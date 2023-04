Nuestra provincia cierra el "top ten" de las provincias exportadoras argentinas relegando así 5 posiciones entre los 23 estados y la Ciudad Autónoma de Buenas Aires conforme a un informe elaborado por el Instituto de Desarrollo Sostenible -IDS- de la UCCuyo en base a estadísticas del Indec.



Con U$S 1.458 per cápita en Cuyo es la segunda detrás de San Luis en el 2022 y este índice es usado en muchos análisis geopolíticos para graficar el impacto que producen la generación e ingreso de divisas en países y regiones por su efecto multiplicador en las economías y su consecuente impacto social, mediante la generación de puestos de trabajo y con ello acceso a mejores niveles de educación y salud, por ejemplo.



Nos preceden Santa Cruz, Santa Fe, Neuquén, Chubut; Córdoba, La Pampa, Tierra del Fuego, Buenos Aires y San Luis. Clara está, la calificación de las facturaciones a los mercados externos por habitantes son más abultadas por su menor cantidad de habitantes.



Pero también por los motores de sus economías como el petróleo en las provincias patagónicas, las ventas externas de cereales, oleaginosas y sus derivados en la región pampeana, exceptuando Córdoba, que ha construido una economía diversificada e industrial.



Lo cierto es que allá por el año 2002 una consultora, integrada entonces por los licenciados en comercio internacional Daniela Giner y Adrián Alonso ubicó a San Juan entre las 5 últimas provincias del ranking nacional de exportaciones por habitantes; con unos U$S 189 por cada uno de los 622 mil sanjuaninos de aquel entonces.



Transcurrido el tiempo, el esfuerzo y las mejoras en minería metalífera y agroindustrial ubicó a los sanjuaninos entre los 5 primeros en divisas per cápita medidas en U$S hacia el 2019; tal como lo demuestran, desde entonces, los estudios desarrollados por el IDS.



A TRABAJAR

Pero como lo confirma la realidad estructural de un mundo extremadamente cambiante, el que no avanza retrocede y así le sucede a San Juan en este último tiempo, relegando 5 posiciones. La diferencia no es mucha entre los más de U$S 1.612 del 2019 y los U$S 1.458 siempre per cápita del año pasado, mostrando el impacto del estancamiento de sus envíos al exterior, e incluso reducción. ¿Mucho tiene que ver el hecho de que las empresas exportadoras ya no hacen casi aduana en San Juan e incluso los servicios de despachos aduaneros son tomados en otras provincias?.



Es decir, en el 2019 colocamos en el mundo bienes y servicios por unos U$S 1.246 millones FOB cuando los sanjuaninos éramos 773 mil. El año pasado las ventas fueron de U$S 1.163 millones FOB y la población aumentó a 798 personas, debiendo distribuir menos U$S en una población con 25 mil habitantes nuevos.



Cabe entonces reflexionar: ¿qué dejamos de hacer bien para producir y exportar más?. El camino nos marca la necesidad de plantear urgente un plan estratégico integral para el San Juan 2050, ya que hasta acá solo nos trajeron ráfagas de viento a favor, pero con mucho en contra.



Nos obliga en el mediano y largo plazo, redibujar el aniquilado oasis principal por el crecimiento urbano desordenado, reasignar el recurso agua con mayor y mejor precisión y repensar cómo y con qué pretendemos generar las divisas.



Pero debemos estar orgullosos: de los U$S 118 millones Fob de exportaciones totales del 2002, llegamos a los U$S 1.163 millones. Y desde los U$S 190 per cápita correspondientes a los 622 mil sanjuaninos del 2002, crecimos 6,7 veces hasta los U$S 1.458 de cada uno de los hoy 798 mil habitantes provinciales.



LOS NÚMEROS DEL COMERCIO EXTERIOR

190 U$S por habitante exportaba San Juan en el año 2002 cuando la crisis del 2001 desembocó en una mega devaluación y un salto exportador.

U$S por habitante exportaba San Juan en el año 2002 cuando la crisis del 2001 desembocó en una mega devaluación y un salto exportador. 18 era el puesto en ranking nacional de exportaciones por habitantes para nuestra provincia en el 2002, con 622 mil habitantes.

era el puesto en ranking nacional de exportaciones por habitantes para nuestra provincia en el 2002, con 622 mil habitantes. 118 millones de U$S FOB exportaban los empresarios sanjuaninos hace 20 años atrás. U$S 1.246 millones exportamos en el año 2019.

millones de U$S FOB exportaban los empresarios sanjuaninos hace 20 años atrás. U$S 1.246 millones exportamos en el año 2019. 5 fue el puesto en el ranking argentino de ventas externas per cápita con U$S 1.612 millones Fob en el año 2019 según estudios del IDS de la UCCuyo.

fue el puesto en el ranking argentino de ventas externas per cápita con U$S 1.612 millones Fob en el año 2019 según estudios del IDS de la UCCuyo. 3.900 U$S por habitante exportó en el 2022 un país como Uruguay, el socio más pequeño del Mercosur según datos de Bichos de Campo.

