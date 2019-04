Fotos: Gentileza La Salmuera



Situada en la singularidad del paisaje cordillerano, Pocito, "La Salmuera' surge porque hay una tendencia a nivel mundial donde el consumidor requiere sentirse bien a la hora de elegir un lugar para ir a comer. El surgimiento de productos orgánicos, sustentables y más amigables con el medio ambiente, marca una fuerte influencia a la hora de elegir. La tendencia marca que la gente cada vez más prefiere este tipo de comidas y empieza a seleccionar lo que consume. Bajo estos lineamientos nace el restó "La Salmuera', en función de la demanda actual y en búsqueda de brindar una experiencia, no sólo comer sino hacer maridajes con el aceite de oliva de distintos varietales con diferentes platos teniendo como eje la comida regional. Lo interesante y que aporta un plus no menor, es que se puede realizar una visita por la fábrica para ver cómo se realiza el aceite de oliva, un detalle importante para el visitante y una experiencia sensorial personal.







La especialidad



El restó brinda carnes a las llamas con variedad de ensaladas de estación de chacras de San Juan, pastelitos fritos en aceite de oliva, parrillada de verduras, hamburguesas veganas, trucha a la chapa y diversos postres, entre otros platos. La oferta incluye además, noches temáticas, noches de show y el domingo al mediodía. Los shows son variados desde bandas en vivo, parejas de bailarines de tango, flamenco y música árabe, tratando de acompañar estas temáticas con algo de comida gourmet específica; sin descuidar lo propio del lugar para promocionar lo netamente sanjuanino. La fábrica antiguamente era una bodega entonces, los viejos piletones se reciclaron para hacer la parte cerrada del restó, posee una cava, una tienda de obsequios, dándole a todo el espacio un estilo fabril.





Olivar de Los Andes y La Salmuera



La planta, cuenta el Lic. Javier Marun Rovira, gerente comercial, de MAT SRL, produce aceites de oliva que los especialistas seleccionan cuidadosamente la materia prima y con la infraestructura con la que contamos, instalaciones y tecnología necesaria, obtenemos un producto de gran calidad, sin colorantes, ni aditivos. Su elaboración, almacenamiento y envasado en óptimas condiciones, se reflejan en el excelente producto que llega a su mesa. La fábrica que produce el aceite bajo el nombre "Olivar de Los Andes' y las aceitunas 'La Salmuera'; posee la certificación de las normas de salud: HACCP (obligatoria para entrar al mercado de los Estados Unidos) y BRC (British Retail Consulting) de esta forma queda certificada la calidad de los aceites de exportación que junto a otros productos exportan a España, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil, entre otros. El 95% de la producción se exporta, principalmente las aceitunas a California y el aceite de oliva a granel. En cuanto a los aceites se elaboran cuatro mono varietales: Coratina, Frantoio, Picual y Changlot.



Nuestra producción se realiza bajo las normas COI, Consejo Olivícola Internacional, la calidad de los aceites de oliva son tres: el aceite de oliva virgen que es el que se obtiene de la aceituna fresca, el aceite de oliva virgen extra obtenido de una aceituna fresca y que no tiene defectos organolépticos de sabor y a parte tiene una acidez menor al 0,8% y por último un aceite de oliva refinado que pasa por un proceso químico y se mezcla con el aceite de oliva extra virgen manteniendo la estructura lipídica, ideal para frituras.







1 - Varietal Changlot



Posee una acidez inferior al 0,5% y un color dorado. Tiene un sabor suave aromático y frutado a almendras maduras, manzanas verdes. Obtenemos un AOVE dulce, sin picor, especial para repostería, comidas agridulces, como el cerdo con miel, etc.



2 - Varietal Picual



Con una intensidad media, posee un sabor que recuerda a tomates frescos, cascara de banana. Este AOVE tiene un ligero picor, que se manifiesta en los laterales de la lengua y un suave amargo en garganta. Ideal para acompañar jamón crudo, quesos, salames. Posee una acidez menor al 0.5% y un color verde esmeralda.



3 - Varietal Frantoio



Intensidad media-alta, tiene un leve picante en boca y garganta y un agradable retro sabor amargo. Posee una acidez de 0,5% y de color verde intenso. Ideal para disfrutar carnes y realizar contrastes, como tomates confitados, con ajo y aceite de oliva.



4 - Varietal Coratina



Es un aceite con alto contenido en polifenoles, fuertemente aromático que recuerda a hierbas frescas. De color verde vibrante y con una acidez inferior al 0,5%. Intensidad media-alta, con agradable picor en boca y amargo en garganta. Ideal para acompañar cazuelas, conservas, comidas que incorporen el aceite de oliva en el proceso de cocción.



Botellón 2,25 Lts del aceite de oliva virgen extra.





5 - Varietal Changlot verde



Antes de comenzar la molienda allá por principios de marzo es cuando hacemos este aceite especial. El mismo se hace con una aceituna que todavía está verde y posee un aceite con una calidad superlativa. Este producto es el resultado de un proceso de selección y cosecha manual de los mejores frutos de las fincas, en donde se tuvo un cuidado logístico de manera tal que no pasen más de 24 hs desde que se cosechó hasta que se extrajo el aceite. Es por esto que en este botellón se resume lo mejor de nuestro suelo sanjuanino ideal para que este varietal Changlot verde exprese todo su potencial. Partida limitada de 300 botellones. Notas de cata: Aceite muy herbáceo, tiene muchas reminiscencias a hojas verdes, muy presente la hoja del tomate. En boca tiene un persistente amargo que lo hace ideal para maridarlo con procesos de cocción.

6 - Blend Olivar de los Andes Aceite de Oliva Virgen Extra



Este aceite es un blend de dos varietales de olivo. Arbequina, que le aporta suavidad, aroma a manzanas verdes en un 80% y Coratina, que aporta intensidad, color, aroma a hierbas, y estabilidad en un 20%. Posee una acidez de 0,5%, lo que da como resultado una textura aterciopelada en la boca. Este Virgen Extra está pensando para acompañar el plato de todos los días, incluso para hacer frituras, con un toque especial.

La Salmuera ofrece:



Patio de eventos con una capacidad para 1.200 personas

El restaurante con capacidad para 70 personas.

Eventos corporativos

Visitas guiadas para colegios, previa reserva, todos los días

Estacionamiento propio



Dirección: Chacabuco (costa canal) esquina Calle 7.

Teléfono para reservas: 264-498-8604.

Restó: Viernes noche. Sábado tarde - noche y Domingo almuerzo.