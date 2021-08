Si tenés entre 15 y 25 años, te gusta la ropa y saber lo que está de moda, el estilismo y los secretos para verse bien y si sos de las que ganan seguidores en redes con tan sólo hacer un posteo, este concurso es para vos: la coach de modelos e influencer Soledad Tassi con un grupo de comercios locales buscan la modelo influencer de San Juan. Ni más ni menos.



Para eso harán un concurso virtual que tendrá lugar hoy. De hecho, hasta antes de las 18 hay tiempo de inscribirse enviando un mensaje de Whatsapp al 02644034559 con los datos de la participante. A la hora pautada, en Floripa (Avenida Libertador 3119 oeste) se deberán presentar las inscriptas con dos fotos, una del rostro y otra de cuerpo entero. No es necesario que sean fotografías profesionales, vale que sean de celular inclusive. Otro detalle es que participar no tiene costo alguno para las interesadas, según aseguraron desde la organización.



"Pueden presentarse chicas de 15 a 25 años que tengan más de 3.000 seguidores en sus cuentas de Instagram. Son los únicos requisitos. Pueden ser modelos o no, tener experiencia en crear contenido en redes o no. La idea es ayudarlas a que se hagan conocidas, pero también activar el trabajo de las modelos, convertirlas en verdaderas influencers y por otro lado, ser una vidriera para que los comercios muestren las nuevas colecciones", contó Soledad Tassi, una de las organizadoras del evento junto a Natalia Cortez Tornello, propietaria de Desde el Alma.



En esta instancia, el jurado -integrado por Cortez Tornello y dos influencers sanjuaninas, Celeste Martín y Agustina Llopis- será el encargado de elegir a quienes hagan la mejor prueba de pasarela y la mejor presentación en vivo. Este encuentro será cerrado, sólo para participantes, por protocolo covid.



"Nos interesa verlas, considerar su carisma y personalidad. No se va a tener en cuenta ni altura ni peso sino cómo se desenvuelven, cómo caminen, cómo se presenten, también vamos a estar viendo sus cuentas de Instagram para conocer el contenido que tienen. Hoy quedarán 30 chicas seleccionadas. Durante agosto vendrán nuevas etapas y desafíos: deberán sacarse ellas mismas fotos, como ellas quieran, para demostrar sus talentos de influencers. Se van a tener que producir como ellas quieran. Esas fotos se van a publicar en la página de Instagram @modasanjuanoficial. Del total, las 20 chicas que tengan más likes de sus seguidores van a ser las que pasen a la siguiente prueba de reels que consistirá en crear varios videos de 15 segundos con cambios de looks. Ahí vamos a evaluar la creatividad y originalidad. Otra vez, no nos va a interesar la parte física sino su carisma, el manejo de las redes, de la tecnología y de aplicaciones", aclaró Soledad Tassi quien encara este evento no sólo como productora de modas y publicista, sino además como coach e influencer.



En esta próxima instancia la decisión quedará en manos de los seguidores. Tan sólo 10 chicas serán las finalistas, quienes se presentarán en un desfile ante un jurado más numeroso. Eso se ha previsto para septiembre. De ellas saldrá la influencer de San Juan, a la que le prometen 50.000 pesos en órdenes de compra de ropa, peluquería, estética, entre otros comercios, además de una capacitación en redes. Todas las instancias se van a transmitir por redes sociales.