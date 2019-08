CANASTA agroindustrial de productos de la empresa familiar Moral Torés, de Pocito.

Bettina Moral Torés dialogó con Suplemento Verde esta semana en su establecimiento agroturístico.



"En mayo de este año presentamos un proyecto accesible. Consiste en terminar el circuito exterior de veredas para que la persona con discapacidad pueda realizar el mismo recorrido que el resto del grupo, pero solo separado unos metros del resto. Fue seleccionado por el Ministerio de Turismo de la Nación y el viernes 26/7 nos notificaron que había sido seleccionado (único de nuestra provincia) y estamos muy felices por esta distinción. Persigue también el fin de crear en este salón un Centro de Interpretación del Aceite de Oliva, que tiene la misión de ser el espacio en el que se quiere promover para dar difusión a los beneficios de consumir buenos aceites de oliva, ofreciendo cursos de cata, degustaciones, cursos de comidas participativas elaboradas con aceite de oliva, charlas, etc. Para educar al turista/consumidor para que sepa cómo reconocer buenos aceites de oliva en su lugar de origen".



Turismo



La productora y empresaria dijo "esta temporada tuvimos un 37% más de afluencia turística en nuestra firma, ayudó que inauguraran el nuevo tramo de la Ruta 40, y también la entrada al departamento por la calle 11. Tanto Semana Santa como las vacaciones de invierno fueron muy buenas".



Entre los productos principales de la empresa están el estrella, que es el aceite oliva virgen extra, las aceitunas verdes, las aceitunas negras y los frutos secos, almendras, pasas de uvas y nueces.



Además, venden otros productos de Pocito, como tomates secos, vinos, etc.



En la finca del negocio tienen 3 hectáreas y en la otra de la calle 14 tienen 20. Las variedades son Frantoio, Arbequina, Arauco y Changlot Real, que es multipropósito.



Participan de la pyme los padres, Humberto Moral y Azucena Torés, y el hermano, Leonardo, de nuestra entrevistada, pero actualmente están trabajando en traspasar todo a ella.



Cata divertida



Cuenta Bettina "En estas vacaciones de invierno, creamos esta actividad que es para toda la familia. La idea es que por medio de algunos tips, las personas puedan distinguir un buen aceite de oliva de los que no lo son. Se hace un análisis sensorial muy sencillo, mientras los niños realizan actividades paralelas de entretenimientos".



Respecto a la información turística, mediante un convenio firmado con el Ministerio de Turismo de la provincia en el 2006, Granja Pocitana tiene autorización para brindar información turística ya que no hay un local que brinde este servicio al ingreso o salida de la provincia, sobre Ruta 40, en este lugar también se ofrece este servicio y está abierto de lunes a domingos de 10 a 19 hs (incluyendo días feriados).

DELEGACIÓN de jóvenes en el circuito de olivos.



Precios de fábrica



Según Moral Torés "la empresa realiza una nueva integración hacia adelante con el propósito de llegar directamente al consumidor final, pero con precios de fábrica. Este local está abierto de lunes a lunes, aquí también se ofrece el servicio de regalos empresariales, con los cuales el visitante puede quedar bien con presentes para sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. En cualquier momento. También la empresa realiza envíos a todo el país".



Viajes



Indica la entrevistada "Este año estuvimos en Caminos y Sabores y en la Rural de Palermo. Se han incrementado las ventas, en base a sacrificio y a tratar de estar presente en estos eventos masivos de alimentación y turismo".



Finde con espectáculos



Para finalizar, invitó a todos "al evento que realizaremos el 17 y 18 de agosto. El cual se llama: 'Granja Pocitana junto a las tradiciones de nuestro departamento Pocito en su 135 aniversario'. Contaremos con la colaboración de artistas destacados de nuestro departamento como el Instituto de Danzas Españolas Arte Vivo, y Ariel Sasso con su violín y su actuación de tango, además de otros grupos de folcklore. Además tendremos punta de espalda a la llama, cervezas artesanales y helados de la empresa El Barquillo".



