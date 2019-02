El mercado internacional de la leche en polvo recibió el segundo mes del año con datos positivos para la mayoría de los productos lácteos. La leche en polvo entera trepó más del 8% en su precio respecto a enero. La mayoría de los productos comercializados en la subasta de este martes del GDT también se movieron a la suba. Se llevó a cabo este miércoles la segunda subasta de la plataforma Global Dairy Trade, la cual registró una suba general promedio de todos los lácteos de 6.7%, alcanzando los U$S 3.265 por tonelada. En lo que respecta a la leche en polvo, la versión entera se acomodó muy bien en el remate, logrando una suba del 8.4% y cerrando en U$S 3.027 la tonelada. La leche en polvo descremada subió 3.9% y alcanzó los U$S 2.534 por tonelada.