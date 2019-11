Camboriú es una ciudad turística del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Es conocida por sus altos edificios y playas como la Praia Central. Bares, restaurantes y tiendas bordean la Avenida Atlántica, un ajetreado paseo arbolado junto a la playa. El Parque Unipraias se ubica en la desembocadura del río Camboriú y ofrece vistas de la ciudad desde tirolesas y teleféricos. El monumento Cristo Luz es una enorme estatua de Cristo que mira de lo alto a la ciudad.



El pueblo fue fundado por colonos portugueses originarios de las islas Azores, y fue separado de Itajaí el 5 de abril de 1884. El 1964 la porción litoránea de Camboriú se emancipó, y surgió la ciudad de Balneario Camboriú. Las principales actividades económicas de la ciudad son el comercio, la industria, la agropecuaria, la minería de granito y mármol, y el turismo ecológico y rural. Además contiene una innumerable cantidad de sitios turísticos.



>



Su Gastronomía

El camarón, principal componente de los platos de Camboriú. La gastronomía del sur de Brasil es famosa por sus deliciosos platos y su diversidad. A la hora de comer en Camboriú, los mejores restaurantes ofrecen opciones para todos los gustos y bolsillos, desde los platos más sencillos de la cocina regional hasta los más sofisticados, que compiten fuertemente con la cocina de clase internacional.



Clima

Camboriú tiene una extensa bahía que forma la Playa Grande, recorrida en toda su extensión por el paseo ribero de la Avenida Atlántica. Por ello, el clima se puede clasificar dentro de la categoría templado cálido.



Compras en Camboriú

Atlántico Shopping, principal centro comercial de Camboriú. Una mezcla de Miami y Ciudad del Este. Así es que el balneario que tiene más kilómetros de negocios que de playas. Es difícil pisar este lugar y no caer en la tentación de comprar. La fiebre del consumismo deslumbra a cada uno de los turistas que llega a esta ciudad con precios bajos y liquidaciones, y donde el regateo se convierte en el deporte preferido del verano.



Fiestas y eventos

Camboriú Festa Rural, la atracción es el rodeo country. El entretenimiento está garantizado, todos los días pueden ser una nueva aventura en el Balneario de Santa Catarina, al sureste de Brasil. Además, ofrece hermosas playas de arena blancas, aguas cálidas y palmeras, entre las que destacan Bombas y Bombinhas, y Praia Dos Amores. La ciudad tiene muchas cosas más que entregar a sus visitantes, ya que cuenta con divertidos parques acuáticos, paseos como el Cristo Luz y alegres fiestas tropicales, especialmente en la playa de Estaleirinho.





Vida Nocturna

En este lugar la atracción para el día son sus hermosas playas, mientras que en la noche los clubes para bailar son los protagonistas. Los boliches se concentran en su mayoría frente al mar. La vida nocturna cuenta con gran actividad en sus bares, restaurantes, discotecas, heladerías y cafés.



Direcciones útiles en Camboriú

Prevenir al momento de viajar a la ciudad de Camboriú debe conocer las direcciones y teléfonos de las entidades públicas y privadas que atienden en los casos de emergencia para que su estadía sea confortable, segura y tenga unas increíbles experiencias.



Itinerario



Salidas: Domingos de Enero, Febrero y Marzo.

Horario: 16:00 hs.

Regreso: Segundo Sábado posterior a la salida. Horario 16hs. aprox.

Duración: 14 días - (09 noches de hotel y 04 en viaje (2 ida + 2 regreso)

Transporte: Unidades Semi - cama y cama , equipadas con aire frío/calor, servicio de bar, baño, proyección de películas y videos musicales a través de cinco monitores.



Hotelería:

01 noche en Concordia / Hotel 4 * Salto Grande

07 noches en Camboriú / Hotel 4 * D "Sintra

01 noche en Cataratas / Hotel 4 * Carimá



Excursiones que incluídas:

01 - Complejo Termas de la Concordia. ( no incluye ingreso $ 250- aprox.)

02 - Teleférico a playa de Laranjeiras. (Incluye traslados y ticket de cabina).

03 - Isla de Florianópolis. . . ciudad y playas.

04 - Cena en Complejo Cristo Luz. (Incluye traslados e ingreso al Complejo)

05 - Paseo por la ciudad de Curitiba (en viaje a Foz do Iguazú)

06 - Cataratas Brasileñas. (No incluye ingreso a parque nacional R$ 55 aprox. )



Régimen de comidas: Media pensión (09 desayunos - 09 cenas).

El sistema de comidas en Camboriú y Cataratas, es de tipo buffet (tenedor libre), tanto el desayuno como la cena. En Concordia es entrada, plato principal y postre). Las bebidas no están incluidas en las comidas.

Almuerzos en destino y todas las comidas en viaje son por cuenta de cada pasajero. Se servirá una única vianda con bandeja fría y caliente, el día de comienzo del tour.



Servicio de Bar a bordo: Bebidas gaseosas, agua mineral, café, té, alfajores, bombones, etc.



Coordinación: Personal de nuestra empresa que acompañará al grupo durante toda la excursión. Coordinadores con basta experiencia y manejo del circuito, además de conocimientos de portugués.



Guías locales: En los paseos a las Cataratas y Florianópolis, el grupo será acompañado por guías del lugar, quienes brindarán sus conocimientos referentes a los principales puntos turísticos.