Historia y recorrido turístico

El Ministro de Turismo de la Nación autorizó Fondetur.

Al constituirse la Ruta del Vino de San Juan, como las bodegas originarias estaban en Pocito comenzaron a enviar turistas y a derivarlos a Granja Pocitana, pero la infraestructura de la fábrica no era la adecuada, por lo que la hija de Humberto Moral tomó la decisión de abrir un local de ventas sobre Ruta 40, entre calles 13 y 14, dentro del circuito de la Ruta del Vino, frente a una de las bodegas que lo integran. Este nuevo local abrió sus puertas el 14 de abril de 2006, justo para Semana Santa. Se le colocó por nombre "Manos Sanjuaninas", ya que la intención es mostrar no solo los productos de la firma sino todo lo relacionado con la producción artesanal de esta provincia, tales como aceite de oliva, aceitunas y almendras de Granja Pocitana, también otras conservas, frutas secas, dulces artesanales y caseros, vinos artesanales y orgánicos, chocolates, tomates deshidratados y aromáticas, artículos en cuero y madera, tejidos a telar, regionales, etc. Luego se habla de la historia de la familia, ya que Bettina Moral Torés pertenece a la cuarta generación de la familia que trabaja con olivos; con la intención de mostrar el trabajo de sus antepasados, visitan el museo de Herramientas Antiguas del 1900 (que está en el ingreso del predio, con los implementos que empezaron a trabajar su bisabuelo Paco y su abuelo Enrique).

El mensaje claro al visitante, en el circuito turístico.

Bettina Moral Torés en su stand, en una feria.

La historia dice que por 1945 llegaron a Pocito un inmigrante español y su yerno trayendo las primeras plantas de olivo de la zona. Como eran familias numerosas y en aquellas épocas había que esperar 15 años para tener plena producción, decidieron cultivar alfalfa, para alimentar a sus animales y además para comercializar la misma hasta conseguir la producción de aceitunas. Para ello utilizaron rastra de disco, para abrir la tierra y plantar la alfalfa, la segadora para cortarla, el rastrillo para levantarla y por último la enfardadora para armar los fardos de pasto. Es importante acotar que todas las herramientas que se muestran son extranjeras, de EEUU y de Gran Bretaña, de principio de siglo, sus ruedas son de hierro y eran tiradas por caballos. El circuito entre los olivos comienza con la variedad Frantoio, que es aceitera y se cosecha en abril. A los turistas -según época del año- se les enseña cómo es la producción de aceitunas, cómo van madurando, el tamaño de las mismas y además se les comenta que toda la cosecha se realiza a mano, ya que sus dueños son pequeños productores. Luego sigue la variedad Changlot Real, que es una aceituna multipropósito, puede utilizarse tanto para aceituna de mesa como para aceite de oliva. Dependiendo de la demanda del mercado. Posteriormente se invita a los turistas a realizar la "Cosecha divertida" (de febrero a junio) o la "Poda divertida" (julio-vacaciones de invierno), de acuerdo a la época del año, para eso se utilizan verdaderas escaleras realizadas con palos de la zona.

Degustaciones de alimentos, se realizan en la empresa.

Un niño en la época de cosecha.

Las fotos luego se publican en Facebook (granjapocitana/granjapocitanasanjuan). Entre risas y fotos, resulta ser una experiencia inolvidable. El recorrido sigue entre los olivares para mostrarles el sistema de riego anterior y el actual, al que se debió recurrir ya que hubo muchos años de una sequía muy extrema. Actualmente se mantienen los olivos con riego por goteo.Y por último se ingresa al local donde se les cuenta del producto principal de la empresa que es el Aceite de Oliva Virgen Extra "Granja Pocitana", cómo se elabora, que se utiliza el sistema de máquina centrífuga, que es el que actualmente se utiliza en todo el mundo y se les informa cómo deben hacer cuando adquieran un aceite de oliva en su lugar de residencia para saber si es realmente bueno.