Jornada especial de "vínculos" con los jóvenes deportistas acompañados por alguno de sus padres y abuelos.

Algunos (o muchos) papás y mamás deciden enviar a sus hijos o hijas a una escuela de fútbol. Algunos lo hacen para que los chicos tengan una hora de esparcimiento, otros para que se vinculen con sus pares, otros porque ven en ellos potenciales para este deporte, y otros ¿por qué no?, por si descubren un Messi (o por el estilo). En un menor porcentaje están los padres que piensan en todo lo que una práctica deportiva implica, o lo que significa para el desarrollo de las personas el juego en equipo. En Rufrano Sport lo pensaron y este año decidieron implementar el programa de "Salud Cerebral para deportistas niños y jóvenes", ya que allí asisten chicos y chicas desde 3 a 18 años. Los temas van desde la revalorización de los vínculos, aprender cosas nuevas, nutrición, evitar los golpes en la cabeza (relacionado con la prevención vial), no consumo de sustancias, hacer ejercicio, uso de tecnología, entre otros que se aplican en cada práctica deportiva o actividad especial a la que, además, asisten padres o abuelos.

Todo comenzó en noviembre del año pasado cuando el psicólogo deportivo de la institución, Carlos Cepeda, le propuso a Lula Rufrano, la coordinadora general de Rufrano ubicado en Juan José Castelli 500 Sur (entre avenida Central y Libertador, Desamparados), implementar este programa creado especialmente para la institución.

Carlos había aprovechado la pandemia al máximo ya que decidió realizar una capacitación on line en Neurociencias aplicadas al deporte en el Barca Universitas de Barcelona, además en la actualidad se está formando en Salud Cerebral en BrainLat en conjunto con la Universidad de San Andrés. Por supuesto que Lula accedió de inmediato, más aún porque es el profesional que capacita en el área psicológica a sus profes.



"Me encantó la idea, me entusiasmó tanto que de inmediato nos pusimos a trabajar y arrancamos este año. Acá siempre las actividades han estado vinculadas a la salud del niño porque si bien queremos que aprendan fútbol porque es una escuela de fútbol, entendemos que es un medio para el desarrollo integral de los chicos, y este programa estaba totalmente en consonancia con nuestros objetivos. Fue muy oportuno", explica Lula.

El primer punto en el que trabajó todo el equipo que compone esta escuela de deporte estuvo relacionado a los vínculos. Así cuando terminó el mes de mayo, además del trabajo realizado en cada entrenamiento sobre este valor tan importante, los pequeños deportistas tenían que invitar a una persona (madre, tío, abuelo, padrino), para acompañarlos a una actividad especial. Así llegaron todos acompañados, vestidos con ropa cómoda para empezar a divertirse. Primero entraron en calor (siempre jugando), luego fue el turno de las canciones con todo el movimiento que eso demandaba. De inmediato el fútbol comenzó a ser el común denominador, eso sí, "caminado" para igualar a todos los participantes. No faltó el lanzamiento de penales entre otros entretenimientos. Resultado: un gran momento de recreación, de vinculación, de actividad física para alejarse de las pantallas, del estrés, entre otras tantas cosas. Los deberes para la casa: destinar momentos para compartir y vincularse.



Sólo un ejemplo ya que los días vendrán con otras acciones destinadas a cumplir con otros objetivos para trabajar y gozar de una buena salud cerebral.



"Este concepto hace mucho foco en lo que se puede hacer y no quedarnos en las limitaciones. A simple vista uno no se imagina un abuelo jugando al fútbol, pero con creatividad se puede. Por eso hicimos una práctica de fútbol caminado. El objetivo no es sólo ganar. Estamos en una cultura muy competitiva alrededor del fútbol y tratamos de inculcar que ganar es perseverar en el entrenamiento, ganar es realizar actividad física versus tiempo de pantalla, ganar es saber perder, saber empatar y saber ganar que son los resultados posibles", explica Cepeda.



