El baile es usualmente relegado a las actividades recreativas, reservada para las salidas por la noche, bodas y fiestas, pero bailar es mucho más que eso. Bailar tiene muchos beneficios para la salud tanto física, como mental, así como para el bienestar social. Otro aspecto importante, es que lo único que necesitas es tu cuerpo; es decir, nada de equipos, salones o entrenadores sofisticados. Todo lo que necesitas es un poco de espacio, tu música favorita y listo. De todos modo en la provincia hay muchos institutos que tienen distintos ritmos para realizar o bien puedes seguir uno en especial, como por ejemplo Flamenco. No solo podrás hacer ejercicio, sino que también te lo pasaran bien al ritmo de la música.



Razones por las cuales bailar es bueno para tu salud



Sea que te guste el ballet, el jazz, la danza contemporánea, el tap o solo moverte alrededor de tu sala, aquí tienes algunas razones por las cuales bailar es beneficioso para tu salud.



1. Bailar te hace sudar



En general, muchas maneras de bailar pueden ser consideradas como un ejercicio cardiovascular de bajo impacto. Sin embargo, el hecho de que sea de bajo impacto, no significa que no vaya a hacerte sudar. El Baile se considera un ejercicio de bajo impacto ya que gran parte de sus estilos inciden muy poco en las articulaciones; pero más allá de esto, te puede brindar actualmente más que un entrenamiento cardiovascular. Muchos estilos de danza activan varios grupos de músculos en un momento dado, mientras mejora tu resistencia, flexibilidad, coordinación y balance. No obstante, para trabajar lo suficiente como para sudar decentemente, debes esforzarte un poco. Si tu estilo de baile está entre 5 y 7 en una escala de esfuerzo del 1 al 10, estás destinada a realizar un entrenamiento de cardiovascular decente. Si sientes que la caminadora no es para ti, bailar es la mejor forma de mover tu cuerpo, quemar calorías y perder algunos kilos, todo esto mientras te diviertes.



2. Mejora tu balance y coordinación



Si alguna vez has visto bailar a un profesional de la danza, debes haber notado su increíble sentido de equilibrio y control corporal. Sobretodo* hay muchos hoy en las redes, como Instagram. Una buena razón de porqué bailar es bueno para tu salud es que te ayuda a mejorar tu balance, coordinación y la forma en la que mueves tu cuerpo. Estudios han demostrado que mejora el balance en las personas de la tercera edad, ayuda a mejorar su velocidad al caminar, tiempo de reacción y rendimiento cognitivo. Muchos estilos de danza, incluyendo el tango, baile de salón, jazz, danza folklórica, ballet y danza contemporánea son famosas por favorecer el balance y la coordinación.



3. Sube instantáneamente el ánimo



¿Alguna vez has puesto tu música favorita y simplemente empezado a bailar con todo tu corazón? Seguro que te sentiste increíble después de hacerlo. Mover tu cuerpo al ritmo que toca la música es una forma comprobada de reducir el estrés y liberar endorfinas. Bailar es la única actividad física que tiene la capacidad de disipar los estados de ansiedad, depresión y estrés; incluso si es solo por unos cuantos minutos, bailar te hace sentir fresca y llena de energía. Controla tus emociones con el baile; después de todo, es una forma de expresión que puede ayudarte a elevar tu autoestima y bienestar.



4. Te ayuda a generar resistencia



Tomar clases de baile como ejercicio es una de las mejores cosas que puedes hacer para generar resistencia. Mientras llevamos a cabo cualquier tipo de baile, un gran número de músculos que entran en juego trabajan simultáneamente, ayudando a favorecer tu salud y rendimiento físico. Además, está comprobado que bailar ayuda a desarrollar huesos más fuertes ya que los movimientos aeróbicos contribuyen a mantenerlos densos. Y, es por ello que bailar es una excelente manera de prevenir el desarrollo de enfermedades como la osteoporosis.



5. Mantiene tu mente activa



Aprender toda una rutina de baile no es algo que deba subestimarse. Para aprender y memorizar una rutina o coreo (aún tratándose de la más sencilla) se suele invertir mucho tiempo y esfuerzo. Tener que aprender más de 100 pasos distintos en una única rutina de baile es un reto bastante fuerte, incluso para las personas más capaces. A diferencia de muchos otros ejercicios cardiovasculares que solo consisten en repetir un único movimiento (como correr por ejemplo), bailar puede ser mucho más técnico. Y, es de este modo como bailar se ha convertido en una actividad reconocida por favorecer la agilidad mental, agudeza y memoria.



6. Es un escape psicológico



Adentrarte en este mundo es uno de los mejores escapes psicológicos que podría buscar alguien. Ya sea que te desenvuelvas como un bailarín recreacional que prefiere sacudirse en ropa interior por toda la sala, o como un profesional que asume el reto de bailar en un escenario; bailar puede representar un verdadero escape. ¿Una de las mejores formas de liberar estrés? Escapar de la realidad, aunque sea por unos minutos. El rítmico movimiento de la danza es famoso por ser capaz de desencadenar la segregación de endorfinas y serotoninas, contribuyendo a un escape sano y feliz. ¡Desarrolla tu flexibilidad y bienestar mental a través de las maravillas de la danza!



7. Ayudan a combatir la ansiedad social



Si has decidido tomar clases como una nueva actividad y quieres aumentar tu autoestima, la danza es la mejor forma de lograrlo. Bailar es un ejercicio divertido que se basa en la interacción social; por lo que entre más bailes mejor te será interactuar con otras personas. Muchas rutinas de baile consisten en bailar en compañía de otra persona, de esta forma aprenderás a comunicarte mejor y desarrollar autoconfianza. Desarrollar un sentimiento de amor por el baile puede también ayudarte a desarrollar interés por otros aspectos de tu vida, así como elevar tu autoestima puede llevarte a aumentar tu independencia.



¿Estuviste todo el día en la oficina y necesitas un descanso? Sabemos que incluir un poco de baile será lo último que quieras probar en ese momento del día, pero debes hacerlo, ya que te ayudará a liberar la tensión acumulada durante la jornada laboral.





Fuente: Academiagolden