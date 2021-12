Cada vez que alguien escucha la idea de instalar una planta de energía fotovoltaica en la provincia difícilmente pueda o quiera cuestionarla, salvo que la propuesta sea construirla en las cercanías, nada más y nada menos, que del Parque Nacional El Leoncito. Es que por tratarse de un monumento histórico y natural de San Juan, las aguas se dividen entre quienes apoyan la iniciativa porque ayudaría a mejorar el sistema eléctrico que es deficitario por ser "cola de línea", y los que indican que afectaría el equilibrio ecológico de la zona ya que el predio en cuestión cuenta con bosques nativos protegidos por ley. Lo cierto es que a la fecha, el pedido realizado por la empresa JAB Solar SA, a la Secretaría de Ambiente local aún no tiene respuesta, pero sí se encuentra en etapa de evaluación final para dar la aprobación o no de este proyecto.



Todo surgió en el 2017 cuando la firma mencionada presentó una iniciativa denominada "Energía renovable dual", porque contemplaba la generación de energía fotovoltaica y eólica, pero ésta última opción quedó - al menos por ahora- descartada. La nueva propuesta -actualmente en estado de evaluación-, es sólo de energía solar. Desde la empresa, lamentablemente, no autorizaron a uno de sus directores, Jorge Bastias, a hablar con este medio, "al menos por ahora", según expresó, por lo que se desconocen aspectos que sólo ellos podrían evacuar.



Sí hablaron muchos de los involucrados en este proceso ya sea porque sienten que esta planta favorecería sus intereses o porque creen que sería contraproducente para la zona.

VOCES ENCONTRADAS

Emiliano Leonardi, intendente del Parque Nacional El Leoncito, contó que recién se enteró del proyecto en la audiencia pública realizada en Barreal. "Fuimos a hacer vista del expediente porque desconocíamos la propuesta. Luego elevamos un informe a la Dirección Regional Centro que depende del área de conservación de Parques Nacionales que es la encargada de este tipo de evaluación. Así es que hasta que ellos no respondan no tenemos ninguna opinión oficial al respecto. No es sencillo porque no es algo que se haya presentado formalmente en Parques Nacionales", explica el funcionario.



Una vez corrida la voz por todo Barreal y alrededores, surgió un grupo de ecologistas en defensa de los probables daños que esto podría ocasionar al ecosistema. Bajo el lema y denominación en redes sociales @salvemoslapampadelleoncito, salieron a pedir públicamente la "no instalación de la planta solar". Gabriela Suárez, una de las voceras, dedicada al kitesurf y embajadora de la marca textil Patagonia en esa división - dedicada a la defensa del medio ambiente en todo el país a través del deporte-, indica que "bancamos completamente la energía renovable más acá en San Juan, pero no en las cercanías del Parque, eso es una locura. Por eso a través de Instagram tratamos de llevar información a todos los sanjuaninos que no saben lo que está pasando y no entienden porque estamos enojados. Creemos que está muy bien hacerla, pero al lado del área protegida no. Además tendrían que talar un montón de retamas, y esto no lo suponemos ya que hemos caminado el lugar y no queda otra alternativa porque un árbol está al lado del otro".



Esta agrupación también asegura que habría contaminación visual y lumínica que rompería con el paisaje único de la zona. "Si uno pasa por una planta de energía ubicada llegando a Las Flores, por ejemplo, ves como una gran laguna y en realidad son paneles solares, lógicamente se ven como se verían si se instala la del Leoncito y se refleja como un espejo en el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? que habría contaminación visual y lumínica sin contar el daño al medio ambiente si se talan las retamas. Además esa zona es un pasaje de cóndores que también se vería afectado.



De hecho estamos charlando ese tema con Aves Nacionales, una ONG, que nos está apoyando en ese sentido", agrega Gabriela.



Desde el área protegida

Lindante al Parque Nacional, se ubica la reserva "Barreal Blanco", que cuenta con un convenio con la Secretaría de Ambiente para limitar el uso de esas tierras privadas y disponer un área de conservación natural y protegida. Esta reserva natural que comprende una parte del camino del Inca, un área de bosque con categoría amarilla, un cielo que está protegido por ley en el radio de 15 kilómetros desde donde está el Casleo, ha sido declarada área natural por el gobierno de San Juan. Desde allí también tomaron partido sobre el tema. El encargado y vocero de esta empresa, que prefiere mantener su nombre en el anonimato explica que "apenas me puse a escarbar un poco en la posible instalación de la planta fotovoltaica vi cosas que no cerraban como una primera audiencia a la que no asistió nadie, ni había un registro de eso. En aquel entonces se quería hacer en la parte central de la Pampa, pero no se hizo por los cuestionamientos que surgieron.



