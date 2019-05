Al aire libre. Duilio trabaja en la clasificación y disposición final de residuos de la mina Veladero desde hace más de diez años.

Hace exactamente una década que Duilio está encargado de la recepción, clasificación y disposición de los residuos que genera la operación minera Veladero. “Creo que al tener familia e hijos, un trabajo dentro de la actividad minera en San Juan te brinda mucha seguridad en un contexto de crisis como el actual. Sobre todo porque uno a fin de mes sabe lo que va a cobrar y cuándo lo va a cobrar, más allá de que los precios suban, eso para mí es muy importante, sobre todo teniendo un hijo estudiando en otra provincia y dos en primaria”, explicó Duarte.

La función específica del experimentado operario es disponer los elementos que ya no se utilizan en la mina como aceites, mangueras con fluido, filtros, paños absorbentes, residuos domésticos, hojalata, cartón y hasta aquellos que resultan más peligrosos, como los que poseen cianuro o cinc.

Incluso los papeles y tapitas de botellas son ordenados y enviados a casa SAHNI para fines solidarios, desde la mina también han realizado envió de tapitas al Hospital Garrahan en Buenos Aires.

“Lo importante es que la minería no solo te brinda un espacio laboral sino que te capacita de manera permanente. Entonces desde mi área también realizamos capacitaciones para el resto de los trabajadores, les enseñamos a dividir los residuos, les explicamos las normas internacionales que se deben seguir, etc. La gente piensa o critica la minería sin tener mucho conocimiento, sin saber por ejemplo que tirar un papel de caramelo por la ventanilla de una camioneta te puede costar el puesto de trabajo. Los antimineros por ejemplo no entienden que el mega sistema de división de residuos que existe actualmente en Veladero y cuya conciencia empieza a extenderse a toda la provincia no existiría en San Juan sino fuese por la industria minera”, expresó.

Duilio también explicó que su roster de trabajo es de 8 días en mina por 6 días de descanso en turnos de 12 horas.

“No es nada sencillo estar lejos de casa una semana. Es una semana que los niños van a la escuela, que hay que pagar impuestos, que algo se averió en la casa, etc. Pero es la vida que elegimos, es la vida de un trabajador, me considero orgullosamente minero y es cómo mantenemos nuestra casa y cómo nos proyectamos al futuro”, concluyó.