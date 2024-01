Las altas temperaturas ya denotan un verano a pleno. Sea donde pases tus días de descanso, te traemos la vestimenta que marca tendencia tanto en la playa como en la piscina, el club o las montañas. No debemos pasar por alto la elección adecuada de bolsos de playa, sandalias y anteojos de sol. El look de vacaciones es crucial para hacer la transición desde un traje de baño mojado y arenoso a la ropa normal. Cuando se trata de los outfits de moda, es importante considerar tanto la comodidad como el estilo. Busca prendas hechas con telas transpirables como el lino o el algodón, que te mantendrán fresco durante todo el día. En cuanto a los zapatos, elige telas de cuero, lona o algodón para mantener tus pies cómodos y frescos. Estos looks acompañan tu traje de baño sea el bikini o una enteriza. Da una mirada para inspirarte y lucir con estilo y comodidad.



Los short de jeans

Es el conjunto ideal para toda ocasión en verano, combinar unos shorts de jeans con una blusa de lino clara, una gorra de béisbol y sandalias de cuero. Es un look sencillo pero clásico que nunca pasa de moda y te hará lucir genial en vacaciones.



Las prendas a crochet

Las prendas a crochet son el hit del verano 2024, ideales para los outfits de vacaciones. Combina un top tejido con una falda fluida o shorts de mezclilla. Una minifalda tejida es perfecta para colocar sobre tu bikini durante tus momentos de descanso en la playa o piscina, y también puede combinarse con una blusa y sandalias para una cena elegante. Disfruta del encanto artesanal del crochet en tus outfits playeros.



Minivestidos aireados estampados

Un minivestido estampado, delicado y aireado es la elección perfecta para lucir vibraciones de vacaciones en la playa. Este tipo de vestido te hará sentir fresca y cómoda mientras disfrutas del sol y la brisa marina o donde te toque estar en el mes de enero. Es una prenda imprescindible para crear un look veraniego y fresco.



La camisa playera

Una camisa playera con estampado tropical es un must. Esta versión relajada y colorida combina a la perfección con unos pantalones cortos livianos, ideales para usar dentro y fuera de casa. Prepara el atuendo más icónico de vacaciones y disfruta de un estilo tropical.



Vestido ventoso abotonado

Si prefieres evitar los pantalones en los meses de verano, un vestido abotonado es la elección perfecta para estar cómoda y fresca. Opta por un vestido camisero blanco de gran tamaño que funcione como un mini vestido y combínalo con un sombrero de paja, un bolso de mano y sandalias de tiras. Disfruta de un look clásico y elegante mientras paseas por la playa o por el club.



Gorros, gorras y sombreros

Es el momento de sacarte las ganas de usar todo lo que quieras para cubrir tu cabeza y darle mucho estilo a tu look vacacional. Con el plus de cuidar tu pelo y tu rostro de la radiación UV.





Sandalias planas cómodas

Opta por sandalias planas que se adapten a cada momento, desde la playa hasta las salidas nocturnas. Las ojotas con detalles metalizados o toques de brillo son la elección perfecta. La versatilidad y comodidad se combinan, permitiéndote lucir con estilo mientras te relajas bajo el sol y te deslizas por la noche. Un toque de moda que te acompaña sin esfuerzo en todas tus aventuras veraniegas.



Bolsos cómodos y cancheros

No te olvides de elegir un bolso playero donde entre todo lo que necesitas para tu día de playa o piscina: gafas, necesaire, billetera, celular, lona, toalla. Son divinos los de yute, los tejidos al crochet y los de rafia, con ese toque rústico que tan bien queda en verano. Hay quienes aprovechan para combinarlo con el traje de baño.