En el jardín como en la casa siempre hay tareas que realizar. Si bien es invierno , las plantas están en reposo, pero esto no implica que no haya trabajos que hacer. En época estival es cuando debes realizar tareas fundamentales con tus plantas, porque de ello depende el éxito en la primavera. El mantenimiento del espacio exterior es de todo el año, así que toma los guantes y el abrigo para comenzar. Preparamos una guía de aquello que no puedes dejar de lado y se efectúa en la estación fría.



Dentro de casa



- Las plantas de interior necesitan mayor cantidad de luz en invierno, se aconseja acercarlas a la ventana. Es importante irlas girando así su crecimiento es parejo.



-Si la calefacción está puesta al máximo, es necesario también pulverizarlas para aportar más humedad. No es beneficioso que estén cerca de los calefactores o radiadores.



- Podes renovar el sustrato de tus macetas. Sacar la primera capa de tierra y reemplazarla por nueva con contenido de humus de lombriz.



- El riego de las plantas con flor debe ser frecuente, ya que están adentro. Lo mismo es bueno controlar la humedad de la tierra.



- Los plantines con flor de estación invernal es conveniente tenerlos en el jardín.



En el espacio exterior



Riego: Primero debes controlar el riego, la observación del sustrato es fundamental. Recordar que las plantas se encuentran en su período de reposo. Si vas a regar hacerlo cuando haya sol así después el agua no se escarcha.



- Heladas: Hay algunas especies que no toleran las heladas, por lo tanto debes cubrirlas con las mayas anti heladas o con otro tipo de tela para crear el efecto invernadero. Además, puedes proteger las raíces de tus plantas con algún tipo de mulch, este aporta calor al pie y fomenta el crecimiento de la raíz.



- Podas:

Es importante que antes de empezar esta práctica debes tener las herramientas necesarias, afiladas, desinfectadas y que correspondan cada una para lo que podes. El corte es a bisel y encima de la yema. Si provocas alguna lastimadura en el palo leñoso puedes colocar en ella cera derretida de una vela, esto se hace para que no entren patógenos.



* Las herbáceas y algunas aromáticas hay que cortarlas al ras, para que rebroten en primavera.



* Se deben cortar todas las ramas secas, torcidas o enfermas, de arbustos y árboles. También aquellas que crecieron demasiado y molestan al paso.



* La poda es de rejuvenecimiento en invierno, sobre todo los ejemplares de hoja caduca. Los de floración invernal no se los poda, como ej. El Laurentino.



* Los rosales requieren horas frío para su poda, julio es el mes indicado para realizarla. Hay que saber, si corre viento Zonda, no se puede podar nada.



* Las trepadoras que crecieron tanto en verano, debes mantenerlas bien. Poda las ramas indeseadas, las secas o enfermas. Es importante la forma de tu trepadora, para que cortes todo lo que esté fuera de línea



* La poda de formación requiere de mucho conocimiento tanto para arbustos, árboles o citrus, en la generalidad ésta sirve para darle la forma requerida en un jardín, de lo contrario el árbol crecerá como en hábitat natural.



- Trasplantes: Las especies de hoja caduca pueden moverse de lugar en el jardín en invierno. Ahora bien, si es un ejemplar de alta magnitud, te aconsejamos que recurras a pedir ayuda profesional.



Plantas en maceta



* Renovar la tierra de tus macetas, puede que los riegos hayan lavado el sustrato y las mismas ya no tengan que comer. Retirar unos 20cm. y poner tierra rica con abundante abono orgánico (estiércol, humus de lombriz o compost). Verifica que su drenaje sea el adecuado para que no se pudran.



* Para la gran mayoría de las plantas que están dormidas o en reposo, es buena época para hacer trasplantes. Si bien es una tarea titánica, recuerda que si está bien alimentada sus raíces crecen. El desarrollo y sanidad de una planta en maceta depende de su contenedor adecuado.



Otras tareas



* Elimina los insectos que sobreviven al invierno fumigando las plantas. Supuestamente las plagas suelen desaparecer con el fríos, pero igual debes observar tus plantas permanentemente.



* Aprovecha la época de reposo para tutorar las especies que estén torcidas o que no crecen como deseas.



* En invierno, es época ideal para plantar ejemplares a raíz desnuda de árboles, rosales y arbustos caducos. Si compras en este estado, antes de plantar debes hidratarlos bien durante 24hs, luego prepara bien el hoyo de plantación con tierra bien preparada. A los ejemplares nuevos no puedes colocarles fertilizantes químicos, solo orgánicos. Elige un día soleado, sin viento, ni lluvia.



* Es buen momento para instalar el riego por aspersión una vez terminada la poda, ya que deja más libre la visualización para armar el recorrido. Además, puedes reparar el riego ya instalado, ya que las mangueras quedan más expuestas.



* Si tienes alguna obra de estructura, ahora es el momento, por ejemplo quinchos, decks, parrilleros, senderos, etc.