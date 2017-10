Todo parecía indicar que la futura fábrica de colectivos eléctricos que la empresa china BYD (Construye tus sueños) planeaba establecer en el país, debido al boom minero del litio, se instalaría en territorio salteño. Para ratificarlo, recientemente, el gobernador Juan Manuel Urtubey firmó junto a la vicepresidenta de la compañía un acta de intención para concretar el proyecto. Pero cuando todo parecía encaminado, apareció Córdoba, una provincia que ingresó en la apuesta por el negocio de la energía limpia ofreciendo beneficios impositivos y exhibiendo sus pliegos que confirman su gran trayectoria, infraestructura y mano de obra capacitada en materia automotriz.

Si bien desde el gobierno salteño indicaron que resulta inminente la instalación de la fabrica de buses eléctricos en el parque industrial de General Güemes, recientemente la firma CTS Auto, subsidiaria argentina del grupo chino, indicó que “más allá de haber realizado la presentación formal de la planta con imágenes 3D”, una de las provincias industriales más importantes del país también se interesó en la planta.

Una de las grandes ventajas que presenta la radicación de BYD en Salta, es el acceso ferroviario directo a yacimientos proveedores de materia prima (litio). También posee facilidad de acceso a los puertos del pacífico, a través de los cuales se pueden recibir los insumos desde la casa matriz del gigante asiático. No obstante, la compañía Built Your Dreams (BYD), no apuesta a un solo caballo. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió a Sasson Atie, presidente honorario de la firma china, junto al ministro de Producción, Roberto Avalle, y al de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa. Luego del encuentro se supo que el proyecto cordobés implicaría producir carrocería, mientras que las baterías y motores eléctricos provendrían de China, una idea semejante a la oferta que la compañía planteó al gobierno de la provincia de Salta.

El interés de la empresa asiática por Córdoba está fundamentado en el polo automotor que ya existe y la disponibilidad de mano de obra especializada. La provincia ofreció como a toda nueva radicación los beneficios de la ley de promoción industrial, que incluye exenciones impositivas, financiación a la capacitación del personal, reducción en el costo de la energía y colaboración en las obras de instalación. Por su parte, la provincia norteña ofreció 20 hectáreas con opción a ampliarse a 40, a precio de fomento, garantizando a BYD el acceso a los servicios básicos promocionados, políticas de incentivo y exenciones impositivas en apoyo al emprendimiento tecnológico.

Según los estudios de la multinacional china, el proyecto inicialmente requerirá una inversión de 100 millones de dólares y contempla la ocupación directa de 300 trabajadores. La intención inicial es fabricar 300 buses eléctricos por año, los cuales deberían salir de la terminal automotriz que elijan en noviembre de 2019. En una segunda etapa, la compañía colocaría 600 buses eléctricos en el mercado local y de países vecinos y adicionalmente se instalaría una fábrica de baterías de litio y otra de equipos de generación eléctrica fotovoltaica con fuente solar.

¿Qué provincia argentina será beneficiada con la instalación de la futura planta de buses eléctricos? Todavía está por verse, lo importante es que comenzará un nuevo ciclo minero en el país vinculado al mineral energético, ya que hasta el momento, solo era vendido en bolsas a otros continentes, sin sumar en su camino ningún proceso de valor agregado.

Cifra

300 es la cantidad de colectivos eléctricos que fabricará la compañía BYD durante la primera etapa de la planta, abasteciendo al mercado local y el de países vecinos.