Si uno repasa su historia artística llega a la conclusión que Paula García Fleury (28) nació artista, tanto que se la puede ver en los escenarios locales o escuchar en todas las plataformas musicales cantando sus propias canciones. Esto sin contar que es profe de Teatro en Jáchal, ciudad que eligió para vivir con Gino y Polo, sus hijos. En esta oportunidad la noticia es que "Esha" -su nombre artístico-, acaba de presentar otro single que engrosa su carrera musical que comenzó hace dos años. Se trata de Nubes, una canción interpretada por ella y el músico mendocino Toby Deltin, a quien conoció por las redes y debido a la situación sanitaria actual nunca se vieron personalmente.



"Escuchó una canción mía que había subido a las redes y comenzamos a escribirnos y como a mí me gusta mucho lo que él hace y a él lo que yo hago, le propuse hacer una canción juntos. El es muy manija y de inmediato me dijo que sí. Así fue que le mandé canciones que ya tenía y elegimos una entre los dos. Yo grabé acá, él allá, nos mandamos el material y lo armamos. Ahora tenemos el sueño de conocernos", cuenta Paula.



La pandemia obligó a los músicos a apelar a la tecnología para poder unir talentos y saberes musicales, aunque saben y prefieren el contacto cara a cara.



Nubes es una canción creada en un momento difícil de Paula. "Era una etapa de bajón en el que necesitaba sacar todo afuera para transformarlo. A veces me canto para salir de situaciones y para seguir con el deseo de vivir. Hay una frase que uso en la canción que dice que el deseo más profundo nuestro tiene que ver con dejar de sobrevivir para poder vivir en paz, y son las nubes las que me dan ese estado", cuenta Paula y aclara que Toby también intervino en partes de la composición.



Su historia



A los 11 años comenzó a hacer teatro y desde entonces no paró. La decisión más difícil fue retomar el canto. "Hice un par de años de comedia musical, pero más que nada me dediqué al teatro de improvisación y clown. Y si bien siempre me gustó cantar no me animaba a hacerlo en público. Recién cuando me fui a vivir a Jáchal pasaba tiempo sola y empecé a cantar mucho, hasta que conocí a Kevin Borensztein, el productor del disco, me escuchó y me animó. A la par empecé a componer mis propias canciones", recuerda Paula.



Así llegó su primer disco -Sos un viaje-, un álbum de canciones pop que sirvió de inicio para su lanzamiento como solista. "Fue algo que nunca había imaginado. Desde entonces no hago otra cosa que pensar en música. Fue un gran impulso porque es muy distinto al teatro, ahí estás con un personaje, tenés una construcción que te ayuda a habitar la escena y con la música sos vos", indica.



El motor de inspiración de Paula es su propio necesidad de transformación por lo que las letras están relacionadas con sus vínculos con las personas y consigo misma. "Además me inspiran los paisajes y es en mis momentos de soledad cuando más compongo. También mis hijos Gino y Polo son una gran fuente de inspiración porque ellos me tiran frases o comentarios que me provocan las ganas de hacer una melodía. La gran mayoría de mis canciones tienen frases y esas formas de decir tan bonitas que tienen los chicos. Mi primera canción fue para ellos, aunque no salió nunca, les pertenece", agrega.



Dato

El nuevo single "Nubes", ya se puede escuchar en todas las plataformas musicales.



En su haber

En menos de dos años Paula presentó su primer álbum Sos un viaje en 2019; continuó con los singles "Cinco minutos", "Dormimos en wsp", "Algo" y "Para cuando crezcan", una canción para sus hijos. Todo estos últimos serán incluidos en un álbum que saldrá en el disco nuevo que será presentado en junio.