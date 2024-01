Luego de varios días de abundante comida no sólo en las Fiestas de Fin de Año sino en los encuentros con amigos, compañeros de trabajo o de otro ámbito, el organismo no puede más. Pide a gritos una desintoxicación urgente para seguir con energías. Tampoco hay que olvidar que los ricos y excesivos platos fueron acompañados de bebidas alcohólicas o azucaradas. Indudablemente que esta mezcla empieza a mostrar sus consecuencias que no sólo están ligadas al aumento de peso sino a la pesadez y al desequilibrio en la salud.

¿Qué hacer para depurarse? La respuesta la da Florencia Peláez, licenciada en Nutrición, quien destaca que "además de comer y tomar en exceso, se suma el estrés y las altas temperaturas: un combo peligroso. Si bien las calorías cuentan, no solo medimos lo que comemos por light o no light: también los alimentos tienen otras propiedades muy importantes.

Por ese motivo es que lo más conveniente es organizar la alimentación los días posteriores a los típicos descontroles alimentarios de las Fiestas".

Aquí una serie de recomendaciones especiales que brinda la especialista

- Beber abundante cantidad de líquidos, imprescindible para aumentar la diuresis y eliminar toxinas.

- No se recomienda café, té y mate porque son ricos en cafeína, teína y mateína, respectivamente.

- Las frutas crudas son alimentos ricos en vitaminas y minerales, con alto contenido en fibras, que aumentan el valor de saciedad para evitar el hambre.

- Combinar verduras de color verde y de otros colores en la ensalada, para cubrir las necesidades de vitaminas y minerales, vitaminas A, B, C, y minerales como el calcio, hierro, magnesio, es decir, es un shock de antioxidantes naturales.

- Por ser alimentos vegetales, aportan en estos dos días toda la energía necesaria para realizar las actividades diarias ya que son ricos en carbohidratos, fibras y agua.



¿Qué comer en este panorama?



- Una ensalada colorida

- Varios platos con abundante fruta y verdura

- Jarras con agua

- Jugos naturales

- Gelatina

- Agua con rodajas de limón: Es ideal para beberla, ya que refuerza el sistema inmunológico y le otorga suavidad a la piel.

- Agua de chía: Las semillas de chía están muy de moda últimamente. Una cucharada de chía, otra de jugo de limón y un vaso de agua es todo lo que se necesita para esta bebida. Las semillas liberan un gel que al tomarlo da sensación de saciedad y ayuda a combatir el colesterol alto. La chía tiene antioxidantes y alto contenido de omega-3, que es saludable para el corazón.

-También es importante aumentar el consumo de frutas, verduras. Son claves para la dieta ya que son alimentos ricos en vitaminas A, B y C, minerales como el calcio, hierro y magnesio y con alto contenido de fibra.

- Una fruta en el desayuno más un café con leche y una fuente de carbohidratos aumenta la saciedad y una ensalada colorida al mediodía es una buena opción para arrancar.

-Algo que no puede faltar en los días posteriores a las Fiestas es el ejercicio físico, ya que mantiene el cuerpo en forma, activo y gasta la energía almacenada. Si es diariamente, mejor. Incluir la fibra en la dieta post-fiestas es clave, ya que ayudarán a la regulación de los intestinos y a su buen funcionamiento.



Los desafíos



Pasan los primeros días del año y fue tanta la comida elaborada para los festejos que el freezer lo sabe. Allí descansan "las sobras" que no paran de ser utilizadas en estos tiempos. En este sentido Florencia aconseja que "hay que tratar de elegir la que sea más liviana y en porciones más chicas y acompañalas con verduras. Acordarse siempre de la regla del plato dividido en 2: la mitad llénarlo de ensalada. Eso va a aportar fibras y agua, como resultado: mayor saciedad por más tiempo. Y la otra mitad, puede ser con algo que haya sobrado . Pero así asegurás comer la porción justa".

Otro detalle a tener en cuenta son las peligrosas dietas que suelen mostrarse en redes como casi milagrosas, o aquellas que hace alguna amigo o amigo y asegura que es lo mejor que le pasó en la vida, porque en estos procesos nada es providencial.

"No hay que buscar la dieta milagro, ni el producto milagroso porque no existen. Sí es posible en cambio, con una dieta y el aporte de ciertos minerales a través de la alimentación o suplementados más el ejercicio y caminar una hora por día, lograr deshacernos de la inflamación que provocó en nuestro organismo el comer en exceso y en forma desordenada estos días", dice Flor.





Opciones para sentirse mejor



La opción de una dieta debe ser descartada para darle paso a buenos hábitos de alimentación que duren para siempre, que permitan un cambio de conciencia que incluye no sólo el peso ideal sino con valores nutricionales para una buena salud. Aquí algunas recomendaciones para desintoxicar el organismo y ¿por qué no? comenzar a acercarse a una alimentación saludable.

La licenciada Florencia Peláez brinda opciones de desayuno, almuerzo, merienda y cena, a lo que también suma algunos consejos que pueden ayudar a desintoxicar el cuerpo post Fiestas.



Desayuno

-Ensalada de frutas naturales o una manzana o un kiwi o dos rodajas de ananá o una naranja.

-Yogur



Almuerzo

-Pollo al horno + ensalada de hojas verdes + tomate

-Omelette hecho con dos, o tres claras de huevo y una yema

-Ensalada de verduras variadas incluyendo carne o huevo o atún, condimentada con aceite de oliva

-Postre: una manzana verde u otra fruta



Merienda



-Jugos combinados de frutas y verduras (ingredientes posibles para incluir: espinaca, apio, pepino, zanahoria, remolacha, manzana verde, jugo de naranja). Ayudan a hidratar, aportando fibra, vitaminas y minerales.

-Apio, solo, o en jugo de naranja

-Puede agregarse un puñado de frutos secos



Cena



-Pescado fresco o carne a la plancha o al horno

-Pechuga de pollo o filete de ternera

-Tofu

-Acompañamiento: ensalada de verduras variadas

-Postre: una manzana verde, o frutillas con jugo de naranja o gelatina



El dato

Lic. Florencia Peláez. MP 561

Posgrado en Nutrición Deportiva.

Posgrado en Nutrición Infantil y Embarazo.

Antropometrista ISAK I.

Turnos y consultas al 2644862817