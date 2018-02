Por Valeria Schapira



Te animaste -por fin- a emprender la búsqueda de una pareja online. Eso significa que has dejado de lado, si es que los tenías, a tus temores y prejuicios. Las ganas de encontrar un amor, de tener una pareja han sido más fuertes que todo lo demás. El tema es que desconocés las "reglas" del juego de la seducción virtual. Y aquí estamos, para darte una mano con eso:



* Sentís que la tecnología te asusta: quizás no sos nativo digital o sentís cierta aprensión por todo aquello que no es tangible. Los millenials ya tienen incorporadas las nuevas formas de la seducción; para ellos, esta forma de interactuar es habitual. ¿Qué tal si pedís ayuda a un joven? Seguro tenés algún amigo que haya nacido en épocas más "tecnológicas", algún compañero de trabajo que esté a full con las apps ¡Animate a aprender! Puede ser muy divertido.





* Querés pero aún tenés prejuicios: te enterás de cantidad de personas que conocieron al amor de su vida a cualquier edad utilizando portales y apps de citas pero algo te frena: es el miedo al "qué dirán". ¿Qué tal si haces oídos sordos a él y te convertís en protagonista de tu propia historia? Quitate de la cabeza la idea de que buscar pareja online es señal de "desesperación". Descargá una app confiable y de trayectoria como Match.com; las redes sociales aunque a veces funcionan en el amor, no fueron inventadas para buscar pareja.





*Tomátelo en serio: buscar un amor no es escribir una carta a Papa Noel y buscar debajo del arbolito a ver qué dejó en su recorrida. Un perfil hecho a conciencia llama mucho más la atención que uno que diga "no sé qué escribir", carezca de foto o tenga una descripción hecha a las apuradas. Buscar un compañero a través de Internet requiere dedicación.





* Lográ que el perfil sea efectivo: elegí una foto de plano medio, en la que se vea tu mirada. Lo que importa que se vea de vos, no a la montaña al fondo ni tu coche nuevo. Evitá las fotografías con otras personas: quien busca pareja eres tú, no tu familia ni tu grupo de amigos. Describite a conciencia y con claridad: qué deseas, que no deseas, tus gustos, características, entre otros.





* No te obsesiones: el amor no llama mágicamente a la puerta apenas te registras en un sitio. O sí, pero son más los casos de personas que tienen varias citas antes de dar con la persona indicada. No te frustres porque no te enamorás enseguida; divertite en el proceso, ampliá tu círculo social y aprovechá para conocer más de vos y de lo que querés para tu vida.





* Dedicá un tiempo cada día a buscar el amor: tratá de ser metódico/a; podés, por ejemplo, destinar una hora diaria en el momento del día en que estás más relajado/a. Evitar que la búsqueda interfiera con tu trabajo o que se convierta en algo adictivo. Tratá de hacer un uso criterioso de la tecnología.





* Cuidá las formas: respondé a quienes te escriben y, si no te interesa conocerlos más, decílo con educación. No te comprometas a citas o encuentros que no estés interesado/a en llevar adelante. No generés falsas expectativas en otras personas. Actúa con los demás como te gustaría que actúen con vos. Y recordá: el amor de tu vida puede estar a un clic de distancia.





¿Qué es Match.com?





Match.com está presente en 25 países con más de 8 idiomas y alcance en 5 continentes.

En América latina, Match.com cuenta con más de 60 millones de usuarios, lo que lo convierte en el sitio número 1 de citas.



El sistema de "algoritmos de matcheo" que sugiere compatibilidades de acuerdo a las preferencias de cada usuario lo convierte en un puente altamente efectivo para la búsqueda del amor online.