Las parejas distanciadas por calles, barrios, ciudades e incluso países que se han visto obligadas a pasar la cuarentena en distintos lugares, separados de su ser querido, cuentan los días ansiosos para volver a verse. Los mensajes por WhatsApp vienen y van durante el día, besos sonoros, abrazos digitales, sonrisas finitas a través de las pantallas que permiten hoy en día tan siquiera ver en tiempo real a aquella persona, pero sin sentirla. Llamadas largas hasta altas horas de la noche, promesas inconclusas de planes a realizar para cuando el reencuentro se lleve acabo y palabras hermosas que destilan sentimientos que no pueden ser transmitidos en este momento a través del cuerpo. Los planes como viajes, cenas románticas, salidas a bailar e incluso ansiadas primeras citas o la oficialización de una relación han sido postergados hasta que el Covid-19 haya perdido la batalla en la que hasta ahora lleva la delantera.



El amor a distancia en tiempos de pandemia, ¿qué pasa con mi relación en cuarentena? ¿sobrevivirá? Durante la emergencia sanitaria, el reto de las parejas es la adaptación al entorno hostil para entenderse como dos individuos cuya voluntad los mantiene unidos.



En nombre de la obra de Gabriel García Márquez, "El amor en los tiempos del cólera', la novela basada en el amor de un hombre por una mujer, que sobrevive a la distancia, al tiempo, a la pandemia del cólera y a otros avatares, es decir que es el amor mismo el que resulta inmune a cualquier bacteria o virus, tal como ha ocurrido con otras pestes que azotaron a la humanidad sin tregua: la bubónica, la malaria, la lepra, la sífilis, y otras, pero, entre ellas hubo tiempo para el amor, como lo que nos está sucediendo ahora mismo, en plena pandemia covid-19.



Muchas parejas están obligadas a pasar esta nueva situación por separado, están ansiosas de volver a verse. Aunque los besos por mensaje, las llamadas finitas y abrazos digitales funcionan, todos esperan el momento de reencontrarse una vez que el coronavirus haya perdido la batalla.



El mundo está en crisis, millones de personas fueron contagiadas, otros miles perdieron la vida. Aunque la crisis es sanitaria, también atraviesa la salud mental y emocional de hombres y mujeres e hizo tambalear hasta los cimientos más fuertes de las relaciones humanas.

Una pareja es la mezcla de dos personas con historias totalmente diferentes que tienen el reto de hacer toda una cultura propia con las vivencias en común.



Sin embargo, estamos en crisis. Desde la etimología de la palabra esto pone a todo el mundo en una marcada época de cambio, un inesperado e inevitable ambiente hostil generado por un enemigo invisible que mantiene a la población recluida. El aislamiento obligatorio por coronavirus va en contra de la tendencia biológica a la sociabilidad y supervivencia que tienen las personas.

"Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado'. Shakespeare in love