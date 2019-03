Insumos agrícolas numerosos integran el listado de marcas y patentes

A través de Aportes No Reembolsables (ANR) se busca colaborar con la protección de marcas de productos o servicios para que el emprendedor, empresa o institución ingrese al mercado con una solicitud de marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Así también, se apunta a brindar protección a los resultados innovadores, producto de la actividad de investigación y desarrollo en actividades científico-tecnológicas; donde la protección por patente y/o modelo de utilidad recompense no sólo a la creación de una invención, sino también el perfeccionamiento de una invención para hacerla tecnológicamente factible y comercializable, siendo este un incentivo para alentar el desarrollo tecnológico.



Beneficiarios



*Empresas productoras de bienes y servicios que satisfagan la condición pyme, constituidas como tales al momento de la presentación de la solicitud y radicadas en el territorio provincial.



*Personas humanas, siempre que sean aportantes activos a algún régimen tributario (Monotributo o Régimen General).



*Instituciones científicas públicas y/o privadas sin fines de lucro, cuyo objeto sea la investigación científica y/o tecnológica.



Financiamiento



Para el presente programa, el Estado provincial destinará la suma de $650.000 (pesos seiscientos cincuenta mil). El financiamiento se realizará a través de Aportes No Reembolsables.



En el caso de las marcas, se cubrirá el 100% de los gastos elegibles, los cuales no podrán superar la suma de $8.000 (ocho mil pesos) para la realización de la búsqueda, preparación y presentación de las solicitudes de marcas en Argentina.



Sólo se reconocerán aquellos gastos que hayan sido realizados con posterioridad a la presentación ante la SECITI del Formulario de Presentación (FP) de ANR de Marcas, y dentro del plazo máximo de ejecución de hasta 6 meses; teniendo en cuenta que sólo se aceptará la solicitud de una marca por clase y por beneficiario del ANR.



Mientras que en el caso de las patentes, se cubrirá hasta el 80% de los gastos elegibles, los cuales no podrán superar la suma de $45.000 (cuarenta y cinco mil pesos) para la preparación y presentación de las solicitudes de patente en Argentina.



Sólo se reconocerán aquellos gastos que hayan sido realizados con posterioridad a la presentación ante la SECITI del Formulario de Presentación (FP) de ANR de Patentes, y dentro del plazo máximo de ejecución de hasta 24 meses.



En caso de requerir la subvención para subsiguientes solicitudes de patente relacionadas con la misma invención o modelo de utilidad, cuando ya existiere una primera solicitud ya presentada ("prioridad"), se aceptará sólo si no han transcurrido más de 3 (tres) meses de la presentación ya efectuada y que cuente con la aceptación de la comisión de evaluación de la SECITI.

Para los casos en que dicho término se hubiere excedido, el Beneficiario o la Entidad Beneficiaria podrá asumir ante la SECITI y por escrito el compromiso de llevar adelante el trámite de extensión de la solicitud de patente antes del vencimiento del plazo de prioridad, independientemente del momento de aprobación del proyecto.



El financiamiento se realizará a través de la Agencia Calidad San Juan.

En el caso de las marcas, se realizará por la modalidad de anticipo del 50% y el otro 50% contra presentación de comprobantes válidos de pago de todos los gastos elegibles con fecha posterior a la presentación ante SECITI.