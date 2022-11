Antes de que finalice 2022, San Juan estará adherido a un programa internacional que promueve la transparencia en las industrias extractivas. Para la provincia será clave, ya que el foco está puesto en la minería, la principal actividad económica local. El programa se llama Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y, en líneas generales, representa un sello de calidad del cual 52 países ya son parte.



Según confirmó el ministro de Minería, Carlos Astudillo, la adhesión local está "avanzada" por lo que se dará "a más tardar en diciembre". A su vez, indicó que "será importante porque aportará un aval internacional sobre cómo San Juan maneja el recurso minero y las cuentas de la provincia", respaldo que es mirado por los inversores a través del mercado financiero y también por las empresas internacionales. En el país, la otra provincia que está avanzando en ser parte del programa es Catamarca.



La iniciativa a la que se sumará San Juan surgió a través del buen diálogo que mantiene con Nación, ya que el país adhirió a la normativa en 2019. Con su adhesión, invitó a las provincias a ser parte, por lo que la gestión uñaquista comenzó las tareas en 2021 y, finalmente, dio un paso central durante este año. Según explicó el secretario de Promoción y Planificación del Desarrollo Minero Sustentable de la cartera minera, Juan Manuel Pinto, las tareas locales avanzaron gracias a la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que promueve este tipo de aval mundial con el apoyo técnico profesional para que países y provincias puedan realizar una estandarización de sus datos y publicaciones.

EVALUACIÓN. Toda la actividad extractiva minera será puesta bajo la lupa. La certificación de transparencia es clave en el mercado de inversiones internacional.



Así, según la Secretaría de Minería de la Nación, el informe que se publica anualmente contiene datos centrales sobre la actividad minera como "el marco legal y fiscal de los sectores, información sobre el otorgamiento de permisos, concesiones, contratos y licencias, datos sobre la exploración, producción, exportación, divulgación de impuestos e ingresos, regalías y beneficiarios finales; transacciones relacionadas con las empresas de titularidad estatal, distribución de ingresos de las industrias extractivas y contribución del sector extractivo a la economía".



Sobre los datos locales, Astudillo indicó que "una de las políticas que se ha fijado la gestión del gobernador Uñac es la transparencia pública" por lo que la información que exige la entidad internacional "San Juan la tiene, pero debe adecuar su presentación a cómo lo exige EITI".



En esa línea Pinto explicó que "todas las áreas del ministerio están involucradas, tanto Direcciones como Secretarías. Toda la información se va a centralizar, algo que por el momento no ocurría, si bien es un paso burocrático, gracias a la estandarización se va a poder mantener en el tiempo", lo cual también va a favorecer a la gestión. Pinto dijo que esos pasos se han logrado gracias "al aporte que realiza el BID a través de especialistas y la promoción de reuniones con personal de EITI". Una vez finalizado ese paso, San Juan realiza el pedido formal de adhesión, que es evaluado por la entidad internacional, pero al tratarse de un camino que se transita en conjunto, es un hecho que será incorporado.



Entre la lista de países que ya son parte del Estándar EITI figuran Alemania, Reino Unido, Noruega, Holanda, Nigeria, Perú, México, Ecuador y Colombia, entre otros.

"Le decimos al organismo internacional: vengan y vean. A su vez, las empresas internacionales quieren mostrar que están trabajando en provincias transparentes". Carlos Astudillo, ministro de Minería de San Juan



DATO

También en energías

Según la página oficial de la entidad, el EITI ofrece datos que pueden ayudar a detectar y cerrar los canales de la corrupción, no sólo en las industrias de la minería, el gas y el petróleo, sino también, y cada vez más, en el sector de las energías renovables.





CIFRA

52 son los países que actualmente son parte del programa internacional de estandarización de datos relacionados con la transparencia de las industrias extractivas.





BREVES



HAY VARIOS PROYECTOS

Intentan reactivación en Mendoza

Sectores políticos, empresarios y de la sociedad civil mendocinos manifestaron en los últimos días su apoyo al desarrollo minero en la provincia, mientras el Gobierno busca reactivar los proyectos Potasio Río Colorado, Hierro Indio y Cerro Amarillo para demostrar los beneficios de la actividad. "El futuro ya no puede ser sólo agrícola o turístico; mejorando los sistemas de control ambiental podremos ampliar la matriz productiva habilitando una minería responsable en zonas donde no sea posible realizar otras actividades", afirmó Sebastián Halpern, empresario de insumos para conducción y cuidado del agua. Halpern puso como ejemplo a San Juan, donde "sólo 1% de las concesiones de agua son para uso minero y más de 11 mil personas se benefician directa o indirectamente con el trabajo que genera la minería, mientras que la exportación llega a US$ 1.000 millones anuales y los fondos mineros se utilizan para mejoras de riego y obras hidráulicas".



SECRETARIA DE ENERGÍA

Destacan el "vector de desarrollo"

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, aseguró que la energía y la minería serán los "vectores del desarrollo para el país", y consideró que además hay "potencial" en energía solar y eólica, hidroeléctrica y nuclear, el sector de biocombustible y el crecimiento de producción de gas de Vaca Muerta que ubica a la Argentina a la altura de los grandes jugadores mundiales. "Hoy la energía está en el centro de la escena, el mundo está mirando países como Argentina. El sector de la energía, como así también la minería, con litio, cobre y otros minerales, van a ser los vectores del desarrollo para el país", afirmó Royon en una entrevista con el diario Ámbito Financiero. La funcionaria remarcó el rol del yacimiento Vaca Muerta cuyos niveles de productividad "están a la altura de los mejores players mundiales", y precisó que "la producción de shale oil con respecto al año pasado aumentó alrededor del 46% y esperamos un aumento de actividad del orden del 40% para el año que viene".







OPERATIVOS DE AFIP

Las criptomonedas dividen aguas

El presidente de la organización no gubernamental Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, aseguró que "no hay nada en contra de las importaciones mineras", y señaló que "lo que hay es un trabajo de la AFIP de ir a revisar a quienes no se inscribieron como mineros, pero no hay ninguna prohibición". "Está todo legal. Lo que están haciendo es poner en regla a quienes no se pusieron en regla y estaban operando sin declarar esa actividad económica. Desde siempre la minería paga Ganancias, lo que le corresponde a una actividad que genera una renta. No vemos nada particular", indicó Andragnes a Télam. Sin embargo, el tributarista Ricardo Mihura Estrada, integrante de la Comisión Directiva de Bitcoin Argentina, opinó que "la agresividad de la AFIP con la minería casera es difícil de entender. Está procediendo directamente a clausurar mineros, únicamente por no exhibir facturas de compra de los equipos, o por no estar inscriptos como contribuyentes".