Días de salidas: Enero 05 / 12 / 19 / 26 - Febrero 02 / 09 / 16 - Marzo 01 / 08

U$D 875 U$D 855 U$D 750



Asistencia médica opcional: Sugerimos contratar cobertura médico - asistencial. El costo de la misma es de

$ 2.500 aprox.



* Tarifas por persona, en servicio SEMI-CAMA, base doble y/o triple.

* Suplemento Butaca cama u$d 60.

* Single adicionar 40%. Solo butaca: (semi-cama) $15.000.-

* Menor hasta 3 años sin cargo / sin servicio. 4 y 5 años (compartiendo la habitación con dos adultos) paga 70% del valor del viaje. (Solo un menor por habitación). De 6 años en adelante, paga tarifa plena.



Detalle de la Excursión Tropical



DÍA 01: MENDOZA A CONCORDIA: Salida a las 16:00 hs. desde Terminal de Ómnibus de Mendoza, con destino a Concordia. Durante el trayecto, de 19 hs. aprox., se brindará servicio de bar y refrigerio a bordo. Además, este es el único tramo donde se incluye una cena a bordo.



DÍA 02: CONCORDIA: Arribo antes del mediodía y alojamiento en hotel previsto. En la tarde haremos una visita al Complejo Termal, disfrutando de sus piscinas de aguas termales. Cena en hotel.



DÍA 03: CONCORDIA A CAMBORIÚ: Desayuno. Partida con destino a Balneario Camboriú pasando por Paso de los Libres (aduana argentino - brasileña), Uruguaiana, Sao Gabriel, Porto Alegre, Torres, Laguna y Florianópolis. Durante el trayecto, se brindará servicio de bar.



DÍA 04: CAMBORIÚ: Arribo y alojamiento en hotel previsto. Tarde libre para disfrutar de la playa. Cena.



DÍA 05: CAMBORIÚ: Desayuno. Excursión Teleférico a Playa de Laranjeiras ( día completo ). Incluye ticket en el único teleférico en el mundo que une dos playas. Obtendremos una vista espectacular, desde 240 mts. de altura, de toda la bahía de Camboriú. En las cabinas descenderemos a la Playa de Laranjeiras, con sus aguas color esmeralda. Aquí, bares y restaurantes sobre la playa conforman una postal perfecta. Regreso al hotel. Cena.



DÍA 06: CAMBORIÚ: Desayuno. Día libre para disfrutar la playa de Camboriú. Pueden contratarse distintos paseos como tour de compra a Blumenau o Brusque, visitar el zoológico, etc. Cena.



DÍA 07: CAMBORIÚ: Desayuno, Excursión a Florianópolis ( día completo ), visita a la isla capital del estado, donde recorreremos parte de la ciudad de estilo açoriano-portugués y luego dirigirnos a alguna playa de la isla, donde disfrutaremos parte de la tarde en la playa. Regreso al hotel. Cena.



DÍA 08: CAMBORIÚ: Desayuno y día de playa en Camboriú. Quienes lo deseen, pueden contratar paseos en barco para conocer la Reserva Ecológica de Arvoredo con la Isla de Porto Belo o Sao Francisco do Sul ( una de las ciudades más antiguas de Brasil, fundada en 1504 ) y Joinville ( la ciudad de los príncipes ), recorriendo varias islas. Cena.



DÍA 09: CAMBORIÚ: Desayuno y día libre para disfrutar de la playa de Camboriú o paseo opcional de día completo a Playas de Bombas, Bombinhas o Mariscal. Son hermosas playas ubicadas a 40 kms. de Camboriú, con arenas blancas y aguas turquesas. De tarde, regreso al hotel. Cena.



DÍA 10: CAMBORIÚ: Desayuno y día libre para disfrutar de la playa y realizar las últimas compras. Traslado e ingreso incluido para cena de despedida en Complejo Panorámico Cristo Luz, con una vista inigualable de la ciudad, mientras cenamos en el restaurante mirador ubicado en la cima del cerro.



DÍA 11: CAMBORIÚ A CATARATAS: Desayuno y, al mediodía, partida con destino a la ciudad de Foz Do Iguazú, por ruta BR 101 pasando por Joinville, Curitiba ( se realizará un paseo por la ciudad ). Luego pasaremos por Cascavel. Trayecto, de 16 hs.aprox., se brindará servicio de bar.



DÍA 12: CATARATAS: Visita Cataratas Brasileñas. Arribo al hotel previsto, temprano en la mañana. Tarde libre. Cena.



DÍA 13: CATARATAS A MENDOZA: Desayuno y partida con destino a la ciudad de Mendoza por ruta Nº 12 pasando por El Dorado, San Ignacio, Posadas, luego tomamos la ruta Nº 14 Santo Tomé, Yapeyú, Paso de los Libres, Concordia, Victoria, Rosario, Villa María, Río IV, luego por ruta Nº 8 y Nº 7 Villa Mercedes y San Luis. Durante el trayecto, de 30 hs. aprox., se brindará servicio de bar.



DÍA 14: MENDOZA: Arribo en horas de la tarde y fin de nuestros servicios, esperando tener la grata oportunidad de atenderlo nuevamente.



El Dato:



Travel and Pass - Agencia de Turismo

E.V.T. LEG. 14578

Sarmiento 333 Sur - Capital - San Juan

Tel: 54 - 264 4087662

Móvil: 264 5467980

Mail: [email protected]

[email protected]

www.travelandpass.com