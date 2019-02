Para entender los nuevos desafíos para el desarrollo definitivo de la provincia, Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO entrevistó al actual director de Competitividad y Vinculación Tecnológica responsable de generar en la provincia programas como el Aprender a Emprender.



- Marcelo, ¿qué es la economía 4.0?



Está marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Es el futuro, cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a industrias en todo el mundo tal como lo conocemos.



Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La manufactura y el mundo del empleo cambiarán de un modo radical. Impactarán en cómo somos y nos relacionamos, pues esta revolución afectará el mercado del empleo, el futuro del trabajo, la desigualdad en el ingreso. Representa un cambio de paradigma, en lugar de un paso más en la carrera tecnológica.



Podríamos decir que las claves para entender esta revolución son que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología, tecnología digital de comunicaciones. Y donde la internet de las cosas jugará un rol fundamental.



Esta cuarta revolución industrial, no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital. Tiende a la automatización total de la manufactura, donde corre por cuenta de sistemas ciberfísicos, hechos posibles por esa internet de las cosas y el cloudcomputing (lo que llamamos la nube).



Las empresas podrán crear redes inteligentes que podrán controlarse a sí mismas, a lo largo de toda la cadena de valor y por lo tanto el mantenimiento o la generación de empleos podría verse afectada.



Si bien esta cuarta revolución industrial tiene el potencial de elevar los niveles de ingreso globales y mejorar la calidad de vida de poblaciones enteras, el proceso de transformación sólo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse es por eso que en gran medida el futuro del empleo estará hecho de trabajos que aun no existen, en industrias que usan tecnologías nuevas y condiciones jamás experimentadas.



- ¿Cómo se construye o genera en una sociedad?



Este nuevo paradigma nos lleva a uno de los principales problemas con los que un Gobierno se enfrenta: la creación y sustentabilidad del empleo.



Del mismo modo que lo hizo Sarmiento, nuestro Gobierno Provincial por medio de la educación y la promoción de una cultura que promueve el trabajo, la innovación y a la gente a tomar riesgos sin miedo a ser estigmatizados si fracasan en el intento de crear un nuevo emprendimiento, y desarrollando una cultura que instale una actitud de que "sí se puede" y que vale la pena probar y correr riesgos.



Por estas razones San Juan busca una educación de calidad,donde uno de sus ejes es la promoción del Emprendedorismo y la Innovación en un trabajo interdisciplinario buscando un ecosistema social en donde el sistema educativo sea uno de los pilares.



El Objetivo es promover una mayor interrelación entre la Educación y el mundo del trabajo, estimulando el fortalecimiento de la mentalidad emprendedora y creadora de empresas, generando fuentes de trabajo y crecimiento.Donde la educación y el mérito sean algunas de las bases mas importantes de la movilidad social que caracterizo nuestro país hasta hace algunas décadas.



En este siglo, el siglo de la economía del conocimiento, si no logramos eso, se condena a los sectores de menores recursos a continuar en la misma situación porque no estaremos logrando poner a disposición de nuestra sociedad herramientas para conseguir buenos empleos y estaremos perpetuando un sistema.



Si observamos las sociedades desarrolladas veremos que hay una relación directamente proporcional entre la calidad educativa y su nivel de desarrollo, debido justamente a que estamos inmersos en esa economía del conocimiento donde las sociedades que crecen y desarrollan son aquellas que apuestan a la innovación, produciendo bienes y servicios de mayor valor agregado.



- ¿En qué situación se encuentra Argentina, en general, y San Juan, en particular?



Argentina -y San Juan no ha sido en el pasado la excepción- se han estancado, no hace falta más que mirar le evolución histórica nacional en forma comparativa con el contexto internacional. Pero los tiempos han cambiado, y si bien el Gobierno nacional ha tomado este rumbo, San Juan es un ejemplo nacional en promover la cultura del trabajo, la iniciativa innovadora y emprendedora.



- ¿Qué se está haciendo en San Juan al respecto?



El gobierno de San Juan a través de una Política de Estado llevada adelante desde los Ministerios de Educación, la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico - y el aporte de Hacienda buscando lograr un Estado más eficaz y eficiente - logró en 2017 el Premio Nacional que la Fundación Junior Achievement Argentina otorga a la Organización Publica en Argentina que más promueve el Emprendedorismo y la Educación Económica gracias a su Programa "Aprender a Emprender" Estamos trabajando para lograr crecimiento económico y desarrollo, buscando generar empleos de calidad sustentables en el tiempo por medio de una estrategia basada en la innovación, el emprendedorismo, la educación de calidad, la densificación del entramado productivo y la incorporación de tecnología.



La implementación de estos programas donde fomentar el emprendedorismo y la innovación dentro del Ecosistema sanjuanino son vitales para insertar San Juan en esta economía 4.0.