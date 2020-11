El mercado es tan amplio y variado que saber elegir la portátil ideal puede no parecer tan sencillo, sobre todo si no manejas las terminologías propias de la materia. Lo principal a tener en cuenta es para qué la usarías y los programas que necesitarías instalar. De ello dependerá el tipo de equipo a comprar.

Tamaño

Si no va a haber necesidad de traslado constante, no tiene sentido enfocarse en un modelo que sea ultraligero. Para reemplazar la de escritorio o tenerla en casa la mayor parte del tiempo, una notebook de 17 pulgadas es ideal, ya que no solo servirá para trabajar, sino también para momentos de ocio, como ver una serie, película o para videojuegos.

Ahora si lo que buscas es un equipo que puedas cargar a diario de un lado a otro, debería ser de 11 a 13 pulgadas, siempre que pese menos de 2 kilos, para que no represente una carga extra ni sea llamativo (por seguridad).

Resolución de la pantalla

La regla general es que la resolución más alta significa que el texto y los íconos serán mucho más suaves y, por lo tanto, más fáciles de ver. En notebooks con pantallas más chicas una resolución más grande no siempre significa más espacio.

Las portátiles con resolución de 1.366 x 768 píxeles deberías evitarlas, ya que es baja y muchas de las páginas web de hoy están optimizadas para resoluciones Full HD (por ejemplo, Netflix).

Formato

El mercado ofrece una amplia gama de formatos, algunas se convierten en tablets, otras son táctiles o con pantallas plegables, pero obviamente estas opciones son más costosas. Si solo necesitas la computadora para trabajar, una convencional debería ser suficiente.

Teclado

Este aspecto es importante, ya que dependerá de para qué utilices la computadora. Si la elaboración de textos es el principal uso, necesitarás un equipo con teclado alfanumérico amplio (el teclado numéric aparte) y de tamaño cómodo, al menos que quieras sumar el teclado de manera externo.

En este caso existen otras opciones, como teclados inalámbricos o plegables, pero representan otro costo.

Conectividad

Tener una notebook que no tenga buena conectividad actualmente sería como no tenerla. Algunas portátiles solo tiene dos puertos USB y un lector de tarjeta SD incorporado, y muchas de las más modernas ni siquiera incluyen un lector de CD/DVD integrado.

Como se menciono antes, lo importante es determinar cuál será su uso principal y de ello dependerá las necesidades a cubrir. Con respecto a internet, procura que tenga un conector Ethernet.

Rendimiento

Lo mejor sería elegir una cuya memoria RAM no sea menor a 4GB, con un procesador Intel Corel i3, por ejemplo. Si se va a usar el equipo para editar videos, debería entonces alcanzar una memoria RAM de 8GB, con un procesador Core i5.

Batería

Si es chica y liviana, su batería va a durar más que la de aquellos modelos más grandes. Hay que tener en cuenta que, a menor precio, menor será la duración de la batería.

Almacenamiento

Lo sugerido es un mínimo de un SSD (disco de estado sólido) de 120 GB, solo si se almacenarán la mayoría de los archivos en la nube. Si no tiene SSD, notarás el equipo lento desde el primer día.

Si el uso será doméstico y quieres tenerla para almacenar fotos, videos y música, opta por un modelo con 500GB de almacenamiento.

Para los gamers

Los gráficos son un punto importante a tener en cuenta para los gamers, diseñadores, desarrolladores y los programadores. Solo si vas en serio en estos campos vas necesitar una notebook con una tarjeta de video dedicada, ya sea Nvidia o AMD.

Entonces, ¿qué característica reúne una notebook estándar?

Si la quieres para tener en casa, que no requiera un trabajo especializado (como el de diseñadores), que ande bien pero no sea tan costosa, deberías enfocarte en buscar un equipo que reúna las siguientes características:

* El estándar sería un modelo de 15 pulgadas, ya que ofrece un balance perfecto entre prestaciones, facilidad de uso y portabilidad.

* Lo recomendable es buscar siempre pantallas de resolución Full HD.

* Formato convencional

*4GB de memoria RAM

*Un disco duro de 500GB para evitar inconvenientes con el almacenamiento

*Con procesador Intel o AMD