Quienes tienen el privilegio de viajar al Mundial de Rusia 2018, y están a punto de tomar el vuelo, necesitarán llevar un machete que les ayude a resolver a situaciones. Claro está que al tratarse de un país muy distinto, tiene otro idioma, costumbres diferentes, además de ser el más extenso del mundo, lo que garantiza que hay que viajar mucho internamente, será necesario conocer algunos aspectos para estar mejor ubicado y disfrutar la estadía.



Esta será la vigésima primera edición de la Copa Mundial que comenzará dentro de 4 días, y será la primera oportunidad en que dicho país organiza el campeonato y la primera vez en la historia que este evento deportivo se celebra en un país de Europa Oriental.



En total serán 64 partidos a disputarse en 11 ciudades rusas: Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Krasnodar, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Sochi, Volgogrado y Sarans. Para poder recorrerlas vale la pena tener en cuenta estos apuntes.





>> Todo lo que hay que saber



* No se requiere visa

* No se requieren vacunas

* La moneda es el rublo

* El idioma oficial es el ruso





>> Lugares imperdibles



* El Kremlin y los Baños de Sanduny

* La Catedral de San Basilio en la Plaza Roja

* El Golden Ring de las antiguas ciudades rusas, al Noroeste de Moscú.

* La Avenida Nevsky en San Petersburgo (Nevsky Prospekt).

* El Museo Hermitage de San Petersburgo.

* Dargavs, la Aldea de los Muertos, uno de los lugares más misteriosos de Rusia.

* El Transiberiano.

* El Ballet Ruso.





>> Propinas



* En restaurantes: 10 al 15% del total de la cuenta.

* En hoteles: 60 rublos por valija.

* En taxis: redondear el importe. Se recomienda negociar el importe y la propina antes de emprender el viaje en taxi.

* En bares: no se estila dar propina.

* A guías turísticos por día completo: 300 rublos.

* Se considera grosero no aceptar invitaciones de comida o bebida.

* A los rusos les encanta hablar de su cultura. Es importante informarse sobre su historia y artes rusas antes de viajar.





>> Modales en la mesa



* Mantener el cuchillo en la mano derecha, el tenedor en la izquierda, y no intercambiarlos.

* Mantener las manos sobre la mesa aún cuando no se usen los cubiertos.

* Al terminar de comer, dejar los cubiertos en el centro del plato.

* El vodka se toma puro, sin hielo o mezclas. Los anfitriones van a volver a servir cuándo vean el vaso vacío. Si no se quiere tomar más, simplemente dejar el vaso a medio tomar.





Comidas que no se deben dejar de probar: Caviar, Lomo Strogonoff, Blinis, Salmón Ahumado, Borcht o sopa de remolacha, vodka, kvas (es un tónico fermentado de papa o remolacha). Pan de centeno.



>> Saludos



* Saludar con un apretón de manos.

* Las mujeres se pueden besar 3 veces en las mejillas, empezando con la izquierda. Aunque no son demasiado propensos a sonreír, los rusos se dan trato afectuoso y abrazos entre miembros de un mismo sexo.





>> Recaudos de salud



Cada cita mundialista de la Selección se llevará a cabo en zonas cuyas condiciones climáticas pueden variar notablemente con temperaturas oscilantes entre 10 y 30 grados C. Además, tratándose de un territorio tan extenso, las horas de viaje entre uno y otro punto pueden elevar los niveles de estrés: solo entre Moscú (primer partido) y San Petersburgo (tercer partido) hay más de 700 km de ruta en un destino poco tradicional y con una lengua totalmente desconocida para la mayoría de los argentinos. Ante éstas y otras posibles eventualidades, Eliana Reyes, médica especialista en seguridad del viajero de Assist Card comparte 5 claves para cuidar nuestra salud:





1- Un chequeo médico antes de viajar al otro lado del mundo, a un país con una geografía tan variada, es un excelente motivo para conocer el estado físico de cada viajero. Si a eso se le suma la calidad del hincha apasionado, con las emociones al tope, una consulta médica previa puede ayudar a prevenir problemas de salud o a mantener a raya dolencias típicas del cambio de alimentación y clima.





