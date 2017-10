Durante el período enero-agosto de 2017 Perú exportó un total de 52.991.004 kilos de cebolla fresca por un valor FOB de U$S 17.062.456. De acuerdo al portal Agrodata Perú, el principal mercado para la colocación de este producto peruano es Estados Unidos, donde se lograron ventas por U$S 11.921.000. Le siguen mucho más lejos, Colombia (U$S 2.457.000), luego España (U$S 1.684.000), Chile (U$S 441.000) y finalmente Panamá (U$S 6.000). Según la fuente: agraria.pe, entre las principales empresas exportadoras siempre en el periodo indicado- figuran Miranda Internacional SAC con ventas por U$S 1.651.000; a continuación figuran Agrilor SAC (U$S 1.474.000), Keyperú SA (U$S 1.220.000), Novoliz SA (U$S 1.200.000) y Bland Farms SAC (U$S 995.000). El gerente general de KeyPerú, Miguel Ognio Gómez, destacó que en la campaña 2016/2017, despachó 24.840 toneladas de cebolla dulce (920 contenedores), lo que representó el 23% del total exportado. Hacemos 250 ó 300 hectáreas ya que si aumenta saturaría el mercado. "Lo que se busca es tener mayor productividad por hectárea, por eso se ha invertido en diferentes procesos de cosecha, de selección y de clasificación".