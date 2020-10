Hay quienes no pueden arrancar un buen día si no lo hacen con una taza de café en mano, hay otros que se han acostumbrado a tomarlo luego de cada comida y quienes lo han adoptado como excusa de reunión. Pero como cada alimento y bebida que ingerimos, muchas veces pasamos por alto la calidad del producto y podemos llevar años tomando café sin saber identificar uno bueno de uno no tan bueno.

Conocer las características del café, además de ser divertido, ya que ponemos a prueba nuestros sentidos, es útil para elegir cuál compramos. Por ello, Juan Franco Bersezio, barista profesional, comparte sus tips para definir un buen café.

“La verdad que una pregunta difícil de responder”, comenta Franco, y continúa “quiero comenzar por invitarlos a prepararse una taza de café mientras leen este artículo. Pero no un café instantáneo sino un café preparado por uno mismo en bolsa de tela, en máquina de filtro, cafetera express o lo tengan en su casa”.

Franco comenta que existen dos grandes mundos en torno al café: el comercial, que es el que mayormente consumimos en casa o en cafeterías, y el de especialidad, que llega a los consumidores desde lo sensorial.

Éste último ofrece una amplia variedad de sabores, desde frutales, acaramelados, retrogustos chocolatosos, hasta una acidez dulce y equilibrada que, según Franco, le recuerda a los cítricos del fondo de la casa de su abuelo.

Su recomendación para disfrutar de un buen café, si es comercial, es que no sea instantáneo, ya que atraviesa un proceso de industrializado que incluye conservantes químicos que afectan en mayor o menor medida (según la calidad del producto) los componentes aromáticos y nutricionales del café.

Si está dentro de las posibilidades, la sugerencia de Franco es adquirir cafés especiales de Brasil, Colombia y Guatemala, los cuales se pueden encontrar en la provincia. Éstos desafían los sentidos e invitan a un viaje en cada sorbo.

Colaboración:

Juan Franco Bersezio, barista profesional de SCA y catador certificado.

Fundador de la Academia de Baristas. Instagram: @academiadebaristasj