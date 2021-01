La divisa y su mercado es el puntal del comercio internacional. Este término económico y su generación en un país posibilitan su desarrollo, dado que su significado literal entre otros es el de medio de pago, nominado en moneda extranjera y mantenido por los residentes de un país. La misma no se refiere sólo billetes físicos en moneda extranjera y engloba, por ejemplo, los depósitos bancarios nominados en moneda extranjera en una institución financiera operables transferencias y documentos que dan derecho a disponer de esos depósitos sin ningún tipo de restricción como cheques y tarjetas de crédito.



Una provincia o país entonces dependen de las divisas y su comportamiento mercantil para la inversión a nivel mundial, las operaciones de importación y exportación. Constituyen además medios de pago y recursos financieros para la demanda adicionales de bienes y servicios no producidos en nuestro país.



Su mecanismo clásico de generación es la exportación de bienes y servicios producidos o prestados por una nación al mundo. Según la Cátedra de Agronegocios de la UCCuyo, en Argentina en general el 50% o más de sus exportaciones provienen de la producción de manufacturas de origen agropecuario, mientras en San Juan, esta matriz se transformó en los últimos 25 años hacia un 70% de metales preciosos y también estratégicos como el oro, la plata y el molibdeno entre otros.



La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina -FADA- difundió recientemente un informe sobre exportaciones donde el 74% de las exportaciones totales argentinas el primer semestre 2020 fueron del sector agroindustrial. del país. 'Es decir, 7 de cada 10 dólares entran al país por las ventas externas de las cadenas agroindustriales. En dinero, fueron 20 mil millones de dólares que ingresaron', señala el estudio.

PESO ESPECÍFICO

Pero el agro sanjuanino sigue explicando el 30% de la generación de divisas provinciales y también explican conceptos como la coparticipación federal de impuestos generados en el agregado de valor local a nuestros vinos, aceites, pasas, frutas y hortalizas por ejemplo.



Por ello es clave modernizar y agilizar nuestras aduanas, facilitar el comercio internacional de pymes agroalimentarias como prioritarias en horarios de atención y despachos, líneas de prefinanciación y financiación de exportaciones entre otras acciones tendientes a que sea l aduana local la que registre nuestras ventas externas provinciales.



San Juan participó en el primer semestre con el 2,1% conforme a los datos del INDEC. Las exportaciones de la provincia de San Juan totalizaron U$S 565 millones FOB en el transcurso del primer semestre de 2020, con una baja de 8,9% respecto al mismo período del año anterior por el contexto pandémico; totalizaron 35,7% del total de las ventas al exterior de la región Cuyo. Los ajos, con 5,1% del total de las exportaciones fueron los que más crecieron con una suba de 123,1% respecto al año anterior. Otro rubro destacable fue preparado de hortalizas, legumbres y frutas (4,8%), fundamentalmente se trató de jugos de frutas y hortalizas que, en particular, lograron un crecimiento de 11,1% respecto del año anterior.



También se destacó el comportamiento de frutas secas o procesadas, con 2,2% del total de las exportaciones y cuyos despachos en el período se redujeron 48,8%. En preparado de hortalizas, legumbres y frutas -4,8%-, como los jugos de frutas o mostos, lograron un crecimiento de 11,1% respecto del año anterior en igual período. También se destacó el comportamiento de frutas secas o procesadas, con 2,2% del total de las exportaciones y cuyos despachos en el período se redujeron 48,8% señala el INDEC.



Según el INDEC, el 90,2% de las exportaciones estuvieron concentradas en Suiza (56,4%), NAFTA (14,4%), Mercosur (13,6%) e India (5,7%).de esta provincia y que exhibió una suba de 123,1% respecto al año anterior.



Finalmente, se conocieron los datos a noviembre pasado, con ventas externas argentinas por el orden de los U$S 50.996 FOB hasta noviembre pasado, esto es un 14% menos de igual período del 2019, pero generando un superávit en plena pandemia de U$S 12.497 millones. San Juan entonces explicaría unos U$S 1071 millones estimados de las ventas externas globales argentinas.