Inventor. Iván es creador del innovador sistema tecnológico que detecta cianuro en agua instalado por la mina Veladero en el Rio Las Taguas.

Iván Retamar es un claro ejemplo de la proyección, capacitación, formación y emprendedurismo que genera la actividad minera en la provincia. El ingeniero electrónico de 40 años egresado de la Universidad Nacional de San Juan comenzó a trabajar en el sector de telecomunicaciones de Barrick inmediatamente después de obtener su título. Luego de varios años de experiencia y junto a otros tres socios inició su propio emprendimiento, Maintech, una empresa que se aboca específicamente al desarrollo tecnológico en la actividad minera subterránea.

“En mi caso, los problemas económicos y la crisis actual que atraviesa el país en materia financiera y laboral me lleva a no solo tener que gerenciar la compañía, sino también ser parte de la experiencia de campo, trabajar a la par de los técnicos y los compañeros de la empresa”, explicó.

El profesional agregó que “la difícil situación nos lleva a tener que ser mucho más creativos y estar en cada pequeña parte del proceso para ser muy específicos en relación a los costos, que finalmente es lo que te hace ser competitivo en el mercado minero nacional”.

El ingeniero, padre de 5 chicos, debe pasar mucho tiempo fuera de su casa para poder llevar adelante su proyecto empresarial.

Sus constantes viajes a la Patagonia, Norte argentino y ahora a Chile, para desarrollar la tecnología de su compañía, lo llevan a alejarse por varias semanas de la cotidianeidad de sus hijos.

“Muchas veces no estás para los cumpleaños, que en mi caso son cinco cumpleaños por año. Te perdés casamientos, asados con amigos, todo. Y los chicos, mientras más van creciendo, más acompañamiento te van reclamando, para llevarlos a cumpleaños de 15 etc. Pero todo esto es parte de ser minero, es parte de ser integrante de esta gran industria. Por suerte la tecnología ahora nos permite estar conectados todo el tiempo y hacer video llamadas, mensajes, y eso de alguna manera ayuda en el hecho de estar lejos”, explicó Iván.

El empresario agregó que “recuerdo una vez que trabajé durante muchos días en Veladero y cuando me tocó volver, un grupo de antimineros había cortado la ruta. Yo extrañaba muchísimo a mis hijos y no pude bajar. Desde ahí entendí que mucha gente no comprende lo que significa trabajar en minería. Estos grupos juegan con la ignorancia. Lo que se debe hacer es abrir un diálogo con ellos basándonos en aspectos científicos, técnicos y humanos, no en mentiras y falsas acusaciones”.