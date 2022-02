Los mosquitos de las plantas aparecen prácticamente siempre por el mismo motivo: exceso de humedad. Si riegas demasiado a menudo tus plantas o favoreces la creación de un ambiente demasiado húmedo en el sustrato o la utilización de platos bajo las macetas a los que no retiras el agua sobrante enseguida, es probable que no tardes en ver mosquitos alrededor de las plantas.



El pasto alto lo que hace es darle sombra y refugio para que se esconda y sobreviva más tiempo, no tiene que ver con la reproducción del mosquito. Por ello se aconsejó mantener a el pasto corto para evitar un lugar donde puedan refugiarse. El manejo del riego y por ende la humedad que genera, también es un condicionante de éste. Y, como es sabido las aguas estancadas deben ser eliminadas ya que es donde se reproducen.



No siempre se trata de una plaga de la planta propiamente dicha, sino que en muchas ocasiones los insectos habitan sencillamente en este sustrato saturado de humedad, que necesitan para completar su ciclo vital. El mosquito de tierra pasa alrededor de dos semanas en su fase larvaria, durante las cuales se alimenta de hongos, materia en descomposición y los pelos radiculares de las raíces de la planta. Esto la debilita, lógicamente, pero puede provocar algo bastante más peligroso, y es que las heridas dejadas son a menudo una vía de entrada para infecciones de hongos en las plantas que pueden acabar con ellas. En tal caso, te recomendamos aplicar fungicidas caseros o químicos antes de que la planta quede demasiado dañada.



Cómo quitar los mosquitos



Por lo general, la fase de huevo y larvaria de esta plaga pasa desapercibida, y solo los detectamos cuando vemos los adultos revolotear por la planta o desplazándose por el césped. Sin embargo, no hay que apresurarse y echar mano al insecticida: esto puede llegar a matar a la planta y siempre es mejor evitar el uso de químicos muy procesados o muy fuertes. Lo mejor será siempre recurrir a remedios caseros para eliminar mosquitos de las plantas, que son ecológicos, más baratos y no resultan dañinos para nuestro cultivo. El primero de los remedios contra los mosquitos ni siquiera requiere de ningún ingrediente: solo dejar de regar la planta. Si los mosquitos han aparecido se deberá casi con toda seguridad a un exceso de humedad. Si la planta es resistente a la sequía, deja que el sustrato se seque del todo y una vez así déjalo seco unos pocos días más antes de regarlo de nuevo: esto matará a muchos de los huevos y larvas. Si la planta afectada no resiste la sequía, pero sí la humedad, puedes hacer todo lo contrario. Sumerge la maceta en agua durante medio día para intentar eliminar las larvas, para luego sacarla y dejarla escurrir y secar bien antes de volver a regar.



Cómo actuar

* La cipermetrina es un producto químico que se aplica con un pulverizador a una dosis de 1 cc. por cada litro de agua, mojar bien las zonas que sean posibles focos de infección. Te recomendamos que después de realizar la aplicación mantener el riego cerrado durante 24 horas para que la cipermetrina haga su trabajo. Puedes repetir la aplicación a los 5 días.



* Si ninguno de estos remedios acaba con la plaga, puedes elaborar tu propio insecticida natural o casero. Hacer un insecticida con nicotina, que no afecta a las plantas y además se va en muy poco tiempo. Utiliza tabaco o cigarros comunes, quédate solo con el interior del cigarro y tritúralos finos o machácalos con un mortero, añadiendo un poco de agua. Hierve las hojas de tabaco trituradas o el extracto machacado del contenido de los cigarros comunes hasta que el olor sea muy fuerte. Deja enfriar el insecticida de tabaco y colócalo en un pulverizador.



Aplica el líquido nicotinado directamente sobre la base y sustrato de la planta afectada y en menos de 72 horas deberías notar una drástica disminución de la plaga.



* Velas de citronela, ambientadores naturales, antorchas de citronela y citronela en gel, estos son productos formulados a base de la planta de la Citronela y emiten un aroma desagradable para los mosquitos.Es otro recurso para galerías, patios o el mismo jardín.



*Los métodos más utilizados para la eliminación de mosquitos en el exterior son los aerosoles de exterior, espirales, velas insecticidas, antorchas de parafina con citronela y la citronela en gel. Otra posible solución son los faroles con insecticida para exterior.