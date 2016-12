Patio de juegos, anhelo de muchos



Ana Ramazzi de Coria fue terminante: no quería una fiesta por su jubilación como directora fundadora del Jardín Lagarto Juancho y del Colegio Integral con acto protocolar mediante. Su sueño era armar un patio de juegos y una comida diferente para los 327 niños que hace años almuerzan en el Comedor San Cayetano, en Chimbas.

Comedor, que nobleza obliga decirlo, ella junto a todos sus alumnos, ayuda a sostener desde hace 19 años con donaciones.



Lo dijo y casi que por arte de magia o, mejor dicho, por obra de tantos años de dar el ejemplo, la solidaridad se hizo presente. Ana tuvo su misa de jubilación el 7 de diciembre pasado celebrada por un ex-alumno -el padre Germán Pickelny- pero también el patio de juego flamante. Claro que nada de esto hubiese sido posible sin la donación de 10 bolsas de cal, 4 bolsas de cemento, 4 palets, 7 tarros de pintura, muchos pinceles y rodillos, 8 bolsas de tierra, palos, grancillas, 48 cubiertas, el container para escombros. 2 árboles, 4 plantas aromáticas, 5 plantas de romero, 6 arreglos florales, plantines de malvones, jazmínes, flores y plantas, un biblioteca con libros, juegos de mesa, el alambrado para hacer el cierre perimetral que regalaron alumnos con sus papás y abuelos, exalumnos, parientes lejanos y propios (como sus hijos, sus hermanas y cuñadas, sus nietos), docentes, amigas de toda la vida, compañeras del Garden Club, porteros, en fin de toda una comunidad educativa, como le gusta llamar a Ana a quienes la rodean en el colegio. Además la restauración de calesita, tobogán, columpios y hamaca más 3 calesitas nuevas.



Esto no fue todo. Tal como lo había pedido la dueña del festejo, recibió de donación de sus alumnos y compañeros de trabajo, 1.000 milanesas, 1.000 panes, 1.000 pizzetas, 6 kilos de jamón, 12 kilos de queso, 3 kilos de mayonesa, 500 helados, 3 bidones de agua, 300 litros de jugo de naranja natural, 10 kilos de hielo y cientos de golosinas que fueron el broche de oro para un festejo solidario sin igual, en un rinconcito de Chimbas que a partir de ahora, tendrá un madrina y fundamentalmente un lugar donde jugar.







La "Casa (que) Cura''



Quizás allí no haya camillas ni doctores deambulando. Pero la casa que éste año Fundamé -la Fundación María Echenique- pudo refuncionalizar y dejarla cómo necesitaban para contener a los niños que padecen cáncer, es, sin lugar a dudas, el mayor logro de la entidad que "pone curitas'' a quienes sufren. A partir de ahora, allí pueden permanecer aquellos pacientitos que vienen de zonas alejadas a cumplir con sus tratamientos oncológicos. Hay lugar para que convivan de manera gratuita y muy cómodamente hasta 3 familias, algo fundamental para quien no sólo tiene que soportar los dolores de una enfermedad sino que encima no tiene medios para cubrir costos de traslado y estadía.



Fundamé nació en 2003. María del Valle García de Cerdera, había perdido a su mamá, María Echenique, tras una lucha contra el cáncer. Por eso ella, decidió reconvertir todo su dolor en ayuda para los pacientes más pequeños.

Así fue como, fue tomando forma la entidad solidaria que a esta altura de las circunstancias ya tiene 80 voluntarios y mucho trabajo desde aquella vez que le dieron permiso para instalarse en una casita de madera en el mismo predio del hospital Rawson. Pero ese lugar no era suficiente para contener toda la ayuda que iba sumándose y las necesidades de quienes recurrían allí. Entonces en el 2013 alquilaron una casa en Avenida Sarmiento 1437 (este), a pocas cuadras del centro de salud que, unos meses más tarde y con un subsidio oficial pudieron adquirir. Al año siguiente le hicieron algunos arreglos pero seguía faltando espacio. En el 2016, gracias a otro subsidio de 1.200.000 pesos del gobierno más ahorros alcanzados con eventos y donaciones pudieron construir tres dormitorios con sus baños, una cocina-comedor y un salón de usos múltiples donde les dictan talleres a las mamás, más el equipamiento (aires acondicionados, tv, computadoras, impresoras donadas por TC Sports, familia Malaisi y Carnes Aguilera, entre otros grandes aportantes como Miguel Angel Alessi o la Cochería San José).



La obra de Fundamé no termina en la casa sino que se ocupa de la medicación, la ropa, la comida y de la contención. Además entregan pelucas para quienes han perdido el cabello por la quimioterapia pero no las ganas de vivir.







Paso a paso



Cintia Ridao es fonoaudióloga y amante de la montaña, lo que sin duda influyó para idear un taller participativo con padres y chicos del Centro de Rehabilitación Andalue, donde ella trabaja, para salir a tomar contacto con la naturaleza.



Este primer paso, de otro gran sueño que aún no cuenta, se realizó en el mes de julio con total éxito, por lo que los participantes comenzaron a demandar nuevas salidas. Actualmente no son sólo caminatas por Lomas de las Tapias, Dique de Ullum; cercanías del autódromo; o donde decidan llegar, sino también carrovelismo en Pampas del Leoncito, o rafting en el mismo dique. La propuesta se conoce como "Trekking Inclusivo San Juan" (igual figura en FB para tomar contacto), y se lleva adelante cada 15 días con un grupo de unas 150 personas, según el tipo de salida.



"Primero fueron padres y chicos de Andalue, eran cerca de 40 o 45 personas, pero luego me animé y comenzamos a sumar a los que querían, siempre dejando claro que era para todos sin distinción de capacidades o discapacidades. En el último trayecto se incorporaron personas en silla de rueda. Generalmente lo hacemos los sábados a partir de las 8 o 9 de la mañana hasta el medio día, es algo realmente hermoso", cuenta Cintia.

En enero habrá un receso y retomarán las actividades en febrero junto al equipo que colabora para que esto sea posible.



Pueden asistir personas sin límite de edad, aunque los chicos deben ir acompañados de sus padres. La idea es tomar contacto con la naturaleza, realizar una actividad física, pero por sobre todas las cosas incluir a todas las personas por igual. Es bien sabido que la exposición a paisajes de la naturaleza puede mejorar el bienestar de las personas, más aun si están bien acompañados.