Es bien conocido que año a año se implantan cientos de árboles en San Juan, lo que no es garantía de que crezcan como corresponde, más aún cuando la crisis hídrica es acuciante. Esto sin contar que la arboleda que data de años en la provincia presenta "debilidad por falta de agua y de nutrientes", asegura Martín Almirón, licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Biología, docente de la cátedra Botánica Sistemática de la carrera mencionada en la Universidad Nacional de San Juan e investigador del Conicet. Una situación que demanda acciones urgentes para sostener la vegetación tan necesaria para el tipo de clima imperante. Sobre todos estos temas, el especialista, dio su punto de vista basado en investigaciones realizadas junto a otros docentes y expertos en el tema.



-¿Las especies elegidas hace años para forestar el Gran San Juan, responden a las necesidades climáticas, hídricas y geográficas de la provincia?



El arbolado con el que estamos conviviendo actualmente data de los años sesenta aproximadamente. Estaba pensado y diagramado teniendo en cuenta que tenemos una condición hídrica muy parecida al desierto del Sahara y el Neguev en Israel. Históricamente los españoles establecieron el diseño de ciudad en cuadrículas, usaron los mismos lugares que los habitantes nativos ocupaban, es decir donde había bosquecitos principalmente de algarrobos y retamos. Con el tiempo se empezó a pensar en el arbolado urbano y llegaron gobernantes como Sarmiento, Cantoni, entre otros, que ejecutaron grandes planes de forestación, se implementó un sistema de riego por acequias que en su momento fue innovador, ya que actualmente está superado por otros. El tema es que la ciudad en aquellos momentos era chiquita y el uso de agua era menor. Más tarde se produjo la impermeabilización de las acequias en el ejido urbano cuyo mantenimiento fue importante en los primeros años y luego se abandonó bastante. Esto afectó mucho a las plantas que habían colocado porque no permite que absorban el agua, y ese es un gran problema. Se suman los terremotos que destruyeron muchas acequias, y paralelamente el Estado empezó a darle menos importancia. El frentista pasó a tener la responsabilidad del manejo de su árbol y eso tiene un problema y es que el arbolado urbano debe estar mantenido por especialistas.



- ¿Pensás que es una tarea exclusiva del Estado?



Pienso que debe ser un trabajo conjunto del que el Estado no se puede desprender. Te pongo el ejemplo de Mendoza donde el arbolado es muy cuidado desde lo estatal, tanto que la poda la hace gente que sabe, riegan de acuerdo a la época para favorecer el brote, fumigan, y muchas otras cosas de las que hay que estar pendiente y las debe hacer, sí o sí, el Estado. Además acá vivimos en un desierto muy áspero en el que no se puede plantar cualquier cosa. Lo cierto es que contamos con un sistema de riego que funcionó muy bien durante mucho tiempo pero después se fue abandonando y sólo hace falta hacer un ejercicio y pensar cuándo fue la última vez que pasó agua por la acequia de tu barrio, y seguro que fue hace bastante. Tanto que muchas de las especies urbanas se alimentan de cañerías rotas pero no reciben un riego como debe ser por lo que la planta se debilita y crece menos. Si comparas los plátanos del microcentro que además de estar mal podados, sin nutrientes, no tienen casi riego, y los comparás con los árboles de la avenida de Circunvalación ves que están saludables porque se pensó en una política de riego. Eso demuestra que la decisión de controlar el arbolado debe ser estatal.

Brea en flor



- ¿Las especies colocadas hace años como plátanos, moras, eucaliptos, entre otros, se adaptan al clima y a los problemas hídricos de la provincia?



Hay especies como el eucalipto que trajeron de Australia, una zona climáticamente parecida a San Juan, que tiene el problema de explorar mucho las napas freáticas y absorben agua de ahí, lo que no es bueno para un contexto desértico. Tenés otras como las moras y los plátanos que evidencian rápidamente el déficit de agua porque crecen muy lentamente, no responden al corte, sus hojas se ponen amarillas antes de tiempo, son especies que ya se sabe que no están funcionando bien porque no le estamos dando las condiciones adecuadas. En contraposición hay experiencias que indican que cuando a algunos vecinos les han puesto en el frente un árbol de especies exóticas que no pueden regar y lo han reemplazado por especies autóctonas como el algarrobo o el retamo crecen naturalmente porque están en equilibrio con el medio ambiente que tenemos acá.



- ¿Todo esto implica que si no mejoran las condiciones de riego o recambian las especies estamos en peligro de perder gran parte del arbolado público?