"Para todos". Ese es el reclamo sobre el tipo de cambio de los exportadores argentinos.

Tipo de cambio único y para todos



La Federación Argentina de Cámaras de Comercio Exterior -Fecacera- pidió esta semana "un tipo de cambio único y competitivo para todos los sectores de la industria", según el comunicado enviado a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO por la Cámara de Comercio Exterior de San Juan en las personas de su presidente, el empresario Antonio Giménez y su gerente, licenciado en Comercio Exterior; Roberto Gutiérrez.



"Los sectores industriales y de servicios deberían considerarse parte de las economías regionales", señala la misiva elaborada por 21 entidades de empresarias de todo el país.



"Como representantes de empresas exportadoras de los diferentes sectores productivos -industriales y de servicios- y de todas las regiones del país, consideramos necesario y también positivo que este tipo de cambio especial recientemente anunciado por el Gobierno nacional, mediante el Decreto 194/23 fuera accesible para todos los exportadores, no sólo para algunos sectores", destaca Fecacera, una de las federaciones más federales del comercio internacional argentino.



"Creemos que Argentina debe contar con un programa económico integral de largo plazo que apunte - entre otras variables- a alcanzar un tipo de cambio único, lo más estable posible, que promueva la confianza, atraiga inversiones y el desarrollo de los mercados internacionales", indicaron los exportadores afirmando luego: "La exportación es una actividad que se planifica y consolida a largo plazo, por lo que tener un tipo de cambio durante un tiempo breve, aunque sea más competitivo, no brinda las condiciones necesarias para poder acceder a nuevos mercados de exportación, hecho que se constituye en una necesidad imperiosa a la hora de resolver los problemas estructurales de nuestra economía".

DIVISAS

"Comprendemos el motivo de las medidas tomadas, que están en línea con la coyuntura económica y la necesidad de incrementar rápidamente el ingreso de divisas al país"destaca el comunicado y agrega: "Conociendo las dificultades de muchas empresas para abastecerse de insumos importados, como así también la preocupación del Gobierno por el flujo saliente de divisas, esta medida se podría extender para la importación de determinados productos", con precios inelásticos a la variación de costos aclara.



Esto último, "aportaría al financiamiento del Estado y también a dinamizar varios sectores económicos y contener la inflación. De esta manera, se regularía de forma más automática el volumen de compras al exterior, evitando los esfuerzos y el desgaste que implican las actuales restricciones e intervenciones", finaliza el comunicado.

Todas las economías regionales agregan valor extremo a su producción primaria y son castigadas por tratamientos fiscales "para pampeanos".

Dólar agro y un mar de incertidumbres

Para el viñatero, contador y licenciado en administración agraria Ernesto Olivera Más, "la duda es si un dólar a $300 es más favorable que uno a $220, debería ser que sí, pero mejor es si se aproxima a la realidad: siendo $370/$400 -que es el valor real de una empresa en el sector-.



Desde Comercio Exterior del banco "no tienen nada de nada del dólar a $300. La otra variable es el plazo, ese margen se irá acercando a lo efectivamente abonado y lo conseguido seguirá disminuyendo. A su vez, las empresas más beneficiadas serían aquellas que logren la bicicleta financiera, pero siempre hablando de corto plazo".



A priori, "a $300 la cuenta no estaría dando: el verdadero debería estar a $370. Hoy se está exportando el litro de Malbec en U$S 0,95; casi $300. Si uno saca la cuenta el valor del kilo, el rendimiento, los costos... la cuenta no cerraría. A su vez, las cargas se hacen durante todo el año (embarques, etc.)".



Esos pedidos, "tardan 50/60 días -lo pasan a peso y ahí transfieren-. Es decir, debería ser un cambio permanente y variable -no por 90 días-. El plazo de cinco meses es muy corto y el valor ($300) debe ajustarse con el correr del tiempo por la inflación. Lo "lógico" es que fuese "un dólar actualizable, no un dólar fijo".



Para Olivera Más "no es viable desde lo técnico, económico y financiero. Nadie puede realizar un cronograma de carga, por ejemplo de 50.000 toneladas de mosto, en 3 meses nadie lo podría conseguir. Se estaría jugando con el empresario, con el sector. Es un parche, que llega tarde (porque la vendimia terminó, el productor vendió su producto con un tipo de cambio atrasado y quedó -en su mayoría- fuera de cualquier ajuste)".



Para el licenciado en comercio exterior y despachante de aduanas Danilo Carracedo, "lo más complejo es que ninguna empresa que no exportó en 18 meses, podrá hacerlo con el dólar agro".