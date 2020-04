Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial Joven de San Juan, respondió a una entrevista de Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO, sobre cómo viene trabajando este sector importante de la producción, en momentos de cruda realidad, por la pandemia creada por el coronavirus (Covid-19).



Expresó inicialmente "yo dividiría en tres áreas la industria, en estas condiciones. Por un lado está el sector esencial, como es el caso de quienes fabrican cloro, artículos de limpieza, desinfección, gases, alcohol, barbijos, etc., ellos están duplicando su labor y son los que más se están moviendo. Al contrario del resto, ellos están aumentando su trabajo. Por otro lado tenemos a la industria que tuvo un parate en seco, quienes tenían algo de trabajo y de repente este mes se quedaron mal, sin movimiento; y finalmente, hay otras industrias como las textiles y los calzados, a las que se les avizoran meses muy drásticos, con un futuro de gran incertidumbre".



Continuó "nosotros desde la Unión Industrial Joven local nos organizamos en bolsas de trabajo y estamos colaborado con esas empresas porque vienen meses muy duros, y además nos estamos reuniendo y consultando a las aseguradoras y los abogados, para ver que manera redireccionamos a esta gente o mano de obra ociosa, para que vayan a otro sector a ayudar a crear capital y movimiento económico".



Y respecto a lo que dijeron y opinaron desde la Unión Industrial de la Nación, y otras entidades vinculadas mencionó que han sido bienvenidas, pero falta más ejecutividad, hay medidas como baja de créditos, como para pago de salarios, a tasa del 24 %, pero hoy se vuelve una tasa difícil de pagar.



Palacios agregó que "resulta que es tomar deuda pero no para crecer, o mantenerse, sino para pagar deuda. Hay casos de gente que está muy mal y no se ve la salida".



En relación a la consulta sobre las salidas y ayudas del sector bancario aseguró "hay bancos que se están moviendo, pero hay otros que están tendiendo demoras en la agilización como para tomar esos créditos. Y las pymes pequeñas y muchas de ellas familiares, creadas por antecesores con mucho sacrificio y dedicación, que son el pulmón de la actividad socioeconómica en toda la República Argentina, lo sufren rotundamente".



En el mientras tanto, consultamos como vencen la cuarentena? "Bueno, nosotros hemos hecho en San Juan un comité de crisis, y nos juntamos en video conferencias y también por video llamadas, tanto a nivel local, como en el contexto nacional. Y estamos decidiendo las medidas de la actualidad y lo más difícil, es viendo decisiones sobre cómo se va a actuar cuando se levente la cuarentena".



Destacó que "esto, que se compara muchas veces a como salir de una guerra o un combate, es todavía muy difícil de evaluar respecto de como quedará el país y la provincia en lo social y económico, pero sin dudas no será igual al antes de la aparición del coronavirus (Covid 19)".

Ricardo Palacios,UIJSJ