Este programa es realmente muy novedoso, tanto que Lula contará su experiencia en la Primera Jornada de Otoño de Salud Cerebral y Vulnerabilidad" (Ver nota aparte), que se realizará el próximo 23 de Junio en San Juan.

"Solo hacer deporte es ganar para la vida, porque integra, porque aprendes un montón de cosas más que sólo jugar al fútbol. Es el trabajo en equipo, el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso, la empatía, la aceptación", dice Lula.



Sin dudas esto abre una nueva perspectiva para afrontar la enseñanza y la práctica deportiva apuntando a la salud mental de los niños, adolescentes y su entorno, por lo que las actividades continuarán a lo largo del año en la misma sintonía: Crear hábitos para pasar más tiempo en familia, volver a la plaza, entre otras que fortalecen el cerebro de los pequeños y los adultos que los contienen.



"Integrar las generaciones está relacionado con volver a poner en un lugar de importancia al adulto mayor que muchas veces en una cultura adultocéntrica o con el adolescente en el centro se pierda la capacidad afectiva, la experiencia, la sabiduría, la contención que tiene el adulto mayor", dice Carlos.



Rufrano está conformado por un equipo de profesores de Educación Física, personal de mantenimiento, administración, que previamente se han capacitado para volcar todo lo necesario en materia de desarrollo personal, además de impartir fútbol como herramienta para esos logros.



"El programa ha sido muy bien recibido por todos ya que se busca la formación integral de las personas. Una de las premisas siempre fue valorar al niño y a su entorno más allá del rendimiento deportivo o físico. El programa de Salud Cerebral busca mejorar la calidad de vida en la actualidad y prevenir enfermedades vinculadas al deterioro cognitivo en el futuro. La verdad que es un programa muy novedoso porque en una cultura que está acostumbrada a no planificar, a cubrir baches, a actuar sobre lo urgente, es distinto. Acá se trabaja desde la niñez, la prevención y la formación", agrega Cepeda.

Carlos Cepeda, psicólogo deportivo, y Lula Rufrano, coordinadora general de la escuela de fútbol, ambos a cargo del novedoso programa de Salud Cerebral para niños y jóvenes que comenzaron a poner en práctica desde este año.

PUNTOS CLAVES

Es bien sabido que uno de los grandes problemas que deben resolver los adultos - y estos con los niños-, es el uso excesivo de las pantallas, sobre todo del celular. Y este no es un parecer. Cepeda acota que Argentina es el segundo país de Latinoamérica con mayor tiempo de uso por persona en el celular - 9 horas con 39 minutos por día, con lo que ya no caben dudas que es un tema a tratar.



"Las actividades están siempre relacionadas a revalorizar los vínculos, el buen descanso, los controles médicos, volver a la función social de la alimentación porque vemos que en muchas familias se come con el televisor prendido o el celular en la mano. Aprender cosas nuevas que a nivel cerebral se llama neuroplasticidad. Esto último está relacionado con aumentar tanto las reservas cerebrales y cognitivas que son la funcionalidades fisiológicas y operativas que tiene nuestro cerebro. Todo eso incluye el programa", explica el profesional a cargo.



Para cada tema participarán especialistas como por ejemplo una nutricionista que guiará sobre hábitos alimentarios saludables, tipos de comida, cantidades adecuadas, entre otras nociones que deben inculcarse para el buen desarrollo físico y mental de las personas. "Un detalle muy importante que trabajaremos con la nutrición es la pérdida de la función social del alimento ya que alimentarse con otros cambia la velocidad con la que se realiza la ingesta, cambia si escuchas a otro o no, hay hábitos y formas concretas de alimentarse en forma saludable", agrega Lula.



El programa también hace foco en el reemplazo de 10, 30 y 60 minutos al día de pantallas por actividad física moderada o intensa ya que las investigaciones indican que cambiando sólo 10 minutos por caminar moderadamente o practicar alguna actividad reduce el nivel de depresión, ansiedad y estrés en los niños. "Si logramos convertir eso en hábitos que perduren en el tiempo sería un beneficio global para toda la sociedad. Además después de la pandemia todos hemos quedado resentidos y hay que tomar acciones para salir adelante y nadie puede hacerlo de manera individual sino generando actividades en equipo y en conjunto que tengan un beneficio para la sociedad". indica.

