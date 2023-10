Daniela Ortega es diseñadora de indumentaria y modelista, dio a conocer acerca de la Diplomatura de Indumentaria que se dicta en San Juan y además una muestra artística realizada para el aniversario de la UNSJ y de la FAU. Muy entusiasta comienza contando un poco de su vida para luego dar el mayor de los sentidos a esa pasión que siente por su trabajo. "Me recibí en el 2016 de diseñadora de indumentaria y modelista, pero por cuestiones familiares de trabajo, parto a Rosario donde primero trabajo como administrativa. Pero mi sueño estaba en otro lado, siempre me gustó la moda pero investigando el más allá de ella, no me quedo sin el porqué.

Amo los textiles, por lo tanto pensé que era mi oportunidad entrar a estudiar diseño ya que vivía muy cerca de la escuela de moda. Así empecé a estudiar en el Instituto de Roberto Piazza de Rosario. Luego de 5 años me recibo y quedo trabajando en el staff de diseñadores donde me especializo en modelista (es la moldería de la ropa). Lo anecdótico es que la moldería no me gustaba yo quería diseño y soñaba con ser esa diseñadora que trabajaba en Europa. Por ello siempre trataba de sacar mi trabajo lo más rápido posible, ya que no estaba a gusto. Pero desde el instituto me marcaron mi habilidad y que no abandonara ese lugar que mi había ganado. Y, así fue como estudié y avancé en moldería, tenía un lema en mis días de trabajo y descubrí que: "Conocer bien las reglas para romperlas" y esto hoy se los digo a mis alumnos. El estudio, los conocimientos y poder seguir avanzando en tu elección es la regla de oro para llegar lejos. Descubrí que si yo manejaba el patrón de la ropa con tanto conocimiento, yo podía transformarlo en lo que yo quisiera sin perder el calce, que es lo más difícil de una prenda, y así continuar en esa transformación. Por supuesto que en la Diplomatura doy moldería y en la tecnicatura también. Regresé a mi provincia en el 2019, AOMA me contrata para dar talleres de moldería al público abierto tuve 65 personas, es ahí donde empiezo a conocer la gente de talleres de costura. Es entonces cuando empiezo a entablar relación y comunicación, armamos un grupo que todavía existe, mi primer grupo de talleristas en San Juan. Muchas de ellas entraron en la diplomatura. En el departamento de Chimbas y Rawson es donde mayor concentración de talleres de costura hay en la provincia".

Malla de construcción PVC, Sachet de yogurt, CD cortados.

El proyecto de la diplomatura



"Continúa Daniela con su relato, luego entre a trabajar en una empresa industrial, Soberano, esto me permitió conocer más talleres de costura en el ámbito de San Juan. Y, es cuando comienzo a dar en forma gratuita capacitaciones a los talleres y cooperativas en moldería, diseño, organización de un taller, armado de fichas técnicas y producción. Con esto pude darme cuenta de que falta una mano de obra calificada, faltaba profesionalismo en el oficio de la costura. Este fue el punta pie de mi proyecto de la diplomatura, un curso intensivo para brindar conocimientos, investigación y alzar así el nivel. También tuvo que ver la gran demanda de las empresas industriales que solicitan una mano de obra calificada. Por otro lado quise poner énfasis en la sustentabilidad y en la economía circular, es nuestro propósito desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo a la hora de diseñar prendas de vestir.

De este modo en el 2022 elaboro gracias al programa CODE de la SECITI, el proyecto de la diplomatura, articulando con la facultad de Arquitectura junto a su decano Guillermo Velasco. Esta decisión de presentar en conjunto el proyecto es para tener el respaldo educativo de la facultad de arquitectura. Este año lo aprobaron, por eso la diplomatura es primera vez que se da, su nombre es "Diplomatura de procesos productivos de indumentaria". Una vez aprobada, se armó el equipo interdisciplinario donde encontramos a Francisco Zito como coordinador de la diplomatura, Pablo Pulido,sociólogo, especialista en tejidos de fibras naturales, una diseñadora industrial que tiene un posgrado en indumentaria, Marta Baliña, ella está en toda la parte sustentable y en economía circular y una diseñadora de indumentaria especialista en ropa interior que además da las herramientas para poder emprender. Este curso o diplomatura dura seis meses, es muy intensivo cursando dos días de la semana y termina en el mes de noviembre. La repercusión fue muy buena ya que al inicio tuvo una convocatoria de casi 300 alumnos. Cuando se llevo a cabo la inscripción, no se daba abasto y la selección resulto ser complicada al dejar tanta gente afuera. Lo mismo sucedió con la tecnicatura de "Diseño de indumentaria y Textil" en Jáchal donde estudian 25 mujeres desde los 20 a 55 años, muy entusiastas con la propuesta. Por ello el decano de la facultad está analizando acerca de la implementación de la carrera. El alumno recibe un título avalado por la facultad es un poco más que un curso de un instituto. Los 40 alumnos que quedaron en la diplomatura pudieron armar un equipo muy bueno. Es un grupo heterogéneo donde hay diseñadores industriales, diseñadores de indumentaria y la mayoría es un fuerte número de personas de oficio de la costura. A la hora de inscripción fue uno de los ítems que tenía que venir del sector, ya sea tallerista, modista, etc.

