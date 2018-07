El teléfono del presidente de la Cámara Minera de San Juan no para de sonar y sobre todo no deja de llamar para concretar reuniones a nivel provincial. La intención es clara: formar un bloque local para solicitar a nivel nacional que se resuelva la situación que atraviesan los pequeños productores de cal de la provincia, quienes por lo pronto ya cuentan con un apoyo económico del Gobierno provincial, detallado en la edición de hoy de DIARO DE CUYO.



En este contexto de conversaciones con el Ministerio de Minería de San Juan, la empresa YPF (que provee el carbón a los caleros) y el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Jaime Bergé conversó con CUYO MINERO y dio su visión sobre la situación. También confirmó que pretende apartarse de su cargo y dar paso a las nuevas generaciones en las elecciones que se realizarán en agosto.

-¿Cuál es el problema de los pequeños productores caleros de San Juan?



-Es sencillo, no pueden abastecerse de carbón para hacer trabajar los hornos. El precio del dólar ha subido mucho en relación al peso, mientras que la divisa estadounidense ha continuado creciendo también por su cuenta a nivel mundial. Esto hace imposible poder costear el precio del carbón que vende la empresa YPF Luján de Cuyo, quienes son los únicos que proveen el material que se utiliza como combustible de calcinación de los hornos, a diferencia de los grandes productores, quienes tienen la alternativa del gas.

-¿Entonces la clave es que YPF no puede bajar el precio del carbón?



-Exactamente, nosotros como cámara hemos ido mil veces a Buenos Aires para hablar con el directorio de la compañía para que replanteen el precio al que venden el carbón a los pequeños productores, pero no hemos tenido respuesta alguna. Es más, nos dicen que el valor del carbón es ese, es el precio que plantea el mercado y que si queremos comprarlo como pequeños productores, debemos hacerlo a ese precio.

-¿Debería intervenir la Nación?



-Es lo que estamos solicitando, por eso estamos manteniendo reuniones con todos los actores del sector local, para llevar una propuesta concreta de ayuda al Ministerio de la Nación. La idea es ayudar a los pequeños caleros durante tres o cuatro meses, logrando que YPF baje el precio. Es decir, que las 3.000 toneladas de carbón que utiliza este sector más desprotegido, sea preferencial, mientras que el Estado provincial funcionará en el medio como amortiguador.

-¿A qué precio se encuentra actualmente el carbón y porqué usted insiste en el hecho de agregar valor en relación a las materias primas?



-El carbón actualmente tiene un precio en el mercado que oscila entre los 120 y 140 dólares la tonelada, pero aquí lo están vendiendo a 175 dólares. Desde YPF dicen que no lo pueden bajar porque es el mismo valor al que ellos exportan, aunque yo tengo mis serias dudas. Pero si exportas materias primas estás matando al país, la idea es exportar cales y no carbón. Agregar valor es fundamental para el motor económico de un país. Para ser ejemplificador podría decir que la idea sería no exportar trigo sino harina o mejor exportar pan, incluso tortitas.

-¿Tendrá buena recepción el pedido para los pequeños productores locales con los cambios que ha habido a nivel ministerial en Nación?



-Es cierto que el nuevo ministro ha jurado recientemente, es por eso que la idea primero es hablar aquí con el gobernador y firmar un acuerdo entre el Gobierno sanjuanino y la Cámara Minera, porque luego queremos ir todos juntos a Buenos Aires a solicitar el apoyo para los pequeños productores. Pasar de un ministro de energía a uno de producción es alentador, al menos tiene sus ventajas. Vamos a ir a hablar con alguien que quiere que produzcas, la postura del ex ministro Aranguren en su momento era la misma que sostiene actualmente la compañía YPF.

“Ya cumplí un ciclo y quiero dar paso a las nuevas generaciones. Lo que no quiere decir que no voy a seguir apoyando y ayudando”.

-Las elecciones para presidente de la CMSJ se pasaron para el mes próximo, ¿usted va a volver a presentarse para liderar la institución?



-No quisiera volver a presidir la Cámara Minera de San Juan, mi idea es buscar que alguien asuma en mi reemplazo. Ya cumplí un ciclo, lo que no quiere decir que no seguiré apoyando a la actividad desde otro lugar. Estoy muy cansado para seguir, y quiero dar paso a las nuevas generaciones. En las próximas elecciones vamos a sentarnos a hablar y negociar con todos los integrantes y decidir quién puede ocupar este lugar.

-Pero Uñac le pidió que no se baje, ¿igual seguirá manteniendo su postura?



-Es cierto que en un discurso el Gobernador me solicitó que continuara, pero más allá del pedido, el cual de alguna manera me halaga, no quisiera seguir. Habría que debatir un punto de equilibrio en relación a mi participación, la cámara debe tener nuevo actores. Uno va cumpliendo su ciclo y debe dar paso al resto. Existen personas muy capacitadas y con mucha experiencia para ocupar este cargo. Como dijo usted, se barajan nombres como el de Ricardo Martínez, quien ya fue presidente, y Mario Hernández, creo que cualquiera de los dos está más que calificado y sería un honor que ocuparan este puesto.