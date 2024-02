A fin de recuperar las exportaciones de la Provincia de San Juan, la dirección de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno del doctor Marcelo Orrego, difunde informes de mercados periódicamente, elaborados en base a información propia y de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

En esta oportunidad Investigación de Mercado de Aceite de oliva virgen-EEUU, un país soberano constituido en una República Federal constitucional compuesta por cincuenta estados y un distrito federal. La mayor parte del país se ubica en el medio de América del Norte -donde se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington D. C., el distrito federal-, entre los océanos Pacífico y Atlántico. Limita con Canadá al norte y con México al sur. Con 9,83 millones de kilómetros cuadrados, y con más de 331 millones de habitantes, el país está en el cuarto puesto por superficie total, en el quinto por superficie contigua y en el tercer lugar por población. Es una de las naciones con más diversidad de etnias y culturas, producto de la inmigración a gran escala.



Economía



De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, su PIB de U$S 15,7 billones constituye el 24% del Producto Mundial Bruto y cerca del 21% del mismo en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA). Este es el PIB más grande en el mundo. El país tiene el undécimo PIB per cápita nominal y el sexto PIB (PPA) per cápita más altos del mundo. Además, está en segundo lugar del Índice de Competitividad Global.

EEUU es el importador de bienes más grande a nivel internacional y el tercero en términos de exportaciones, aunque las exportaciones per cápita son relativamente bajas para ser un país desarrollado.

El país es la principal fuerza capitalista del planeta, además de ser líder en la investigación científica y la innovación tecnológica desde el siglo XIX y, desde comienzos del siglo XX, el principal país industrial. En PIB PPA, EEUU es la segunda economía más grande, por detrás de la China.

En el campo de negocios, la actividad líder por sus ingresos es el comercio al por mayor y al por menor; por ingresos netos es la industria, siendo la industria química la más importante. EEUU es el tercer productor de petróleo más importante en el mundo, así como el mayor importador de este producto. También es el productor número uno de energía eléctrica y de energía nuclear, así como de gas natural licuado, azufre, fosfatos y sal. Mientras que la agricultura representa menos del 1 % del PIB, el país es el mayor productor de maíz y soja. Toda esta producción contribuye a que la bolsa de Nueva York sea la más grande del mundo. A su vez, las empresas estadounidenses de Coca-Cola, McDonalds, Apple y Microsoft son las marcas más reconocidas en el mundo.



El oliva



EEUU es el primer mercado en consumo de aceite de oliva fuera de la UE-27, con ventas de más de 360 mil toneladas en 2020. Este dato supone cerca del 12% del consumo mundial de aceite de oliva, sólo por detrás de la UE-27. En 2019 se consumieron unas 350 mil toneladas de aceite, con un valor estimado en precios minoristas de U$S 3.392 millones y presenta estas características:

* El mercado está dominado por el aceite de oliva virgen extra, que representa una media de más de tres cuartos de las importaciones.

* EEUU fue el segundo importador de aceite de oliva argentino en el año 2022, representando el 30% del mercado, porcentaje que significa una cuota muy alta del mismo.

* importó en el año 2022, U$S 1.864.060.000, ubicándose Argentina en el séptimo lugar como proveedor de aceite de oliva a dicho país (con unos U$S 39.620.000), siendo España el principal proveedor, seguido por Italia. En toneladas, EEUU importó unas 410.395, de las cuales 9.923 toneladas provenían de Argentina.



Ventas sanjuaninas a EEUU



Las exportaciones sanjuaninas totalizaron en el año 2022 en U$S 54.707.237 en valores FOB y en 28.651.538 kilogramos:

* Entre los principales productos exportados a este destino podemos encontrar mosto, aceite de oliva, semillas de hortalizas p/siembra, pasas de uva, vino fraccionado y ajos.

* Si observamos al sector olivícola, que totalizó en U$S 13.697.394 en valores FOB, el aceite de oliva representa el 97% (unos U$S 13.280.914) y en segundo lugar se encuentra aceitunas conservadas representando el 3% (unos U$S 416.480 valor FOB).



Conclusión



La industria estadounidense de aceite de oliva se encuentra en constante crecimiento en los últimos años, de todos modos, la demanda en este mercado es muy alta y el 96% del aceite de oliva consumido en los EEUU es importado. El mercado está dominado por el aceite de oliva virgen extra, que representa una media de más de tres cuartos de las importaciones.

Se ven muchas oportunidades en este mercado ya que se espera que en los próximos años continuará creciendo la demanda del producto de la mano de mayores inversiones en marketing para dar a conocer los beneficios que el uso de aceite de oliva para el ser humano.

Finalmente, cabe destacar que prestigiosas empresas olivícolas de San Juan ya exportan a este mercado con creciente asiduidad.

EN NÚMEROS



76 mil U$S es el ingreso anual per cápita de un estadounidense hoy.



22 mil U$S es el ingreso anual per cápita estimado de un argentino hoy.

Más datos

Consulta: Dirección de Comercio Exterior-Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Centro Cívico, Núcleo 5, Piso 4º.Tel: +54 264 4306424 / 25 / 26 / 27



Email: dircomexterior@gmail.com

Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.