2- Llevar mucha energía y un botiquín viajero. Especialmente si se viaja con niños o personas que tienen enfermedades como asma, gastritis crónica o alguna condición que requiera medicación constante. Vale aclarar que los medicamentos de uso crónico deben ser llevados en cantidades adecuadas e idealmente con la fórmula de su médico tratante, la cual será de gran ayuda ante una eventual pérdida.



Un alto número de emergencias médicas puede ser superado en corto tiempo si se cuenta con los medicamentos o controlar la situación antes de recibir la ayuda enviada por el servicio de asistencia al viajero.





3- Disfruta de cada jugada con una comida ligera. Es bastante probable que, al visitar este país, el turista se incline por su variada gastronomía: ya sea por un Pelmeni (enrollado de huevo duro, carne y pollo), o un Shashlik (brochette de carne asada). No obstante, hay que procurar consumir raciones poco voluminosas y no hacerlo durante la noche. Tener presente que los primeros 3 días son clave para regularizar la dieta, debido al cambio de horario entre Argentina y Rusia. No olvidar hidratarse con agua.





4- Cuidado con el jet lag o cambio de zona horaria. Entre los destinos donde jugará la Selección argentina hay una diferencia horaria de aproximadamente 6 horas. Es recomendable dormir un bloque mínimo de 4 horas durante la noche local (conocido como "sueño de soporte") para que el reloj interno pueda adaptarse a la nueva zona horaria.



5- Priorizar la ropa cómoda y útil. Es decir, pensar este viaje como una aventura: nadie se dirige a una excursión en traje o con tacos altos. Esta será una visita que exigirá desgaste físico y que pondrá a prueba a el cuerpo. Por ende, está demás decir que la ropa abrigada es básica, pero además lo es aquella más ligera y sin detalles que nos impidan movernos con naturalidad. Hoy en día existen buenas alternativas de prendas que conservan la temperatura corporal sin mucho volumen.



Más allá de estas pautas, hay que adquirir un seguro de viajes que permitirá vivir al máximo esta nueva experiencia de viaje. Ya sea dentro del estadio, durante cada visita turística o disfrutando la gastronomía rusa, pudiendo contar con la asistencia integral al viajero que ofrecen empresas como Assist Card. Además su sistema Telemed permite tener a través del celular o cualquier dispositivo móvil una consulta inmediata 7/24 con médicos argentinos que pueden evacuar cualquier duda y orientar ante la necesidad de contactar o no el Call Center de la empresa.



Que el idioma, el clima o cualquier accidente no impidan el máximo disfrute de la máxima fiesta del fútbol internacional este 2018.

>> Ruso básico

Frase o palabra Pronunciación :





Sí > da



No > nyet



Hola (informal) > pri-vyét



Hola (formal) > zdrást-vuj-tye



Adiós > da svi-dá-ni-ya



No comprendo > ya nye pa-ni-má-yu



¿Cuánto cuesta esto? > skól-ka é-ta stó-it?



¿Dónde está...? > gdye...?



Me llamo... > mye-nyá za-vút...?



¿Cómo te llamas (tú)? > kak tye-byá za-vút?





>> Las ciudades de la primera ronda





Serán 11 ciudades y 12 estadios los que acogerán a los 32 países clasificados para participar del Mundial de Rusia 2018. Si bien se trata de un país enorme, la FIFA eligió para recibir esta competencia a 11 ciudades: Moscú, San Petesburgo, Kazán, Samara, Saransk, Kaliningrado, Rostov del Don, Nizhni Nóvgorod, Volgogrado, Ekaterimburgo y Sochi.



