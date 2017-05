-¿Ha sido un año difícil para la minería de San Juan, o solamente para Barrick por Veladero?



-Ha sido un año importante. Yo no lo definiría ni difícil ni fácil, si no un año importante, donde el sector ha visto que el Estado está cumpliendo el rol que tiene que cumplir, que es determinar condiciones y obviamente hacer cumplir las obligaciones. Hubo problemas puntuales con una empresa, que no quiere decir que haya sido con todo el sector. Yo soy optimista, no solo de lo que va a pasar con el sector minero en San Juan, sino también de cómo las empresas (Barrick y Shandon Gold) van a superar los problemas que han habido y yo creo que los vamos a superar y vamos a dar desde acá el ejemplo que se puede hacer minería con un cuidado extremo al cumplimiento de las normas.

-¿Alguna vez dudó de que la provincia tiene que seguir con la minería?



-Eso nunca se puso en tela de juicio. La provincia ha tomado como política de Estado el desarrollo minero, como uno de los ejes del desarrollo sanjuanino. Yo creo aún más que la provincia con nuestra actitud ha fortalecido ese concepto de que la minería es política de Estado, y como es política de Estado, se tiene que hacer de manera seria y responsable, y cuando se hace de esa manera se fortalece el horizonte para seguir trabajando con el desarrollo minero sanjuanino, dentro del desarrollo minero argentino.

-La provincia ha logrado mantener su control y soberanía ante algunos intentos de injerencia de la Nación...



-La provincia ha dejado claro que los recursos naturales son de propiedad de la provincia porque así lo establece la Constitución. Y nosotros tenemos el control del medio ambiente y de las circunstancias en las que se desarrolla la minería. Lo que sí hemos concurrido a la Nación para unificar el discurso: nosotros propendemos a desarrollar una minería responsable, la Nación también, porque obviamente, nosotros somos los titulares de los recursos, pero ellos son los que manejan la política minera a nivel nacional, que también genera la atracción de inversiones a nivel internacional. En resumen, lo que hemos dicho es, nosotros no delegamos facultades que le corresponden a la provincia, pero tratamos de unificar un discurso con la Nación sobre cómo se debe hacer minería en el país, y dentro de eso en un país federal, cómo hay que hacerla en San Juan.

-¿Qué espacio tiene la pequeña minería en su gestión?



-Primero, considerar que la minería en San Juan no es solo la metalífera, es un gran sector, pero hay minería no metalífera, hay minería vinculada a la explotación de rocas de aplicación, que también es parte de la economía provincial, pero también parte de la identidad de los sanjuaninos, así como la vitivinicultura o la explotación de cales. Y la pequeña minería representa un eje que no podemos perder de vista. Hay pequeños mineros que necesitan el acompañamiento del Estado, hay pequeños artesanos mineros que necesitan que nosotros les podamos proveer ciertas líneas de créditos, que es lo que se entrega mañana lunes, y que hacen a potenciar la economía sanjuanina.

-Hay grandes capitales internacionales que han invertido en cales en San Juan. Como están los emprendimientos familiares, también hay grandes capitales. ¿Piensan en emparejar el esquema de obligaciones tributarias de este sector con el de la minería metalífera?



-Yo creo que lo más importante para un Estado, es mantener la seguridad jurídica. Si hay alguna modificación al esquema impositivo debe ser una modificación global que no atente contra las condiciones que le motivaron a las empresas a llegar con las inversiones a San Juan. Nosotros no nos cerramos a ningún análisis, pero tampoco quisiéramos generar ningún tiempo de impresión o idea, de que estamos intentando modificar de forma unilateral el esquema impositivo, que ha sido aprobado, que es el que de alguna manera hoy rige la relación entre el Estado y las empresas.

-¿Cuál es el aporte que hace la minería a la provincia?



-Hoy, la minería implica, del producto exportable de San Juan, estimativamente casi el 70 por ciento. De 1.500 millones de dólares que se exportaron el año pasado, 1.050 millones más o menos provienen de productos de la explotación minera. Y del PBI (Producto bruto Interno), la minería representa el 35 o 37 por ciento. ¿Por qué tanta diferencia entre la exportación en relación al PBI?, porque no todo lo que producimos en San Juan tiene destino de exportación.

-¿Hay perspectivas de nuevas inversiones mineras?



-Yo creo que es importante el dato de que los tres proyectos en explotación han extendido su vida útil. Esto también es una buena noticia, porque quiere decir que hay un poco más de rentabilidad, quiere decir que las medidas que se han tomado, las nacionales sobre las retenciones, y las provinciales, sobre que ésta provincia respeta las normas, conforman un ámbito propicio para fomentar las inversiones.

-También es cierto que el valor de los metales ha ido subiendo...



-Eso también es real. Yo creo que el aumento de inversión en exploración, no solo en la provincia si no en el país, que supera el 130 por ciento para este año con respecto a 2016, nos pone optimistas sobre la posible llegada de algunos emprendimientos que tienen avanzados proyectos de prefactibilidad. Estamos instando a que algunos inversores que tienen proyectos factibilizados o prefactibilizados puedan comenzar con la explotación. También pensamos que la incorporación de Shandong Gold en la mina Veladero trae la expectativa de poder mirar otros proyectos sobre los que se pueda avanzar también.

-¿Ha tenido ofertas o contactos con Shandong Gold por otros emprendimientos mineros sanjuaninos?



-He tenido contactos formales en Capital federal. He conocido a parte de las personas de máxima responsabilidad dentro de esa empresa. Vienen con la expectativa de continuar explotando Veladero, obviamente, pero además Sandong Gold mira otros proyectos, además de Lama.

-¿Algún proyecto en particular?



-Yo creo que lo más cercano, seguramente sobre el segundo semestre, es que se presentará algún estudio, que venía haciendo Barrick y que seguramente lo tomará Shandong Gold, sobre Lama en primer medida, y luego irán continuando con otros.

-¿Como socios de Barrick, o solos?



-No tengo ese nivel de detalle hasta ahora. Hoy ingresan como socios de Barrick. En Lama es probable que puedan continuar y algún otro proyecto nuevo, podrían continuar asociados o hacerlo de manera independiente.

-Es una gran ventana la que se abrió con la llegada de Shandong Gold...



-Es una de las empresas más grandes del mundo. Yo creo que es una gran ventana la que se abre para San Juan.