Vamos a jugar; supongamos por unos minutos que a un niño, de 12 años, su profesor/a de literatura o lengua, le consigna: Si me dices ¿qué clase de héroe es el Quijote de La Mancha? tienes un 10 por todo el año. Estamos en 1988; principio de los 90, y hay 2 caminos a seguir para realizar esta tarea. Tomaremos primero, el camino de las buenas costumbres: 1- Debe conseguir el libro, comprarlo supondría una locura para la época. Biblioteca: entre 2 y 3 días con la foto para el carnet y un par de boletas para certificar la dirección. 2- Entre dos y cuatro semanas para leer por completo: “El Quijote de la Mancha” (el español de esa época tiene palabras en desuso y hay que consultar un diccionario hoja por medio, lo que hace del trabajo una tarea tediosa y poco disfrutable) - (renovar de la biblioteca los libros – esperando que no estén prestados o reservados) –recuerde Ud., que en la biblioteca, los prestan por 4 o 5 días, y en este caso son dos libros: “El Quijote” y un diccionario grande y pesado. 3- Entre 2 y 3 días más para conseguir la máquina de escribir de alguien, o la que se presta en la biblioteca, otros 2 días. En resumen (Hoy: $5.000) entre fotos, papel, tinta, biblioteca, colectivos y meriendas, con todo el peligro de andar vagando por las calles con los libracos. Total de tiempo, transcurrido: UN MES Y MEDIO. En el trabajo, que el niño entrega al profesor, no figuran en ningún lugar la palabra: “antihéroe”. El camino del niño “12” es un fracaso y él no debería poder acceder al “10 por todo el año”. Supongo que la profesor/a se lo había dado igual. Ahora bien, vamos a otro caso; niño de 11 años travieso, 1990 con todas las trampas que la tecnología de la época permite. El niño (11) va corriendo a casa, pregunta el número de teléfono de 5 dígitos de su tía (profesora en letras) a su mamá; y la llama… Cuando la tía contesta, el niño (papel y lápiz en mano) le plantea la pregunta que el profesor/a le hizo a él, unas horas antes. Tras escribir por 10 o 15 minutos, corre a la máquina de escribir de papá y a los ponchazos y con alguna que otra tachadura logra esbozar a grandes rasgos: por qué el “Quijote es un antihéroe”. Tras unas 7 horas de trabajo aparece en la escuela y entrega su escrito al profesor (sin saber, ni quién es, Miguel de Cervantes Saavedra) … habiendo hecho todas las trampas posibles y usando todos los atajos posibles. El niño 11 accede al “10 por todo el año”. Escasamente ha gastado algo de dinero en la llamada telefónica a su tía pero ni se acerca a los montos del primer ejemplo. Ahora vamos a plantear el mismo esquema en 2023. El niño de 9 años enciende su celular y pregunta a Chat GPT lo mismo. El niño copia la respuesta y la envía por WhatsApp al grupo del aula o al mail del profesor.

Chat GPT Respuesta: Don Quijote de la Mancha es un héroe literario que se ha convertido en un símbolo de la cultura española. Sin embargo, su tipo de héroe es bastante diferente a los héroes convencionales. En lugar de ser un héroe físicamente poderoso y valiente, Don Quijote es un héroe cómico, que se burla de sí mismo y de las convenciones sociales. Don Quijote es un caballero andante que busca aventuras y lucha por la justicia. A menudo se le representa como un personaje extravagante e idealista, que se preocupa más por su propia imagen como un caballero noble que por los resultados reales de sus acciones. En la novela de Miguel de Cervantes, "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha", Don Quijote realiza diversas hazañas heroicas, pero siempre de manera cómica y ridícula. A menudo sus aventuras tienen consecuencias negativas para él y para los demás personajes, lo que lo hace más un antihéroe que un héroe convencional. En resumen, el tipo de héroe que representa Don Quijote es un héroe cómico, que se burla de las convenciones sociales y de sí mismo, y que lucha por la justicia de una manera extravagante e idealista.

Tiempo transcurrido: Menos de 2 minutos (con una buena conexión). Este ejemplo puede parecer algo brutal; pero hoy por hoy, todos tenemos una tía experta: “en todo” y su nombre es: “Chat GPT”. El niño “9” apenas gastó energía en el proceso. Ninguna respuesta de GPT es igual a otra, ni siquiera hace falta copiar, y ningún maestro se encontrará con dos textos iguales. ¡Felicitaciones! ahora entiende qué puede hacer Chat GPT por Ud. Es hora de elevarlo uno o dos órdenes de magnitud a todo tipo de tareas que tienen que ver con el habla y la palabra escrita. Notas periodísticas / Discursos para el acto de la escuela / Versos / Chistes / Memorándum / Jurisprudencia / cartas de amor, etc.. Hay más, para que un adulto pueda usar esta superherramienta debe pagar unos U$S 20 ($ 10.000 aproximadamente) mensuales, además de entrenarla y vincularla a bancos de datos que también cotizan en dólares. El entrenador al ser un experto cobra una cantidad importante en dólares. Chat GPT (gratuito) solo puede resolver problemas lingüísticos de primaria y secundaria, para tareas de mayor complejidad hay que pagar. En nuestro país sigue siendo más barato (por ahora) contratar a un experto para que escriba. Chat GPT no es la única de las inteligencias artificiales que pueden arrojar resultados en forma de texto. Google tiene a “BARD” basado en PaLM 2 y Windows tendrá a ML. Todas estas AI, (Inteligencias Artificiales) están basadas en Machine Learning o aprendizaje automático, para ello necesitan un banco de datos y algunos otros programas zombis como por ejemplo una calculadora para realizar tareas de alta complejidad. Tantas cosas por decir y ahora hay alguien que nos puede ayudar a hacerlo. Ninguna sociedad, nunca, usó tanto la palabra escrita, con el 60% menos de papel y con tanta gente tratando de evitar hacerlo.