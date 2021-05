La situación que atravesamos desde principios de 2020 obligó a muchos a encerrarse en casa durante semanas, limitando nuestras posibilidades de hacer ejercicio. Lo cierto es que continuamos en pandemia y una buena opción son las caminatas al aire libre. Es un entrenamiento suave, una breve caminata diaria no sólo puede beneficiarte mental y emocionalmente, sino que también tu cuerpo te agradecerá por el ejercicio de bajo impacto. Además, es un excelente ejercicio alternativo prácticamente para cualquier persona, sin importar el punto en el que se encuentre en su aventura con el ejercicio. Sólo debes cumplir con la actividad todos los días para mejorar tu salud general. Una rutina de caminatas es una manera simple de comenzar un programa de ejercicios para desarrollar los músculos y la resistencia (sin levantamiento de pesas), y es fácil de cumplir, llueve o truene.



Si eres de los que disfruta una buena caminata, debes conocer las mejores aplicaciones que te ayudan a controlar cuántos kilómetros caminas cada día, cuál es el recorrido que has seguido o cuánto tiempo le has dedicado a andar en cada jornada.



Con estas apps, puedes llevar un seguimiento completo del ejercicio que realizas y descargarlas para un mayor seguimiento de tu rutina 2021.



Harvard Health, señala: "En un estudio en el que participaron más de 1.000 hombres y mujeres, se descubrió que aquellos que caminaban al menos 20 minutos al día, al menos cinco días a la semana, pasaban 43 por ciento menos de días enfermos que aquellos que se ejercitaban una vez a la semana o menos". Toma nota y prueba cuál es la que más te gusta.



Podómetro - Contador de pasos, contador de calorías

Es una sencilla aplicación que utiliza el sensor del móvil para contar los pasos que realizas, las calorías que quemas y la distancia y el tiempo que has andado cada día entre otras funciones. Se trata de un podómetro fácil de usar y privado, ya que no te obliga a iniciar sesión y, por lo tanto, no almacena tus datos en una cuenta. Sin embargo, sí te permite realizar un seguimiento de cada jornada que has caminado, pudiendo ver todos los datos en forma de gráficos. Además, según aclaran los responsables de la app, no utiliza el GPS del móvil, algo que te ayuda a ahorrar batería.



Google Fit: seguimiento de actividad y salud

Es una de las mejores aplicaciones para realizar seguimiento de cada entrenamiento que realizas, tanto desde tu móvil como desde tu reloj inteligente.



Utilizando los sensores de estos dispositivos, la app registra tu velocidad, tu ritmo, tus pasos andados, tu recorrido, el tiempo empleado, etc. Además, puedes usarla para caminar sin necesidad de estar conectado a Internet. Con Google Fit puedes analizar el progreso de tus caminatas, y establecer objetivos para cumplir día a día. Así, puedes obtener Puntos Cardio dentro del programa creado entre "Google y la Organización Mundial de la Salud" para mejorar tu estado de salud. Recuerda, con sólo una caminata de 30 minutos al día puedes reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, dormir mejor y aumentar tu bienestar mental general. Sin duda, se trata de una de las mejores apps para caminar de 2021, pues es fácil de usar, puede registrar tus caminatas automáticamente y, sobre todo, se puede descargar y usar totalmente gratis.



Sportractive - Correr y Caminar

Es bueno probar esta app si te gusta salir a caminar, ya que hace seguimiento de cada una de tus caminatas, las analiza y te ayuda a cumplir todos tus objetivos. Puedes personalizar fácilmente la interfaz de la app para que muestre aquellos aspectos que te interesan al hacer ejercicio: recorrido, distancia, calorías, tiempo, velocidad, ritmo, etc. Esta facilidad deportiva cuenta también con otras funciones interesantes, como avisos por voz que te guían durante los ejercicios o señalización de las diferentes velocidades en el entrenamiento con marcas de colores en el mapa. Por otro lado, también puedes anotar tus medidas corporales y realizar un seguimiento de las mismas, ya que probablemente vayan variando conforme sigas saliendo a caminar a diario.



RunKeeper

Millones de usuarios pertenecen ya a la comunidad RunKeeper, una de las apps más populares para hacer deporte. Además de correr, esta aplicación también es de utilidad para salir a caminar, pues te muestra igualmente los datos sobre la distancia recorrida, el tiempo andado o el ritmo que has mantenido. Está totalmente en español, de forma que puedes usarla sin ningún tipo de problema. En tu perfil puedes publicar todos tus entrenamientos, logros y planes, además de compartirlos en redes como Facebook o Instagram. También desde la app puedes tomar fotos mientras caminas para publicarlas y compartirlas así con el resto de usuarios.



Pérdida de peso al andar

Como su propio nombre indica, esta aplicación para caminar te ayuda a perder peso con profesionales planes de entrenamiento enfocados en salir a andar. Los niveles de dificultad son 3, para adaptarse a los diferentes estados de forma de los usuarios. La app te propone un plan de entrenamiento de 3 meses en el que debes caminar de 3 a 7 días cada semana. Poco a poco, la intensidad irá aumentando, aunque siempre contarás con la ayuda de un audioguía que te ayudará en cada entrenamiento. Además de seguir el plan recomendando por la app, también puedes realizar un seguimiento diario de tus calorías, distancia, tiempo y ritmo. Además, cabe destacar la función de reproducción de música de esta app, con la que será aún más fácil animar las caminatas.



Endomondo

Es muy conocida porque ha logrado formar una amplia comunidad de deportistas en todo el mundo. Si descargas esta app, puedes realizar un exhaustivo seguimiento de cada caminata que realices, con los datos más habituales: distancia, tiempo, ritmo, velocidad, etc. Además, puedes recibir esa información por audio mientras entrenas para así no tener que mirar la pantalla del móvil. Al igual que en RunKeeper, en Endomondo puedes compartir los datos de tus entrenamientos con otros usuarios, así como los objetivos que vayas cumpliendo. También puedes recibir y enviar mensajes de ánimo mientras entrenas, seguir en directo los entrenamientos de tus amigos y compartir tu progreso en redes sociales como Twitter o Instagram.



Esta lista está en constante expansión, de modo que te recomendamos darle un vistazo de manera frecuente para descubrir nuevas aplicaciones.