eso se trata.



- ¿Este libro muestra mucho lo que sos como mamá?



No quiero idealizar ningún vínculo madre/padre/ hijo, es más empiezo el libro pidiendo disculpas a los chicos porque soy una mamá intensa. Quiero estar en todo lo de la crianza, pretendo que saquen lo mejor de ellos mismos, pero creo que dentro de todo es tener el vínculo con los chicos, estar con ellos, escucharlos, habilitarlos a las emociones, y creo que van transitando una linda adolescencia. Como madre estoy feliz y me admiro de la fuerza del crecimiento y de los logros personales, como seres humanos para que transiten la adultez con los recursos necesarios para vivirla lo más feliz posible



- ¿Cómo se organizan con Ignacio para hacer redes?



Tenemos un día para grabar así es que nos hacemos un tiempo porque los dos estamos ocupados. Ahora estamos con otro tema que es la tecnología y un tema que viene fuerte que es la inteligencia artificial. Estamos preparándonos para ese nuevo desafío que seguramente será un cuarto libro en algún momento porque muchas veces nos quedamos con el miedo de lo que va a venir y lo que hay que hacer es ver que hacemos para educar y para tener los recursos para los desafíos que la vida nos proponga. Ignacio es muy inquieto y me va proponiendo temas, en tanto Gabriel que tiene 17, también me indica que son herramientas que da la tecnología pero hay tener cuidado porque tiene sus riesgos. Es una tarea hermosa que compartimos.



Listo para salir



La presentación de "Ma... ¿De qué charlamos hoy?", será el próximo 16 de junio a las 18,30 en el SUM del Sindicato de Luz y Fuerza (calle Brasil 342 Este), y cuenta con el auspicio de Sanatorio San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, la Asociación Gestáltica de San Juan Agesa, y el Colegio de Psicólogos de San Juan.