SALUD CEREBRAL

Desde hace 9 años, fecha en la que abrió sus puertas Rufrano, el equipo de trabajo tiene una mirada particular sobre la salud de los niños y adolescentes para lo cual Cepeda fue el encargado de capacitar en forma permanente a los profesores que enseñan fútbol a los menores. El objetivo es crear un lenguaje común y lograr una apertura para hablar de Salud Cerebral como de cualquier otro tema. "De esa manera el hábito se incorpora más fácilmente, igual que charlar sobre salud mental de manera cotidiana y no como un tabú, que los chicos hablen cuando lo necesiten o no se sientan bien para darnos la oportunidad a los adultos de generar otros mecanismos de contención y acompañamiento distintos a los que estamos llevando a cabo", indica Carlos quien no sólo se capacitó -on line- en Barcelona sino que también el año pasado aplicó para una beca que le permitió realizar un curso de salud cerebral con profesores del exterior en Buenos Aires.



Tanto es así que el contacto con ese grupo de personas siguió y están muy interesados en este programa ya que los contenidos científicos no siempre son bajados a la práctica como en este caso.



Un compromiso que crece para que entre todos se logre una buena salud mental que beneficie a toda la sociedad.

> Sobre Carlos Cepeda

El autor del programa de Salud Cerebral es Carlos Cepeda, licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Católica de Cuyo, especializado en Psicología Clínica en Psicoterapia simbólica en la UCA (Universidad Católica Argentina).



Realizó una Maestría en Política y Planificación Social en la UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo). Está certificado en Neurociencias aplicadas al deporte en el Barca Universitas. Actualmente se está formando en Salud Cerebral en BrainLat en conjunto con la Universidad de San Andrés.



Se desempeña profesionalmente en consultorio clínico, en docencia universitaria en la UCC, es profesor de Psicología Infanto-Juvenil en CFACDARE, Ecuador.



Es asesor de clubes deportivos, empresas y forma parte del equipo del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rivadavia.

Primera Jornada sobre Salud Mental

Este viernes 23 a partir de las 9 se realizará la Primera Jornada de Salud Cerebral y Vulnerabilidad organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo en el Salón Emar Acosta, Anexo de la Legislatura Provincial. Es una actividad no arancelada.



La primera será una conferencia virtual sobre "Desafíos de la región: hacia una construcción multidimensional de la Salud Cerebral Latinoamericana", a cargo del doctor Agustín Ibáñez, Director Latin American Brain Health Institute (BrainLat) Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.



Otros temas a tratar serán: Perspectivas y desafíos de la enfermedad de Alzheimer en América latina ( Dr. Diego Aguilar, jefe de Desarrollo para las Américas del Alzheimer 's Disease International (ADI) y director ejecutivo de la Fundación León; Demencias: Estrategias y Plan de Acción y presentación del Plan de Prevención de Demencias San Juan 2022 (Dr. Martín Bruno. Director del Instituto de Ciencias Biomédicas (UCCuyo).



Completan la agenda del día Biomarcadores accesibles para las demencias, Proyecto Copa y Vida" destinado a explorar la sinergia entre el arte y la salud cerebral; Inclusión Digital del Adulto Mayor; Psicología ambiental, neurociencias y conocimiento basado en la evidencia: Humanización de los espacios de salud. Arquitectura adaptada.



Disertarán especialistas de San Juan, de otras provincias y del exterior.



En este marco también expondrá el licenciado Carlos Cepeda (UCCuyo) sobre Aportes de la Salud Cerebral al deporte con niños y adolescentes.



Para inscripciones: https//form.jotform.com/231517959090058



EL DATO

Rufrano Sport & Wellness Club

Dirección: Juan José Castelli 500 Sur (entre avenida Central y Libertador, Desamparados)

Teléfono: 264 416 2532