El Ministerio de Minería de la provincia de San Juan viene trabajando hace más de un año en un sistema informático de catastro que permita agilizar el régimen de pedidos, tramites y concesiones mineras. El objetivo principal es permitir que cualquier interesado pueda realizar y gestionar todos los trámites de catastro minero de manera online y desde la comodidad de una computadora, contando con toda la información necesaria de manera interconectada. El proyecto luego pasó manos de la Dirección Provincial de Informática (DPI) enmarcado en un plan general que abarca la informatización de todos los sectores y dependencias de las diferentes áreas de gobierno, incluido el Ministerio de Minería local. Sin embargo, fuentes de dicha cartera determinaron que la reciente firma del nuevo Acuerdo Federal Minero podría generar demoras en su implementación, ya que el convenio suscripto establece que todas las provincias mineras utilizarán el mismo sistema para otorgar y gestionar los permisos.

“Ahora todo depende de la DPI, pero interviene otro factor, que es la reciente firma del acuerdo federal minero, en donde se establece que todas las provincias van a tener la misma forma y normativa en materia de otorgamiento de concesiones mineras, permisos, etc. Sinceramente no sé como quedaremos en materia de implementación con este nuevo sistema”, comentó Marcelo Maidana, Secretario Técnico del Ministerio de Minería de San Juan.

Y continuó: “De todas maneras la Dirección Provincial de Informática sigue trabajando en este nuevo sistema. Todo el diagrama de flujos que implica la concesión ha sido pasado a la DPI y ellos están analizando y evaluando todas las particularidades de nuestra cartera. Pero con esto del acuerdo federal no sabemos cómo se va a implementar. No sabemos si el sistema nuestro se va a implementar a los demás o nosotros deberemos implementar o adecuarnos al sistema que establezca la Nación. No se sabe si va a ser un solo sistema para toda la minería nacional o si cada provincia va a tener un sistema propio. El acuerdo establece que todas las provincias manejarán de manera uniforme el tema de la propiedad minera en todo el país, pero del dicho al hecho hay un trecho muy grande en nuestro país”.

Fuentes de comunicación del Ministerio de Minería local indicaron que el ministro Hensel todavía no trató el tema con autoridades nacionales para dirimir la situación.

2 serán los sistemas para el otorgamiento de permisos y concesiones mineras cuando se habilite el formato online, ya que el sistema tradicional continuará funcionando.

Vale destacar que la intención primordial de la cartera es que todos los trámites y guías de pasos a seguir puedan ser bajados directamente de internet, sin descuidar a todos los productores o trabajadores mineros. “Debemos tener en claro que hay muchos mineros que no manejan internet o se les dificultaría el tema de gestionar trámites catastrales de manera on-line, por eso vamos a seguir teniendo los dos sistemas a la par. Cualquier persona puede venir por las dependencias del ministerio y obtener todos los permisos y aprobaciones siguiendo el trámite tradicional”, explicó Maidana.

Fuentes del gobierno provincial indicaron que la DPI debe cumplir ciertos plazos de análisis y etapas de informatización de datos de todos los ministerios locales. “Habrá que ver cómo quedan de acuerdo las provincias en relación a la letra chica del acuerdo federal minero en materia de otorgamiento de permisos y concesiones mineras referidas a catastro. Es un tema que debe ser revisado para que no existan posteriormente limitantes en su puesta en marcha”, concluyó Maidana.