VUELO RASANTE del avión Husky, a 2,5 metros de altura. Hizo 35 hectáreas en unos 20 minutos.

Histórico, un momento único.

En la finca de Shadai SRL, de la familia López, en Calle 11 y Punta del Monte, al este del Médano de Oro, se realizó por primera vez, una pulverización con avión de tomate tipo perita, para controlar agentes patógenos.



Las sucesivas lluvias hicieron que no se pudiera entrar a realizar los trabajos clásicos de pulverización con la maquinaria terrestre de siempre.



Por ello, dialogamos con Manuel Minguez, técnico de la empresa AllTec Bio, una de las patas de este interesante desarrollo intergrupal, que comentó "esto es por un convenio que posee AllTec Bio, del Grupo Inquimia, con Aero Tec, que es la empresa de servicios, con sede en Mendoza, con la que se está llevando a cabo la campaña de Control de la Lobesia Botrana, polilla de la vid, desde hace 2 años en Cuyo".



Continuó diciend "hemos trabajado en vides de todo tipo, también en olivos y en algunos frutales de carozo y en nogales, pero esta es la primera vez que lo hacemos con una hortaliza, el tomate destinado a industria".



Mencionó que "nuestra firma se dedica a los coadyuvantes, tensioactivos, y demás productos que ayudan a mejorar cualquier aplicación. En este caso en particular usamos un antievaporante, tensioactivo no iónico, llamado Antideriva Bio; es específico para aplicaciones aéreas, da más eficiencia. Porque recubre la gota, no se deshidrata y llega bien directo al blanco, mejorando el sistema de mojado".



Luego destacó "somos socios adherentes de la Asociación Tomate 2000, desde hace poco tiempo. Entonces, decidimos con ellos, más el complejo empresarial de Nutrientes SA, la firma sanjuanina productiva Shadai SRL, Aero Tec y un equipo de profesionales de todas estas, hacer una aplicación aérea, ante el hecho de no poder entrar a pulverizar por las lluvias sucesivas. Se hizo imperioso el tema, porque era imposible pulverizar, en estos momentos...de la manera tradicional, por la falta de piso".



Juan Pablo Molinelli, ingeniero agrónomo de Nutrientes SA, enfatizó "antes que nada, quiero destacar que estas aplicaciones aéreas son complementarias a las terrestres. Para nada indica que no se puedan hacer los dos tipos. La eficiencia de cada una de las aplicaciones es distinta y hay momentos en que conviene hacer una pulverización común y en otros tiempos otra, como la de avión".



El joven profesional dijo a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO "es un trabajo integral, en equipo, la empresa aérea puso su servicio de aplicación a terceros, con un avión Husky, especialmente preparado. La casa de agroquímicos colaboró con distintos productos de la compañía Ando, como es el fungicida CotaCuatro (cobre en forma floable) y el bactericida Kasumin, que es una kasumicina; y además se agregó Coragen, el insecticida, para el control de polilla. All Tec puso el producto antideriva, y los técnicos de Shadai SRL y Asociación Tomate 2000 sus recomendaciones prácticas para optimizar el uso de esos distintos agroquímicos".



Costos



En relación a los costos, el item más solicitado por los chacareros asistentes a esta reunión, se habló de ello, en este día de campo. Para el técnico "sin contar el costo de oportunidad, que es fundamental, que es lo que se pierde por no poder entrar a pulverizar. el avión es económico. Dio un valor de 16,90 dólares por hectárea, y se hicieron 35 hectáreas en un tiempo de unos 20 minutos. Con excelentes resultados, medidos en penetración de gotas, aprovechamiento del producto y costo general. La aplicación clásica terrestre, en números de los profesionales de la Asociación Tomate 2000 está sobre $ 800 mas el IVA, aproximadamente".



Resumió Molinelli que "en la aplicación aérea se usaron 15 litros de caldo por hectárea, mientras que en la terrestre, fueron 300, lo que indica la mayor concentración de la de avión. Son 20 veces. Eso da más eficiencia al uso de los productos. Posteriormente, se hicieron análisis de eficiencia de aplicación, con más de 10 variables, y se ha agregado un programa especial moderno para ajustar y optimizar cada tarea".

Cifras



2,5 metros. A esa altura pasa el avión cuando pulveriza tomates en el campo.



16,90 dólares por hectárea dio el costo de aplicación, con el Husky de Aero Tec.



15 litros de caldo de pulverización se utilizaron esta vez para cada hectárea.



229 dio el DVM, que es el diámetro volumétrico medio. Es la cantidad de impactos.



123 fueron las gotas por cm2 medidas en las tarjetas amarillas que se usan para medir.



Uso de fertilizantes también vía aérea

MUCHO INTERÉS entre los productores de este rubro agroindustrial.

La empresa AeroTec posee muchos años de trayectoria, y trabaja con seriedad.



El avión utilizado en esta oportunidad fue un Husky, con aspersores rotativos, electrónicos, con banderilleros también electrónicos. Es decir todo se maneja por GPS, con mapas colorimétricos, de una innovación y desarrollo importante. Es un servicio que está disponible para cualquier cultivo, saliendo desde el Aeroclub de Pocito, y además del aeroplano, viene en forma terrestre todo el equipo de logística y mecánica de la empresa. Si la finca donde se va a aplicar tiene pista, sale de ahí mismo, sino no. Tiene la empresa AeroTec muchos años de trayectoria, que trabaja con seriedad.



Mayoritariamente vides y olivos, son los cultivos que han utilizado aplicaciones aéreas. También nogales en Mendoza. En montes de almendros, por ejemplo, en la localidad de Jocolí, departamento Lavalle en el proyecto de Aceitera General Deheza (AGD), se está utilizando en cientos de hectáreas.



Se puede pulverizar con insecticidas, fungicidas, bactericidas y otros productos.



"Además, se pueden aplicar fertilizantes. En el caso de AGD se uso boro y zinc en la aplicación aérea para inducción de yemas. Se hicieron 3 tratamientos, la aérea, la terrestre y una parcela sin aplicación. Y en los resultados, la que mejor anduvo en concentración, al realizar todos los análisis foliares posteriormente en laboratorio, fue la aérea", destacó Manuel Minguez.

TARJETAS amarillas donde se miden los impactos y otros parámetros.

ASPERSORES rotativos, electrónicos. Uso de alta tecnología, con GPS y mapas de color.







Esta es la tecnología que se viene. Es totalmente complementaria de la aplicación terrestre, y es muy eficiente.



Manuel Minguez, técnico AllTec Bio