Totalmente. Debemos sentarnos a discutir este tema urgente ya que es muy importante para todos los fines, por ejemplo para cambiar el microclima en el verano que se gasta mucho en aires acondicionados. También protege el suelo, beneficia psicológicamente y eso está demostrado con trabajos realizado sobre el efecto de la vegetación en las personas. La proyección es que San Juan va a seguir en una situación climática muy complicada por lo que el peligro de perder parte del arbolado público es una realidad. Si consideramos que por un lado no se ha mejorado el riego, la situación empeora y que hay mucha gente en San Juan que derrocha agua - usamos unas cinco veces más de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud-, todo se pone muy crítico. Además la actividad productiva, el uso de agua potable tienen prioridad y el arbolado siempre va quedando en última línea. A eso le sumas que se lo poda mal porque no se busca gente capacitada, tampoco podes dejar el riego y otros cuidados en manos del frentista solamente, es un trabajo que se debe hacer en forma conjunta. Desde la Universidad Nacional de San Juan estamos dispuestos a colaborar porque si el pronóstico tan catastrófico se llega a cumplir, y no comenzamos a regar, tendremos una mortandad masiva de árboles.



- Para los planes actuales de forestación ¿cuáles son las especies que deberían tenerse en cuenta?



Un ejemplo muy interesante es el ibirá pitá que pusieron en la Peatonal, anda muy bien. A eso se suma que se están regando como debe ser porque cuentan con sistema de riego, se han plantado a la profundidad correspondiente, se le han colocado nutrientes necesarios y están puestos a un buen distanciamiento. Otro ejemplo son las tipas que han colocado en avenida Ignacio de la Roza camino a Rivadavia, que dan muy buenos resultados, y tienen un gran porte. No hay que olvidar que la elección que se haga depende del lugar, zona o tipo de calle donde se lo vaya a plantar y de las posibilidades de riego. En lugares donde hay mucho tránsito de camiones son necesarias las especies de gran tamaño, en los barrios está bien colocar árboles más chicos para evitar que los poden tanto. Acá ya sabemos que andan muy bien las acacias, espinillos, acacias visco, retamos, breas, chañares, pimientos, cina cina, algarrobos, ibirá pitá, tipas, oreja de negro que es muy interesante y tiene un porte enorme - se usa mucho en espacios verdes abiertos porque además es muy bonito-, los olivos de arabia, y por supuesto que hay que hacer ensayos con muchas otras especies. Hay algunas exóticas que andan bien pero demandan más agua como el eucalipto para las rutas, los fresnos, algunos cipreses.

Martín Almirón, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet



- Dijiste que hay muchos árboles debilitados, ¿de qué manera se da cuenta un ciudadano común que comienza a tener esa característica y que puede hacer para salvarlo?



Lo primero que se observa es que reduce muchísimo su crecimiento, se convierten en árboles pequeños y raquíticos, sin superficie cubierta como la del que está bien regado; otro ejemplo es el plátano cuyas hojas empiezan a ponerse amarillas mucho antes de tiempo. La respuesta a enfermedades, a hongos y bacterias, ya que uno saludable reacciona mucho mejor. Es como el ser humano, una persona que está en una situación de estrés cualquier enfermedad lo puede complicar mucho más que si está en una condición saludable. El tema es que a las plantas les puede estar pasando cosas pero recién lo advertimos a largo plazo, por lo que el estado actual de nuestra vegetación no es culpa expresa de alguien en particular si no un arrastre de años. Por eso nos tenemos que hacer cargo ya.



- ¿En qué nos afecta directamente la pérdida de árboles?



En la temperatura del suelo, en la pérdida de suelos por erosión, ya que cuando pasa un viento Zonda se lleva toda la tierra fértil, por eso en las fincas se colocan cortinas forestales. A esto se suma que la vegetación tiene hojas que retienen partículas de tierra y ácaros - hay varios estudios que relacionan los problemas de asma que tenemos actualmente con déficit de la retención del polvo atmosférico-. Son cosas que no se tienen en cuenta porque nos hemos acostumbrado a estar con un arbolado urbano que no está bien, pero los ejemplos de la Peatonal y la avenida de Circunvalación demuestran que si le ponemos pilas puede estar mucho mejor. Necesitamos -y podemos- tener una arboleda saludable. El cambio climático está definitivamente en San Juan -y en muchas otras zonas del planeta-, y los pronósticos no son agradables.





- Desde el ámbito vecinal ¿de qué manera se puede colaborar en la tarea de cuidar el arbolado?



Lo ideal es una comunidad organizada. El gobierno debería acercarse a las uniones vecinales, a la Universidad, a cada frentista porque es un problema que nos afecta a todos. Cada uno debe ayudar en esta crisis, pero el Estado debe ser protagonista.

El día D

Cada 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del árbol, fecha establecida en 1900 desde el Consejo Nacional de Educación, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas y plantar árboles



Por Myriam Pérez

Fotos: Gentileza Martín Almirón y Esteban Almirón