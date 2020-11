No hay quien no disfrute de una buena taza de té, sola o acompañada de alguna exquisitez dulce o un bocadito salado. El té no solo es una infusión, es un momento que podemos regalarnos para meditar, disfrutar de unos minutos con nosotros mismos o acompañados de algún afecto.

Para aquellos que adoran el té o quieren incursionar en esta tradición milenaria llega Té.Cito, la línea de té en hebras de la sommelier y pastelera Natalia Rivero, quien, por medio de la misma, busca llegar a los hogares sanjuaninos para compartir su amor y pasión por esta deliciosa infusión.

Té.Cito comenzó como un servicio de té a domicilio, donde Natalia te indicaba cómo degustarlo y apreciar cada característica que ofrecen las distintas variedades, pero decidió ir por más.

Hace 7 meses atrás comenzó a gestarse la idea de la línea propia, priorizando productos de alta calidad. “Se realizó una exhaustiva cata, buscando de esta manera a los mejores productores de Misiones y por supuesto, las mejores hebras, base de un buen Blend”, comenta entusiasmada Natalia de hoy poder lanzar su marca.

La línea ofrece té en hebras puros, como lo son el té blanco, el té verde y el negro, además de dos Blend, uno con hebras de té negro, azahar, jazmín y bergamota, y otro Blend de té verde y blanco con durazno, manzana, pétalos de rosas y cáscaras de naranja. Pero no serán los únicos, ya que las expectativas de Natalia es poder sumar nuevos Blend.

Junto con el producto, se brinda importante información, como por ejemplo la temperatura ideal y el tiempo de infusión de cada té, para que, por medio de la práctica doméstica, lograr esa taza de té ideal.

Frío o caliente, solo o acompañado, a cualquier horario, el objetivo de Natalia Rivero es que por medio de Té.Cito, cada sanjuanino y sanjuanina pueda viajar a momentos únicos de sus vidas o crearlos. La finalidad es reconfortar el alma y disfrutar de sabores de calidad.

¿Dónde lo consigo?

Si quieres probar las distintas variedades que ofrece Té.Cito, puedes contactarte con Natalia por medio del Instagram @tecito.serviciodete o al número 2645187623. Además se pueden encontrar los productos en la panadería y pastelería Dulces Tentaciones (Hipólito Irigoyen 1777 este, Santa Lucía).