En Glasgow, un megagrupo internacional acordó acelerar la producción especialmente en América del Sur. En el marco de la COP26 de Glasgow, un grupo de 8 instituciones financieras y empresas de agronegocios anunciaron un fuerte compromiso de US$ 3 mil millones, con más de US$ 200 millones en desembolsos para 2022, para acelerar la producción de soja y carne libre de deforestación en América del Sur. De esta forma, el grupo empresas se sumó a la iniciativa Finanzas Innovadoras para la Amazonía, Cerrado y Chaco (IFACC). El objetivo de la iniciativa es alcanzar US$ 10 mil millones en compromisos y US$ 1 mil millones en desembolsos para 2025.



La COP26 tiene como objetivo mantener vivo un objetivo en retroceso de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales para evitar daños aún mayores por las intensas olas de calor, sequías, tormentas, inundaciones y daños costeros que el cambio climático ya está causando.



Casi 90 países se han unido a un esfuerzo liderado por Estados Unidos y la UE para reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030 desde los niveles de 2020, dijo un alto funcionario de la administración de Biden antes de un anuncio formal el martes. El Compromiso Global de Metano, anunciado por primera vez en septiembre, ahora cubre las emisiones de dos tercios de la economía mundial, según el funcionario estadounidense. Según el acuerdo, 12 países se comprometieron a proporcionar US$ 12 mil millones de fondos públicos entre 2021 y 2025 para que los países en desarrollo restauren las tierras degradadas y aborden los incendios forestales. Reuters detalla que al menos US$ 7.2 mil millones provendrán de inversionistas del sector privado que representan US$ 8.7 billones en activos bajo administración, quienes también se comprometieron a dejar de invertir en actividades vinculadas a la deforestación.