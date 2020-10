"Brasil a pesar de la pandemia sigue creciendo en consumo y hay mejores perspectivas comerciales", afirmó el analista internacional Gustavo Segré en un Seminario Virtual de comercio internacional organizado el pasado miércoles 21, por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo UCCuyo, a través de su Diplomatura en Gestión de Proyectos y Territorios Bajo La Mirada de Laudato Si; El Semanario de Comercio Exterior; Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO; y el programa Desayuno de Trabajo de Radio La Voz 100.5 FM.



"Argentina - Brasil. Economía y negocios" fue el nombre del evento que reunió a unas 80 personas y desnudó las posibilidades y amenazas del crecimiento del comercio bilateral y las perspectivas de desarrollo que posee el comercio exterior y los negocios, desde una mirada regional.



Segré es analista internacional de comercio, política y economía, socio de la Consultora Internacional Center Group y profesor de la Universidad Paulista. Relató sus inicios desde hace más de 30 años al frente de una consultora dedicada que propiciar negocios de empresas argentinas en Brasil y participó en la instalación de más de 200 empresas argentinas en ese país.



PASO CULTURAL

Relató que "para vender uno debe dar un paso cultural. Pensar el comercio desde la cultura del brasileño y no desde mi manera de pensar o hacer negocios. Si yo no interpreto la cultura brasileña, nunca podré ser exitoso si no me adapto. Puedo conocer la legislación, la modalidad y exigencias de un producto, pero adaptarme sí o sí a su idiosincrasia".



La pandemia señala un freno económico y el analista destaca: "Pero de las previsiones iniciales del FMI se han reducido de una caída del PBI del 9% al 4%. Pero paralelamente el agronegocio tiene PBI positivo, créditos inmobiliarios al 7% nominal anual, hay una fuerte natalidad de pymes y una balanza comercial positiva con crecimiento de sus exportaciones".



Destacó la importancia de "la estabilidad de los negocios agropecuarios en virtud de que hay políticas de estado se mantienen más allá de los colores políticas de izquierda o derecha que gobiernen ese país" y agregó: "Lula era de izquierda, pero triplicó las exportaciones y alentó el crecimiento de las reservas de su Banco Central", indicó Segré.

PROFESIONALIZAR

Luego se refirió al contexto comercial y destacó: "Brasil posee unas 2.600 empresas exportadoras comercializando en Argentina. El 1% concentra el 70% de estas ventas externas". Y agregó: "En Argentina hay unas 200 empresas exportando al mercado brasileño. Un 8% de los exportadores concentra el 70%".



Y explicó entre otros conceptos que el "empresario argentino no sólo debe superar dificultades culturales. Además posee problemas de burocracia, más controles que su colega brasileño y, además, temor con la exportación liquidando su venta a un tipo de cambio y miedo luego de reponer insumos a un tipo de cambio más desfavorable o caro".



Y afirmó: "Brasil es un mercado tremendamente atractivo. Pero lo más importante es manejar mucha y buena información para hacer buenos negocios", agregando, "es clave realizar estudios de mercado simples pero bien enfocados en la forma de comercializar para actuar con inteligencia a la hora de cobrar y financiar. Cualquier negocio hoy en este mercado es totalmente viable. Manejamos 53 compañías y a todas les va muy bien".



Y afirmó finalmente: ¿Es un muy buen mercado, que paga y paga bien. Sólo hay que hacer un buen estudio de inteligencia comercial. Además hay sistemas de información que visualizan aquellas empresas que no pagan, sólo ingresando sus números de identificación fiscal. Por ello es importante contar con un buen asesoramiento profesional en comercio internacional, fiscal y aduanero al ejecutar un proyecto exportador".



Cabe destacar finalmente el especial agradecimiento manifestado por el decano de Ciencias Económicas, Leonardo Saball, y la responsable de la carrera de comercio internacional a Gustavo Segré, Raúl e Ignacio Vaca Viviani de El Semanario de Comercio Exterior, a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO y Radio La Voz.





EN NÚMEROS

2.600 Son las empresas brasileñas que comercializan con Argentina y un poco más de 200 las argentinas.

