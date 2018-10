Cómo se ve. El casco Daqri Smart Helmet incorporó a la actividad minera tecnología de realidad aumentada que utilizan algunos dispositivos móviles de avanzada.







La industria minera subterránea ha funcionado siempre como un trampolín para el desarrollo tecnológico en pos de la salud y seguridad de los trabajadores. Uno de los ejemplos más recientes es el nuevo casco inteligente “Daqri Smart Helmet”, el cual aplica tecnología de realidad aumentada, mensajería y GPS para ayudar a los operarios mineros e industriales a realizar su trabajo en tiempo real.

Este innovador producto posee varias cámaras integradas que le dan una visión de 360º al casco, mientras que un visor transparente permite a la persona ver la información añadida gracias al sistema de realidad aumentada, la cual se despliega sobre los elementos concretos.

El nuevo dispositivo ergonómico también incorpora la posibilidad de enviar y recibir mensajes directamente al trabajador e incluye un sistema de GPS para determinar la localización del operario a cada momento y en cualquier lugar del yacimiento.

“Así mismo admite la toma de datos y que los mismos sean subidos de manera automática a la nube, para que puedan ser visualizados instantáneamente por cualquier otro trabajador. En cuanto a seguridad, no hay necesidad de preocuparse porque su software especial resulta resistente y muy eficaz al momento de almacenar la información proporcionada. Y además sirve como una especie de caja negra”, indicaron fuentes de la empresa Daqri.

Vale destacar que el novedoso casco no está pensado para consumidores generales, sino para trabajadores en terreno o ambientes industriales. Es por eso que las funciones que posee son muy avanzadas, permitiendo a los usuarios reconocer los objetos a su alrededor (como medidores, filtros, válvulas, etc.) y desplegar información o sacar un registro de los datos en tiempo real (temperatura, estado, potencia etc.).

La empresa Daqri se ha especializado en la técnica de la superposición de información sobre los objetos del mundo real que se ven en una pantalla. El mecanismo es conocido, ya que es similar al que utilizan los teléfonos inteligentes cuando muestran información digital sobre un objeto que es tomado por la cámara del dispositivo móvil.

“El sistema que utiliza el casco está diseñado para crear interfaces virtuales y trabajar de manera óptima con aquello que se ve”, indicaron fuentes de la compañía creadora.

Este nuevo dispositivo ergonómico también está dotado de una gran cantidad de censores y elementos de conectividad que no solo protegen físicamente al operador, sino que automáticamente detecta olores y presencia de gases que pueden afectar su salud. A su vez, está integrado con un proceso de seguimiento de Radio-Frequency Identification (RFID) activo y pasivo, que posibilita la localización inmediata de quien lo lleva consigo.

Desde la empresa fabricante explicaron que el nuevo elemento de seguridad posee un censor de impacto que se activa si cae algún objeto sobre el trabajador y otro censor que puede ser activado voluntariamente por el operario (incluso posee un detector pasivo que avisa en caso de que se descargue la batería del casco).

El Daqri Smart Helmet es uno de los tantos elementos que la tecnología fue sumando a la industria minera que se desarrolla bajo tierra en pos de mejorar la calidad laboral y seguridad de los trabajadores. En este marco cabe destacar que actualmente también existen robots subterráneos encargados de la detección de gases e incluso han llegado a desarrollarse prendas de vestir especiales que detectan signos vitales y notifican en caso de que los conductores de los camiones fuera de ruta o cualquier otro vehículo se queden dormidos.





Cifras

10.000 es el valor promedio en euros que posee el casco industrial de realidad aumentada.

1.000 son las mediciones por segundo que pueden realizar los censores que integran el casco.







El software

Los primeros ejemplares del nuevo casco funcionan con el sistema operativo Android y dos procesadores Snapdragon de Qualcomm. Por su parte, al emplear el sistema móvil de Google permite que se puedan desarrollar aplicaciones de todo tipo, y que también se mantengan conectadas a smartphones, smartwatches con Androidwear.