La realidad indica que la gente vive híper conectada en la actualidad, y lógicamente que los chicos no están ajenos a eso. Al contrario, están más afectados que otras franjas etarias, pero muchas veces no se toman los recaudos suficientes para proteger a los hijos del contenido que circula en línea. La empresa AVG Online Security, líder en productos de seguridad digital, ha descubierto que sólo el 42 por ciento de los padres y tutores a nivel mundial, y el 58.66 por ciento específicamente en Argentina, hablan con sus hijos regularmente sobre sus actividades en línea. Esto surge de una encuesta que AVG realizó con los padres y tutores sobre el nivel de independencia que tienen los niños en línea. El estudio muestra que a pesar del estilo de vida cada vez más digital que disfrutan muchas familias, la seguridad en línea no es un tema primordial de conversación.



El estudio encontró que dos de cada cinco padres y tutores a nivel mundial (30.23 por ciento en Argentina) tienen conversaciones poco frecuentes con sus hijos sobre sus actividades en línea. De los que no discuten mucho sobre la seguridad en línea, el 10 por ciento declaró que simplemente no quieren hacerlo; el 4 por ciento dijo que no se sentiría cómodo; y al 3 por ciento le gustaría, pero sus hijos lo evitan. En Argentina, las respuestas fueron similares: el 6.54 por ciento de los padres prefieren no tener la conversación; el 2.61 por ciento no se siente cómodo hablando con sus hijos sobre sus actividades en línea; y el 1.96 por ciento dijo que les gustaría conversarlo pero sus hijos no los dejarían.



"Para que Internet sea un lugar más seguro, los adultos y los niños deben poder hablar sobre un comportamiento apropiado en línea y sobre qué hacer si un niño ve o se involucra con una actividad que los hace sentir incómodos. Tener conversaciones abiertas y honestas es una de las mejores defensas contra los depredadores en línea, el contenido inapropiado y el acoso cibernético", dijo Jas Dhaliwal, experto en Seguridad del Consumidor de AVG.



"Hasta que un niño llega a una edad en la que tanto los padres como el chico se sienten lo suficientemente maduros como para tomar decisiones relacionadas con actividades en línea de manera independiente, tales conversaciones son vitales", agregó.

Independencia digital



Cuando se les preguntó cómo definirían la independencia digital, el 46 por ciento de los padres y tutores en todo el mundo (41.16 por ciento en Argentina) respondió: "Cuando mi hijo es totalmente responsable de lo que publica y hace en línea, ya que comprende las implicaciones o las consecuencias". Otro 26 por ciento a nivel mundial (27.67 por ciento en Argentina) dijo que su hijo sería considerado digitalmente independiente después de tener una conversación sobre los tipos de contenido adecuados para compartir en las distintas plataformas que existen.



Edad de la independencia digital



Cuando se trata de la edad en que un niño puede considerarse digitalmente independiente, la opción más popular entre todos los encuestados es a los 18 años (23 por ciento). En Argentina, la opción más popular es la de 18 (21.52 por ciento) años. A nivel mundial, la segunda opción fue 19 años, elegida por el 13 por ciento de los padres; sin embargo, casi 1 de cada 10 (8 por ciento de los padres y tutores en todo el mundo) respondieron el extremo opuesto del espectro y consideraría que un niño de 13 años es digitalmente independiente; entre los argentinos, el 9.28 por ciento considera que es una edad adecuada. En todo el mundo, el 8 por ciento de los padres y tutores creen que los niños de 12 años o menos pueden ser digitalmente independientes, una creencia del 6.75 por ciento de los padres en Argentina.



Por su parte Dhaliwal indicó que "la independencia digital crea un gran desafío para los padres de hoy porque, como lo demuestra nuestra investigación, simplemente no hay consenso sobre cuándo se considera que un niño es digitalmente independiente. Si bien las conversaciones regulares sobre la navegación segura en línea son muy importantes, los padres también deben tener en cuenta las actividades en las que participa su hijo, ya sea que estén supervisados o no, así como el nivel de desarrollo emocional general de sus hijos, ya que estos factores afectan la vulnerabilidad de los niños que podrían tener en línea."

La encuesta se realizó en línea durante el segundo semestre de 2018, generando 9.485 encuestados. Todos tenían al menos un niño menor de 18 años viviendo en su hogar.