Recién este año se reabrió el expediente y tuvieron que llamar a una nueva audiencia. Nos involucramos porque nuestro compromiso es defender la reserva y su entorno en forma mancomunada con la provincia. Vimos el expediente y carece de precisiones fundamentales y tiene contraposición de intereses. Por un lado la propuesta está vinculada a la conservación destacando muchos valores del lugar, y por otro modifica ese entorno. Eso me generó mucho ruido sobre todo porque en San Juan hay miles de lugares en los que se podría desarrollar un emprendimiento de esta misma naturaleza ya que la radiación solar es óptima en toda la provincia". -

Desde Barreal Blanco, también argumentan que para su construcción "sería necesario talar bosques nativos que deben ser protegidos".



En un principio, la evaluación de la instalación de esta planta contempla en esta etapa la generación de dos megavatios, algo pequeño, aunque el proyecto original prevé cuatro etapas hasta su ampliación final.



"Nadie va a poner estaciones transformadoras, con lo que eso implica, para hacer solo la primera etapa, además eso ya es arruinar el lugar y su entorno. Esto sin contar otros valores como que El Leoncito es un Parque Nacional, es monumento natural y sitio histórico, hay tres leyes que lo amparan. En cuento a los 15 kilómetros de cielo protegido por ley alrededor del Casleo, hay que decir que está a 15, 4 kilómetros, es decir apenas 400 metros más allá de la protección legal. Indudablemente eso los hace pensar que tienen vía libre para todo", indican desde Barreal Blanco.



Entre opinión y opinión de uno u otro lado, la realidad indica que la Pampa El Leoncito es un sitio único en el país por sus particulares características, y está protegido por diferentes leyes y ordenanzas municipales.



"Plantean que la planta solar no será visible desde muchos lugares y eso es una gran mentira, y si bien es más interesante ver un parque fotovoltaico que una refinería de petróleo, arruinaría el lugar. Otro aspecto es que habrán luces donde no había mientras que desde Turismo de la provincia tratan de obtener la certificación Starlight de cielos oscuros vinculada al turismo astronómico", agregan.

A la cabeza de la energía solar

En San Juan hay 16 proyectos ya instalados que generan 320 megavatios, la mayor potencia instalada nivel nacional con este tipo de energía, según se desprende de los informes del EPSE - Energía Provincial Sociedad del Estado-. Desde esta perspectiva, muchos sectores se verían beneficiados porque nadie puede negar las ventajas de la generación de energías renovables. De hecho lo que cuestionan los sectores que no acuerdan con esta propuesta no es el parque solar en sí, sino la ubicación elegida.



Víctor Doña, titular del EPSE, señala que "nosotros no tenemos mucha información, pero sí sabemos que la empresa JAB Solar S.A quiere crear un parque chiquito de 2 megas. Desde el punto de vista de la conveniencia energética cada parque solar que se haga en San Juan será bienvenido.



Hoy en día el 38 por ciento de energía solar producida en el país es aportada por San Juan. Así es que cualquier crecimiento en este sentido es bueno. Ahora desde el punto de vista ambiental lo desconozco, aunque entiendo que para presentarse deben tener un terreno saneado, sin problemas de propiedad y con la aprobación de impacto ambiental. Son dos temas distintos que deberá analizar la autoridad competente".



Otra de las entidades directamente afectadas en este tema es el Complejo Astronómico El Leoncito CASLEO-. Desde allí su director, Sergio Cellone, asegura que "la empresa nos presentó un pedido de informe porque en virtud de la ley 345 L de protección del cielo del Leoncito, todo emprendimiento ubicado a 15 kilómetros desde donde está el observatorio tiene que contar con nuestra aprobación. Así fue que lo estudiamos y al estar más lejos no podríamos decir nada. De todas formas tomamos conocimiento y vimos que no había nada que pudiera ocasionar contaminación lumínica que es lo que nos preocupa a nosotros, ni ningún tipo de riesgo para nuestra actividad. Así y todo hicimos algunas recomendaciones referidas a que se manejen según la ordenanza municipal que regula las luminarias, a través de una nota enviada a la empresa".



Es bien sabido que la zona cuenta con problemas de energía eléctrica por tratarse de la última parte del tendido proveniente de Calingasta, lo que suele ocasionar inconvenientes a éste observatorio. "A nosotros nos interesa el mejoramiento de la línea eléctrica porque somos lo que se llama cola de línea y eso trae problemas. Creemos que todo lo que sirva para suministrar energía al complejo es positivo".

Palabra de intendente

Si hay una voz que debe defender los intereses del departamento y sus zonas protegidas por ley, es el intendente Jorge Castañeda. Al respecto señala : El Parque Nacional el Leoncito está ubicado a 32 km de la ciudad de Barreal, es de fácil acceso y cuenta con una variedad importante de atractivos. Sus más de 89 mil hectáreas resguardan una muestra muy valiosa de las comunidades típicas de la Precordillera Cuyana. Del mismo modo, protege algunos yacimientos paleontológicos, sitios históricos y áreas de interés arqueológico, incluyendo una parte del trayecto del Camino del Inca. El Parque Nacional El Leoncito también tiene como objetivo preservar el área de la contaminación, garantizando las condiciones atmosféricas que hacen que sea uno de los mejores sitios del planeta para la observación de astros.