En Jáchal donde se da la tecnicatura, estoy como titular en la materia de producción de moda, donde se estudia también entre otras cosas, la composición visual como herramienta para que las alumnas puedan crear y ser productoras de moda en forma real, siempre incentivando para que continúen capacitándose".

La colección 2050



"Daniela Ortega cuenta además, que es la presidenta de la "Asociación Civil Estilo San Juan" junto a Francisco Zito, esta asociación agrupa a todos los diseñadores y artesanos dedicados a la producción y generación de moda de la provincia de San Juan. Esto cuenta con una personería jurídica para poder dar capacitaciones desde nosotros o poder articular con otros profesionales para que vengan a dar sus experiencias. El único objetivo es buscar profesionalizar, tener conocimientos y poder emprender. Junto a mi coequiper Francisco decidimos traer la sustentabilidad a la asociación empezar a trabajar con conciencia y con criterio. Este eje sustentable al desarrollar la diplomatura lo traslade en todos sus tipos, por ejemplo desde armar un molde, desde el desecho textil, la moda circular, etc. Luego apareció la invitación al evento del aniversario de la facultad para participar. Así es como entre los dos, se da origen a una revelación artística, "que si no cuidamos el medio ambiente, si no cuidamos lo que estamos usando nos vamos a vestir con esos desechos". La idea fue presentada a los alumnos que entusiasmados salieron en búsqueda de los materiales, por ejemplo las bolsas de alimento para perros, la malla plástica de construcción, bolsas de residuo, cartones corrugados desechados, latitas de gaseosas o cervezas, entre otros. Hacer la "Colección 2050 fue una transición hermosa, una experiencia super enriquecedora, ya que toda la muestra está hecha con productos reciclados. Un logro de parte de los alumnos ya que venían trabajando con conocimientos e investigaciones todos los elementos visuales de las composiciones, las siluetas, las formas, es decir un proceso de estudio bastante grande que había que volcarlo al diseño. Todo tiene un por qué y está fundamentado en cómo se uso y las formas y siluetas que lograron.

Aluminio de latitas de gaseosas y cervezas.

La muestra tuvo lugar en el evento de los 50 años de la UNSJ y los 40 años de la FAUD. Fue una linda convocatoria y todo un rectorado asombrado de la fabricación con materiales no convencionales.

San Juan es un polo productivo importante, hay mucha mano de obra, por la presencia de fábricas textiles e industriales. Además hay una rotación de gente, se produce un movimiento circular de la mano de obra. Y, esto se ve en personas que por diversos motivos no puede continuar en la empresa y trabaja desde su casa con una máquina entregada por la misma empresa. Hay que apostar a la capacitación y formación, ya que la provincia puede tener este polo productivo. Esto lo avalo con otra experiencia que tengo: estoy en un grupo de talleres, que se armó en pandemia, de diseñadoras de indumentaria nacional y hay personas que ya me han consultado, por ejemplo, de Santiago del Estero o Tucumán, donde no hay mano de obra de costura, de mandar los trabajos a San Juan, por esto estoy organizando con varios talleres para que desde otras provincias nos envíen el trabajo. Es decir se cose en San Juan y luego parte a la provincia respectiva. Por ello afirmo que en San Juan se puede.

La diplomatura aporta creatividad para el diseño de nuevas prendas, moldería y procesos de producción, arte para agregar valor e inspirar, tecnologías para producir más y mejor, aprendizaje sobre economía circular para innovar en la industria y cuidar el medioambiente.

Si continúa la diplomatura en el 2024 se van a ajustar los contenidos siguiendo el mismo eje.

Para culminar el año, Daniela nos adelanta cómo será el cierre. El equipo de profesores nos inspiramos en una serie de netflix: "Next in Fashion". Esta trata de chicos que trabajan en la moda contra reloj en el diseño de un outfit. Pues, eso les propuso a sus alumnos como cierre de su curso. Ya están seleccionadas las 34 modelos y se realizará con el mismo performance de la serie. Las modelos se presentaran a cada uno de los diseñadores, ese día se tomaran las medidas, detrás de esto hay una carpeta conceptual que ellos deben presentar. Junto a Francisco elegimos la década de los 80. El alumno debe de tomar algo de esta década, analizarla, ver los conceptos para inspiración, ver la comunicación visual, sacar paletas de colores, texturas, todo lo que el panel brinda para poderlo volcar a un outfit. Es precisamente en esto lo que ahora están trabajando los alumnos.

La tesis consiste en que estará la modelo, luego pasará el diseñador, igual que en Next in Fashion. Va haber un jurado formado por los cinco profes, un coordinador de la facultad y alguien referente de la moda, quienes darán la devolución. Será un desfile temático y creativo, para decir esto pasa en la moda y por qué. No se trata de copiar y ver lo que hay en Europa, en la provincia se puede hacer moda. Seamos conscientes como futuros productores de indumentaria e investiguemos las fibras naturales y otros materiales que se adecuen a nuestro clima. Apuntamos a que se reduzca el desecho textil. En lo personal trabajo bajo los lineamientos de las tres R: Reducir, Reciclar y Reutilizar y customización.

Diarios viejos con papel moldes antiguos.

Tejido de hojas de palma y ramas del árbol Pimiento.

Nylon negro y naranja de obra fusionado con malla de construcción de PVC.

Cartón de embalar corrugado intervenido con tejido.

Nylon negro de techos, láminas de aluminio.

Por: María Inés Montes

Fotos: Colaboración de Daniela Ortega