De todos estos sitios, la Selección Argentina jugará la primera etapa en Moscú (16 de junio contra Islandia), Nizhni Nóvgorod (21 de junio contra Croacia) y San Petersburgo (26 de junio contra Nigeria). Las otras dos ciudades que quizás pisará según los resultados de la primera ronda son Kazán y Sochi.



Las ciudades en las que estarán los argentinos que tienen prevista una estadía durante la primera ronda, cuentan con atractivos turísticos imperdibles, que aquí se detallan.





> Moscú

Por muchos años fue una de las ciudades más caras del mundo (no ha bajado demasiado este ranking), con mucho, mucho para ver y disfrutar. El Kremlin, la zona histórica de Moscú, contiene a las principales catedrales y palacios de la ciudad. Es un paseo obligado para remontarse a viejas épocas y aprender más sobre la vasta historia del país. Pegada a esta zona, se encuentra la famosa Plaza Roja, el corazón de Moscú, que separa al Kremlin de la catedral de San Basilio, donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, y el centro comercial GUM.



El templo ortodoxo de San Basilio es el ícono de Rusia por excelencia. Su fachada, sus colores, sus texturas y sus cúpulas marcan un estilo arquitectónico único.



Otro hito es el Museo Pushkin, en honor al poeta, un complejo de seis edificios con más de 500 mil obras de arte, y la galería Tretiakov tiene una colección de 150 mil obras de artistas locales.



Entre los imperdibles figura el metro ya que cuenta con estaciones que parecen salas de un museo. De hecho se lo conocer popularmente como el "palacio subterráneo". Tampoco hay que dejar de recorrer los barrios zaristas, a través de los cuales se llega al icónico Teatro Bolshói; o pasear por la calle peatonal Arbat donde abundan los artistas callejeros y las tiendas de souvenirs. Cerca está la Casa Melnikov, una vivienda experimental que construyó el arquitecto Konstantín Melnikov en 1929; y la casa de León Tolstói, donde escribió sus últimas novelas.





> San Petersburgo



Actualmente es una de las ciudades rusas más modernas, ideal para recorrerla a pie, con museos impresionantes, palacios extravagantes, avenidas inmensas y teatros. Sus edificios barrocos y neoclásicos construidos por arquitectos italianos le dan gran sofisticación. También se la conoce como la "Venecia del Norte", por los canales que seccionan la ciudad y los 342 puentes que pasan sobre el agua.



Está situada a orillas del río Neva. Al sur del río, está el corazón de la ciudad, Nevsky, la avenida principal y el casco histórico donde se encuentran las principales atracciones como el Museo Hermitage, antigua residencia de los zares.



Por Nevsky se llega hasta el Monasterio de Alexander Nevsky (líder ruso y santo de la iglesia ortodoxa).



Otros puntos esenciales son al norte del Neva, junto al gran lago de Petrogrado en la isla de Zayachy, la Fortaleza de Pedro y Pablo y su catedral, donde yacen los restos de los emperadores rusos; el convento Smolny, la catedral de San Isaac (vale la pena subir los 262 escalones para tener una de las mejores vistas) y por supuesto l a Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada que, junto con San Basilio en Moscú, es la postal más famosa del país.



Además de los monumentos históricos, San Petersburgo tiene también una de las movidas culturales y de entretenimiento más que interesantes.





> Nizhni Nóvgorod



Su nombre actual significa "Ciudad Nueva de Abajo". Durante la era soviética estuvo cerrada a extranjeros porque era una base militar. Se encuentra a 416 km de Moscú y está en la ruta del Transiberiano, así que se puede llegar en tren.



Está plagada de historia, hay importantes templos ortodoxos, el Kremlin (como se llama a las viejas ciudadelas) más antiguo del país y sus murallas, la majestuosa Catedral de Santa Sofía, monasterios, muchísimos museos, un antiguo mercado, y varios parques.