>> Entrevista/José Luis Espinoza



El proyecto que espera



José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia, dio detalles sobre la probable instalación del parque de generación de energía alternativa en las inmediaciones de El Leoncito, ya que este organismo del Estado es el encargado de realizar la evaluación final para dar el consentimiento o no a la empresa JAB Solar, dueña del proyecto.

- ¿En un pincipio la propuesta para instalar la planta de energías alternativas era prácticamente en la misma Pampa El Leoncito?

Sí, efectivamente, pero la provincia expropió ese terreno y quedó de utilidad pública. Así el proyecto quedó sin efecto, pero aún no había nada en el lugar ya que era sólo una propuesta.



- ¿La expropiación se realizó para evitar que se instale allí la planta solar?

No lo sé porque no fue solicitada por esta área, habría que preguntar si el pedido de expropiación fue del Ejecutivo o el Legislativo.



Entiendo -pero esta es una opinión personal-, que para ingresar a La Pampa El Leoncito a realizar actividades deportivas o recreativas debían pasar por un terreno privado, y ahora no, quizá esta haya sido la causa, pero no lo sé.



- Después de ese hecho ¿Cómo continuó la propuesta que ahora está siendo analizada?

La empresa JAB Solar presentó un nuevo estudio ambiental mucho más al sur de la Pampa El Leoncito, a unos 3 kilómetros aproximadamente de su perímetro. Esto ya tuvo su audiencia pública donde hubo opiniones encontradas porque habían vecinos que lo veían bien al proyecto y otros que argumentaban que iba a impactar negativamente en la Pampa El leoncito. Fueron varias las opiniones encontradas. Lo cierto es que todo esto está siendo evaluado técnicamente y aún no se ha aprobado nada. Según manifiesta el expediente, el EPSE entiende que allí es una terminal de la red eléctrica y no hay suficiente tensión para dar energía a futuros proyectos por lo que este parque podría favorecer a la zona. Todo está siendo evaluado y la Secretaría aún no se expide.



-¿Qué evalúa la Secretaría teniendo en cuenta que hay un Parque Nacional muy cerca?

Si bien no está en la misma Pampa El Leoncito, participaron sus autoridades y nunca han manifestado ni presentado ninguna observación ni requerimiento. Lo importante es saber que está alejado y es un campo privado.

Yo no puedo dar ninguna otra opinión porque todo está siendo evaluado para que la autoridad tome una decisión.

- Desde la agrupación ecologista "Salvemos la Pampa El leoncito", argumentan que este parque fotovoltaico sería perjudicial para la zona debido a la contaminación lumínica que ocasionaría a ese cielo tan propicio para la astronomía. Además indican que podrían deforestar la zona que tiene una buen parte de bosques nativos protegidos. ¿Usted qué opina?

Contaminante no es, podrá haber un impacto visual, paisajístico, y bueno eso podemos charlarlo, pero será una cuestión del observador. La contaminación lumínica no existe porque el sistema de iluminación apunta hacia el suelo y eso está estudiado. Hay que aclarar que está en las inmediaciones de la Pampa El Leoncito y no dentro.

Tampoco está dicha la última palabra sobre este tema. Respecto de los bosques nativos debo decir que no serán afectados para nada por la planta porque es un terreno muy amplio y el proyecto está previsto en un lugar donde no hay nada.



No va a ocupar todo el predio ya que si no me equivoco tiene unas 500 hectáreas y van a ocupar unas 10 hectáreas en las que no hay nada.



- ¿Queda alguna audiencia pendiente, o en qué instancia está la evaluación?

No, ya no habrá más audiencias. Actualmente está en el área legal, y a consideración de la superioridad.



-¿Hay fecha estimada para conocer la resolución?

No, la ley no contempla cuando la autoridad se tiene que expedir, incluso puede pedir ampliación de información, o recibir alguna observación importante de los vecinos que debe ser presentada con la acreditación correspondiente.



Hay que ser mesurado y cauto. Aquellos que entienden que esto está lesionando legítimamente sus intereses deben acreditarlo.



El municipio, el EPSE, el CASLEO, están a favor de este proyecto porque, este último por ejemplo, debe instalar un nuevo telescopio y necesita energía de calidad para poder hacerlo ya que esa línea llega desde Calingasta y tiene deficiencias. Sin duda hace falta inyectar energía en sentido contrario, todo eso se evaluará porque hay que balancear todas esas cosas.



- ¿Por qué cree entonces que esto no se aprueba desde el 2017 que fue presentado?

No es así. En el 2017 se aprobó y se expropió, y en el 2019 se presentó un nuevo proyecto que no tiene resolución porque hay opiniones encontradas.



- Es un proyecto de 2 megas, pero con opción de extenderlo a 10 megas.

Sí, pero si se aprueba será de dos megas que es lo solicitado y si quieren ampliar requerirá de nuevas aprobaciones. No hay que confundir a la gente porque por ahí hay malas intenciones diciendo que vamos a talar un bosque nativo y no es así porque nunca lo permitiríamos, esto sin contar que en la zona del proyecto no hay nada.



