Introducción. Liggesmeyer junto a representantes de la empresa Andes Corporaciones explicando los límites de la propiedad para la futura construcción de la pista.

La compañía minera McEwen tiene en sus planes la construcción de una pista de aterrizaje sobre el límite sur de la propiedad que posee en el departamento Calingasta. La intención fundamental es facilitar el acceso al proyecto cuprífero Los Azules en cualquier época del año, específicamente durante la temporada invernal. “El tiempo específico de duración de viaje dependerá de la aeronave que se utilice y de las condiciones climáticas que permitan la operación, pero el vuelo hacia Los Azules no debería ser mayor a 30 minutos partiendo desde el Aeropuerto de la provincia”, explicó Carlos Liggesmeyer, Country Manager de McEwen Mining. Y continuó:

“Se utilizará la pista de aterrizaje para traslado de personal, realizar evacuaciones de emergencia y para transportar elementos que sean necesarios para la futura actividad de construcción de mina. También será muy útil para transportar elementos necesarios para cuando la mina entre en explotación. Así será mucho más ávido y ágil el acceso al yacimiento, permitiendo mayor tiempo de operaciones”.

El ejecutivo de la compañía canadiense indicó que la base de operaciones para los vuelos que a futuro lleguen al proyecto, será el Aeropuerto de San Juan, donde se realizará el control de los viajes. Desde la empresa explicaron que todavía no está definido el modo de operación de la aeronave ya que puede adoptar distintas formas: avión propio comprado por la minera, avión alquilado a terceros, leasing con opción a compra etc. “Dependerá de lo más conveniente para la operación y la empresa. Una vez que se tenga definido cual será el tipo de avión que mejor se adapte a nuestras necesidades, se determinará la modalidad que se empleará. También se gestionará la homologación del mismo y la autorización del proyecto de construcción de la pista para dicho avión, en particular ante la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y también hacia todas las demás autoridades intervinientes”, comentó Liggesmeyer.

En este contexto aeronáutico minero cabe destacar que la mina Veladero también posee una pista de aterrizaje proyectada dentro de los límites de su parcela minera. A su vez, existen muchas minas a nivel internacional que cuentan con transporte aéreo, sobre todo aquellas que se encuentran en lugares remotos y de difícil acceso.

Aunque la compañía minera no especificó plazos para llegar a la etapa de construcción de la pista de aterrizaje que se montará en medio de la cordillera calingastina, se estima que no se realice dentro de los próximos dos o tres años, tiempo que la minera utilizará para determinar con mayor precisión los recursos existentes. “Como dije anteriormente en este medio, más allá de que vamos pensando todo minuciosamente en relación al proyecto, no podemos pensar en entrar en ejecución sino hasta dentro de unos cinco o seis años más”, concluyó Liggesmeyer.

Carlos Liggesmeyer - Co untry Manager de Los Azules

“Estamos al tanto de las pretensiones de Fontescue”

-Recientemente la empresa australiana Fontescue declaró su interés por tres proyectos de cobre sanjuaninos, entre los cuales figura Los Azules, ¿están al tanto de dicho interés?

-Sí, estamos al tanto de las pretensiones que manifestó Fontescue en su momento, incluso hace un tiempo atrás tuvimos una reunión con representantes de dicha compañía. También estamos al tanto de que recientemente estas declaraciones se han hecho más que públicas a través de la prensa.

-¿La compañía McEwen está dispuesta a vender el proyecto Los Azules en caso de que se realice una oferta por parte de Fontescue?

-Nuestra empresa está abierta al interés que manifiesten otras compañías en nuestro proyecto para desarrollarlo. Cualquier resultado al respecto dependerá de la compatibilización del interés de ambas partes.